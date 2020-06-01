» » Русская «Коалиция» к бою готова

Русская «Коалиция» к бою готова

Какими преимуществами обладает новая отечественная самоходка
Русская «Коалиция» к бою готова

Российская армия получила первую партию 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С35 «Коалиция-СВ», сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). Речь идёт о скромном объёме в восемь единиц. Они поступили в арсеналы ЦВО и потом будут переданы непосредственно в войска.

Дальнейшие планы по закупкам Минобороны РФ не оглашало, однако на текущий момент важен сам факт того, что поставки начались. Он позволяет сделать вывод о том, что государственные испытания «Коалиции» окончательно завершились. Новейшая российская самоходка вступает в строй и не исключено, что в ближайшее время может получить боевое крещение (например, на сирийском полигоне).

«Коалиция-СВ» — это первая полностью российская САУ («СВ» — аббревиатура, означающая «Сухопутные войска»), оснащённая современной пушкой 2А88. В базовом гусеничном варианте самоходка сконструирована на шасси танка Т-90. Главные достоинства комплекса заключены в повышенной скорострельности, дальности стрельбы и высокой автоматизации процессов управления.

«Шквал огня»

Основополагающая цель создания «Коалиции» — нивелирование серьёзного отставания отечественной самоходной артиллерии от натовской. К огромному сожалению, даже во времена холодной войны западные самоходки заметно превосходили советские образцы.

Существенное отставание в сфере самоходной артиллерии стало следствием стратегических ошибок руководства СССР ещё в далёкие 1950-е годы. Главную ответственность несёт Никита Хрущёв, которого излишне опьянила идея всесильности ракетно-ядерного щита. Советский лидер полагал, что страна с тысячами баллистических и крылатых ракет не будет серьёзно нуждаться в менее разрушительном ударном вооружении.

В середине 1950-х годов Хрущёв настоял на масштабном сокращении численности Вооружённых сил СССР. Одновременно под нож попали перспективные программы обычного вооружения, включая САУ. В частности, не у дел оказались проекты знаменитого учёного Василия Грабина. Хрущёв полагал, что массовая «ракетизация» позволит решить все ключевые проблемы национальной безопасности. В итоге страны-члены НАТО обогнали СССР по уровню развития артиллерии.

Естественно, после опалы Хрущёва Советский Союз пытался ликвидировать технологическую пропасть. В 1970-е годы Вооружённые силы СССР получили достаточно современный на тот момент комплекс 2С3 «Акация», в конце 1980-х годов — 2С19 «Мста-С». В модернизированных вариантах данные САУ по-прежнему стоят на вооружении российской армии.

Однако поставить обновлённые версии «Акации» и «Мсты» в один ряд с лучшими зарубежными аналогами всё равно невозможно. Российские самоходки уступают как по дальности, так и эффективности поражения из-за отсутствия режима стрельбы, который за рубежом получил обозначение MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact)

На русский язык смысл данного термина можно перевести как «шквал огня». MRSI предполагает уничтожение объекта снарядами, летящими под разными углами. Такой режим ведения огня затрудняет перехват боеприпасов и обнаружение источника угрозы, то есть САУ.

Лучшей в мире самоходкой на сегодняшний день считается немецкая PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), очередное выдающееся произведение сумрачного немецкого гения. Она, как и другие западные САУ, оснащена MRSI. В основе этого режима стрельбы находятся высокая скорострельность и аппаратура управления, недоступные ранее российский оборонке.

Если верить заявленным ТТХ «Коалиции» (весьма общим, но при этом красноречивым), то отечественная самоходка имеет в арсенале не только MRSI и новые боеприпасы, но и превосходит PzH 2000 по дальности, а возможно и скорострельности. Максимальная дальность стрельбы «Коалиции» составляет порядка 70 километров, скорострельность — более 10 выстрелов в минуту.

Таким образом наша страна ликвидировала более чем полувековое отставание от Запада в области самоходной артиллерии, которая не потеряла своего значения на современном театре военных действий (ТВД). Она по-прежнему незаменима для эффективного поражения танков, инженерных укреплений, узлов связи и командных пунктов.

Долгий путь к успеху

Об истории создания «Коалиции» известно немного. В открытых источниках можно найти упоминание о том, что проект был запущен в 1990-е годы в интересах ВМФ. За его реализацию взялись ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород) и Уральский завод транспортного машиностроения (Нижний Тагил).

Скорее всего, Минобороны РФ стремилось к унификации флотского и сухопутного крупнокалиберного артиллерийского вооружения.

Однако впоследствии военные скорректировали планы. Макетный образец будущей «Коалиции» впервые был продемонстрирован публике в декабре 2006 года, позже был создан первый прототип. Он представлял собой гусеничную самоходку с совершенно нетипичной компоновкой.

Отечественные военные и инженеры отважились на смелый эксперимент — на САУ установили двуствольное орудие, предназначенное для поочерёдной стрельбы. Подобное конструкторское решение повышало скорострельность (до 15-16 выстрелов в минуту) и не требовало создание новых более прочных пушек. На тот момент прототип «Коалиции» был вооружён двумя 2А86.

Несмотря на ряд преимуществ, недостатков у двуствольной САУ («объект 327») оказалось слишком много. Дополнительная пушка увеличила массу самоходки, ухудшила её ходовые качества, усложнила процесс заряжания и управления огнём.

После серии испытаний было решено отказаться от нестандартной компоновки. На Параде Победы 2015 года публика увидела уже одноствольную версию «Коалиции», которая сейчас поступила в арсеналы ЦВО после почти пяти лет доработок. Точный показатель скорострельности самоходки не называется. Но ранее в Минобороны отметили, что этот показатель в полтора раза выше по сравнению с действующими аналогами

Эксперимент с двуствольным орудием съел много времени и денег. По этой причине разработка новой САУ растянулась практически на 25 лет. Однако даже неудачные инновационные проекты часто служат стимулом научно-технического прогресса. К тому же большинство технических решений (например, MRSI, автоматизация управления, необитаемая башня) перекочевало в одноствольную самоходку, которая в скором времени войдёт в строй.

Вложение ресурсов в «Коалицию» — абсолютно оправданный шаг Минобороны, позволяющий России занять первую позицию в мире в области самоходной артиллерии. Сейчас на подходе колёсная версия САУ на шасси КамАЗ-6550, которая с большой вероятностью пойдёт на экспорт, либо будет использоваться в южных регионах РФ, где проблема распутицы не такая острая, как в других субъектах федерации.

Можно с уверенностью говорить, что «Коалиция» полностью соответствует требованиям современного боя, где все его участники интегрированы в единое информационное поле, позволяющее оперативно получать и обрабатывать разведданные. Кроме того, российская САУ — высокоманёвренное оружие, способное быстро и точно поражать цели и почти мгновенно менять позицию.

темы
01 июнь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ядерная дубина не спасёт Россию от деградации
Хочу все знать

Ядерная дубина не спасёт Россию от деградации

Почему мощный атомный арсенал не может гарантировать «светлое будущее»
Погоня за цифрами разрушала армию России
Хочу все знать

Погоня за цифрами разрушала армию России

Почему статистика Минобороны РФ не отражает реальных результатов перевооружения армии
Без быстрых вертолётов РФ очень рискует
Хочу все знать

Без быстрых вертолётов РФ очень рискует

Почему буксует проект российского скоростного военного вертолёта
Невероятные военные изобретения нацистов и их союзников
Хочу все знать

Невероятные военные изобретения нацистов и их союзников

К началу Второй Мировой Войны Адольф Гитлер и его союзники уже заранее знали, что для захвата всей Европы и Азии их армиям понадобиться доселе невиданная военная мощь. Но, как известно, побеждает не
Интересные факты о «Катюше»
Хочу все знать

Интересные факты о «Катюше»

Известных символов оружия победы СССР в Великой отечественной войне – реактивные системы залпового огня БМ-8 и БМ-13, получившие в народе ласковое прозвище «Катюша».
«Катюша»
Хочу все знать

«Катюша»

Известных символов оружия победы СССР в Великой отечественной войне – реактивные системы залпового огня БМ-8 и БМ-13, получившие в народе ласковое прозвище «Катюша».
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Электронные системы управления RG-RoboticsНе только Cybertruck! Подборка крутых электрических пикаповЗнакомьтесь: сенокосец-кролик или существо с головой собаки и телом паукаCorona virusДействительно ли электромобиль — автомобиль будущего?Как снимают карантин в разных странах?Зачем СССР закупал навоз за границей?Justinian's Plague and the "Holy Angel"


Свежие Статьи
Причиной второго крупнейшего вымирания в истории назвали пропажу озона

Причиной второго крупнейшего вымирания в истории назвали пропажу озона

В России создали модель атмосферы над Атлантикой

В России создали модель атмосферы над Атлантикой

Ученые оценили масштабы происходящего массового вымирания

Ученые оценили масштабы происходящего массового вымирания

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+