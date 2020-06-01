Голубые каски ОДКБ. Политический спиннер

Какие хронические проблемы испытывает «российское НАТО»

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предпринимает очередную попытку добиться от ООН права принимать участие в миротворческих миссиях. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. По его словам, в настоящее время уже решается вопрос выбора площадки для подготовки голубых касок.

«Мы ставим перед собой задачу создания единой базы подготовки миротворческих сил в целом и, в том числе, подготовки миротворцев для ООН. Где это будет — разные варианты рассматриваются. У нас есть уже готовые центры по подготовки миротворцев и в России, и в Казахстане. Тут должны сказать свое слово военные специалисты», — сказал Зась

В планах ОДКБ «завершить все правовые правки, чтобы уже со следующего года приступить к практическим шагам», говорит Зась. Таким образом, как рассчитывают в ОДКБ, миротворческие силы организации могут начать проводить миссии под эгидой ООН в 2021 году.

ОДКБ стремится обрести мандат на проведение миротворческих операций ещё с первой половины 2000-х годов. Главной движущейся силой этого процесса является Российская Федерация. Опыт войны в Таджикистане (1992-1997) продемонстрировал острую необходимость создания правового механизма применения войск на постсоветском пространстве и, возможно, за его пределами.

Естественно, что костяк международного миротворческого контингента должны составлять войска РФ, как самой крупной военной державы. Такой механизм важен для легитимизации присутствия российских подразделений за рубежом, автоматически снимая с нашей страны репутационные риски в виде обвинений в «агрессии», «оккупации» и вмешательстве во внутренние дела суверенных государств.

В Москве понимали, что в рамках полумёртвых институтов СНГ сформировать подобный механизм нереально. Наиболее удобным и на самом деле безальтернативным форматом являлась ОДКБ, представляющая собой номинальный военный союз РФ, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

На саммите в Астане в 2004 году была принята Концепция формирования и функционирования механизма миротворческой деятельности ОДКБ. На его создание ушло три года. Применение миротворческих сил ОДКБ регулируют четыре специальных документа. Ключевым является соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Оно предусматривает, что операции голубых касок могут проводиться в любой «горячей точки» мира.

Решение о проведении миротворческой миссии принимает Совет коллективной безопасности (СКБ) — высший орган ОДКБ. Об этом он незамедлительно информирует Совет безопасности ООН. Если операция должна проводиться за пределами государств-членов ОДКБ, то в Совбез всемирной организации направляется запрос на предоставление мандата.

Учитывая состав СБ ООН, маловероятно, что Организация Договора о коллективной безопасности получит разрешение на проведение подобных миссий. Поэтому механизм миротворческой деятельности имеет значение, прежде всего, как способ законного вмешательства в конфликты на территориях стран-членов ОДКБ или в боевые действия, где они участвуют.

Почти десять лет в рамках ОДКБ существуют Коллективные миротворческие силы (КМС), включающие несколько подразделений государств-членов. Общая численность данного формирования оценивается в 3,6 тыс. человек. Структурно КМС состоят из боевых частей, военных наблюдателей, подразделений милиции (полиции), частей боевого, технического и тылового обеспечения.

Формально миротворческие силы могут выполнять широкий спектр задач: от разминирования до противодействия массовым беспорядкам и разведения конфликтующих сторон.

Однако в послужном списке КМС по-прежнему нет ни одной миссии, несмотря на то, что с середины 2000-х годов на постсоветском пространстве произошло как минимум четыре крупных инцидента, где требовалось оперативное вмешательство извне. Речь идёт о югоосетинском конфликте августа 2008 года, серии массовых беспорядков в Киргизии в 2010 году, войне в Донбассе 2014 года и карабахском обострении в апреле 2016 года

Перед лицом реальных угроз миротворческие механизмы ОДКБ себя никак не проявили. Наиболее показательным примером такой пассивности стала тяжёлая ситуация с безопасностью в Киргизии. Десять лет назад эту бедную горную страну лихорадило от постоянных политических потрясений и кровавых столкновений, в том числе межэтнических.

В апреле 2010 года пришедшая к власти после госпереворота Роза Отунбаева обратилась с официальной просьбой к президенту РФ Дмитрию Медведеву о введении в страну подразделений ОДКБ. На этот шаг новый глава государства пошла, осознавая невозможность навести порядок с помощью национальных силовых структур.

Однако Кремль и другие страны-члены организации лишь безмолвно наблюдали за вспышками насилия в Киргизии, избиениями милиционеров, издевательствами и расправами над национальными меньшинствами

У такого равнодушия было множество причин. Одна из них — плохо отрегулированная правовая база действий в чрезвычайных ситуациях. Для ввода войск требовалась сформулировать адекватную правовую оценку произошедшим событиям, в том числе госперевороту, в ходе которого был свергнут законно избранный президент Курманбек Бакиев.

В короткие сроки было необходимо определить статус Отунбаевой, которая к тому же проявила лояльность к России и ОДКБ. Данная работа была проведена с большим запозданием. Результатом пассивности стала кровавая бойня в Оше в июне 2010 года между киргизами и узбеками. Причём на стороне последних приняли участие радикальные исламисты из Таджикистана, что могло послужить весомым поводом для вмешательства.

Сложно утверждать, насколько тщательно была проведена работа над ошибками. Номинально ОДКБ активизировала миротворческое направление. Так, в 2011 году было принято решение о том, что КМС будут помогать странам-участницам в случае серьёзных внутригосударственных конфликтов по приглашению правительства. Но в реальности данный вопрос остаётся открытым. Ведь формально в Киргизии в 2010 году президентом оставался Бакиев.

Велика вероятность, что если подобные события повторятся в Киргизии или в любой другой стране, то ОДКБ вновь не сможет оперативно отреагировать. Яркими примерами «растерянности» институтов организации стали госпереворот в Киеве, инициированная майдановским правительством «антитеррористическая операция», обострение в Нагорном Карабахе.

Во все эти конфликты были втянуты государства-участницы ОДКБ, но руководство организации каждый раз расписывалось в собственном бессилии. Кроме того, КМС ОДКБ до сих лишены возможности действовать под эгидой ООН, хотя движение на этом направлении началось полтора десятка лет назад

Вряд ли стоит утверждать, что потенциал Организации Договора о коллективной безопасности исчерпан. Тем не менее, очевидно, что она испытывает родовые проблемы, которые значительно ограничивают не только применение вооружённых сил в ситуациях, где это действительно необходимо, но и препятствуют выработке общего подхода к кризисам на постсоветском пространстве.

При этом государства-участники, включая Россию, не проявляют особого желания провести серьёзную модернизацию системы реагирования ОДКБ. СМИ нередко называют организацию «российским НАТО», но ряды «ненавистного» Североатлантического альянса выглядят куда более сплочёнными.

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