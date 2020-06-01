Русская «Коалиция» к бою готова

Какими преимуществами обладает новая отечественная самоходка

Российская армия получила первую партию 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С35 «Коалиция-СВ», сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). Речь идёт о скромном объёме в восемь единиц. Они поступили в арсеналы ЦВО и потом будут переданы непосредственно в войска.

Дальнейшие планы по закупкам Минобороны РФ не оглашало, однако на текущий момент важен сам факт того, что поставки начались. Он позволяет сделать вывод о том, что государственные испытания «Коалиции» окончательно завершились. Новейшая российская самоходка вступает в строй и не исключено, что в ближайшее время может получить боевое крещение (например, на сирийском полигоне).

«Коалиция-СВ» — это первая полностью российская САУ («СВ» — аббревиатура, означающая «Сухопутные войска»), оснащённая современной пушкой 2А88. В базовом гусеничном варианте самоходка сконструирована на шасси танка Т-90. Главные достоинства комплекса заключены в повышенной скорострельности, дальности стрельбы и высокой автоматизации процессов управления.

«Шквал огня»

Основополагающая цель создания «Коалиции» — нивелирование серьёзного отставания отечественной самоходной артиллерии от натовской. К огромному сожалению, даже во времена холодной войны западные самоходки заметно превосходили советские образцы.

Существенное отставание в сфере самоходной артиллерии стало следствием стратегических ошибок руководства СССР ещё в далёкие 1950-е годы. Главную ответственность несёт Никита Хрущёв, которого излишне опьянила идея всесильности ракетно-ядерного щита. Советский лидер полагал, что страна с тысячами баллистических и крылатых ракет не будет серьёзно нуждаться в менее разрушительном ударном вооружении.

В середине 1950-х годов Хрущёв настоял на масштабном сокращении численности Вооружённых сил СССР . Одновременно под нож попали перспективные программы обычного вооружения, включая САУ. В частности, не у дел оказались проекты знаменитого учёного Василия Грабина. Хрущёв полагал, что массовая «ракетизация» позволит решить все ключевые проблемы национальной безопасности. В итоге страны-члены НАТО обогнали СССР по уровню развития артиллерии.

Естественно, после опалы Хрущёва Советский Союз пытался ликвидировать технологическую пропасть. В 1970-е годы Вооружённые силы СССР получили достаточно современный на тот момент комплекс 2С3 «Акация», в конце 1980-х годов — 2С19 «Мста-С». В модернизированных вариантах данные САУ по-прежнему стоят на вооружении российской армии.

Однако поставить обновлённые версии «Акации» и «Мсты» в один ряд с лучшими зарубежными аналогами всё равно невозможно. Российские самоходки уступают как по дальности, так и эффективности поражения из-за отсутствия режима стрельбы, который за рубежом получил обозначение MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact)

На русский язык смысл данного термина можно перевести как «шквал огня». MRSI предполагает уничтожение объекта снарядами, летящими под разными углами. Такой режим ведения огня затрудняет перехват боеприпасов и обнаружение источника угрозы, то есть САУ.

Лучшей в мире самоходкой на сегодняшний день считается немецкая PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), очередное выдающееся произведение сумрачного немецкого гения. Она, как и другие западные САУ, оснащена MRSI. В основе этого режима стрельбы находятся высокая скорострельность и аппаратура управления, недоступные ранее российский оборонке.

Если верить заявленным ТТХ «Коалиции» (весьма общим, но при этом красноречивым), то отечественная самоходка имеет в арсенале не только MRSI и новые боеприпасы, но и превосходит PzH 2000 по дальности, а возможно и скорострельности. Максимальная дальность стрельбы «Коалиции» составляет порядка 70 километров, скорострельность — более 10 выстрелов в минуту.

Таким образом наша страна ликвидировала более чем полувековое отставание от Запада в области самоходной артиллерии, которая не потеряла своего значения на современном театре военных действий (ТВД). Она по-прежнему незаменима для эффективного поражения танков, инженерных укреплений, узлов связи и командных пунктов.

Долгий путь к успеху

Об истории создания «Коалиции» известно немного. В открытых источниках можно найти упоминание о том, что проект был запущен в 1990-е годы в интересах ВМФ. За его реализацию взялись ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород) и Уральский завод транспортного машиностроения (Нижний Тагил).

Скорее всего, Минобороны РФ стремилось к унификации флотского и сухопутного крупнокалиберного артиллерийского вооружения.

Однако впоследствии военные скорректировали планы. Макетный образец будущей «Коалиции» впервые был продемонстрирован публике в декабре 2006 года, позже был создан первый прототип. Он представлял собой гусеничную самоходку с совершенно нетипичной компоновкой.

Отечественные военные и инженеры отважились на смелый эксперимент — на САУ установили двуствольное орудие, предназначенное для поочерёдной стрельбы. Подобное конструкторское решение повышало скорострельность (до 15-16 выстрелов в минуту) и не требовало создание новых более прочных пушек. На тот момент прототип «Коалиции» был вооружён двумя 2А86.

Несмотря на ряд преимуществ, недостатков у двуствольной САУ («объект 327») оказалось слишком много. Дополнительная пушка увеличила массу самоходки, ухудшила её ходовые качества, усложнила процесс заряжания и управления огнём.

После серии испытаний было решено отказаться от нестандартной компоновки. На Параде Победы 2015 года публика увидела уже одноствольную версию «Коалиции», которая сейчас поступила в арсеналы ЦВО после почти пяти лет доработок. Точный показатель скорострельности самоходки не называется. Но ранее в Минобороны отметили, что этот показатель в полтора раза выше по сравнению с действующими аналогами

Эксперимент с двуствольным орудием съел много времени и денег. По этой причине разработка новой САУ растянулась практически на 25 лет. Однако даже неудачные инновационные проекты часто служат стимулом научно-технического прогресса. К тому же большинство технических решений (например, MRSI, автоматизация управления, необитаемая башня) перекочевало в одноствольную самоходку, которая в скором времени войдёт в строй.

Вложение ресурсов в «Коалицию» — абсолютно оправданный шаг Минобороны, позволяющий России занять первую позицию в мире в области самоходной артиллерии. Сейчас на подходе колёсная версия САУ на шасси КамАЗ-6550, которая с большой вероятностью пойдёт на экспорт, либо будет использоваться в южных регионах РФ, где проблема распутицы не такая острая, как в других субъектах федерации.

Можно с уверенностью говорить, что «Коалиция» полностью соответствует требованиям современного боя, где все его участники интегрированы в единое информационное поле, позволяющее оперативно получать и обрабатывать разведданные. Кроме того, российская САУ — высокоманёвренное оружие, способное быстро и точно поражать цели и почти мгновенно менять позицию.

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