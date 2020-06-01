Обострение снова обострилось. Быть ли новой войне в Донбассе?

Воспользуется ли Владимир Зеленский кровавым шансом поправить рухнувший рейтинг

К шестилетней годовщине начала боевых действий в Донбассе вновь неспокойно. Снова обстрелы, снова многочисленные жертвы.

За эти годы непризнанные республики привыкли к перманентному состоянию войны, которая если и затихает, то только на страницах федеральных российских СМИ, когда те в очередной раз теряют к Донбассу интерес. Неделю назад войска непризнанных ЛНР и ДНР перевели в состояние высшей степени боевой готовности, а на обстрелы со стороны ВСУ отдан приказ отвечать. Обстрелы были такой силы, что на них отреагировали в Кремле, а политологи считают, что очередное обострение – не что иное, как попытка спасти Украину ценой Донбасса. В который раз…

Тропой Порошенко

Подводя итоги первого года своего президентства на большой пресс-конференции 20 мая, Владимир Зеленский соврал журналистам дважды. Первый раз – когда говорил, что украинские войска не стреляют первыми, а только отвечают на атаку «боевиков». Второй раз – когда сказал, что он «всем отличается от Порошенко».

Первый довод опровергнуть очень легко. Достаточно зайти на сайт ОБСЕ, международной организации, которая все эти годы пристально следит за боевыми действиями в Донбассе. В отчетах с 30 апреля по 19 мая СММ (Специальная мониторинговая миссия) 14 раз фиксировала обстрелы на территории непризнанных республик и лишь 2 раза – на территории Украины. Кроме того, сотрудники ОБСЕ зафиксировали противотанковые мины вблизи подконтрольного правительству Лебединского. Для полноты картины стоит добавить, что запрещенную технику наблюдатели ОБСЕ видели по обе стороны фронта, а еще представители СММ жаловались, что их патрули не пропускают через КПП в некоторые районы – как с той, так и с другой стороны.

Первый год президентства у Зеленского были связаны руки: он был вынужден идти тем же курсом, которым шел его предшественник, Петр Порошенко. Зеленский так сильно мечтал избавиться от его наследия, что в итоге стал даже хуже: предложенное им решение «просто прекратить стрелять» не сработало, минские договоренности снова повисли в воздухе, а границы по-прежнему находятся под контролем вооруженных сил непризнанных республик, чем и пользуются оппоненты Зеленского.

«Вова, верни Донбасс!»

Теперь над Зеленским нависла внутренняя угроза. 24 мая Майдан вновь бунтовал: несмотря на карантин, на площадь Киева пришли противники Владимира Зеленского. Они обвинили его в «попустительстве пророссийским силам», сдаче позиций в Донбассе и потребовали выйти из Минских соглашений. Среди протестующих были не только украинские националисты, но и люди главы украинского МВД Арсена Авакова, а также сторонники Петра Порошенко.

Самого Порошенко Зеленский обещал отправить за решетку, однако Петр Алексеевич с политической карты Украины, как видим, никуда не делся. Более того: СБУ возбудила уголовные дела в отношении переговорщиков по Донбассу с украинской стороны – в госизмене подозревают Леонида Кучму и главу Офиса президента Украины Андрея Ермака

Якобы факт госизмены произошел 11 марта 2020 года в Минске, во время очередной встречи трехсторонней группы, где присутствовал также замруководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Тогда, напомним, обсуждались вопросы обмена пленными, разведения сил и создания консультативного совета, куда должны были войти представители непризнанных республик. Однако позже Киев пошел на попятную и от лица Донбасса решил выставить «своих» кандидатов, которые не участвовали в «вооруженном восстании» против законной власти.

Кроме того, Зеленский вновь вернулся к идее Порошенко обсуждать сперва возвращение границ, и лишь потом – все остальное.

Очень нужное обострение

Украинские власти, похоже, нашли верный вариант решения своих внутренних проблем. Рецепт прост: в любой непонятной ситуации провоцируй войну в Донбассе. Дела у соседей и впрямь не очень: внутри элит растут противоречия, контрразведка и властные структуры тоже не в ладах, добавьте к этому упавшие вдвое рейтинги Зеленского и его партии «Слуга народа», а также весьма непростую ситуацию в экономике из-за пандемии коронавируса. Результат один: хаос. И в этом хаосе, к сожалению, слишком велика вероятность, что кому-то придет в голову решать дела страны путем эскалации конфликта.

Минские соглашения в их нынешнем виде вряд ли когда-либо будут выполнены украинской стороной: слишком велик страх Зеленского перед националистическими группировками. Другой вопрос, что он и сам может поддаться соблазну разжечь конфликт, чтобы удержать власть – точно так же, как до этого делал его предшественник.

Перерастет ли нынешнее обострение в полномасштабные боевые действия – пока не ясно, хотя вероятность такого сценария никогда нельзя было сбрасывать со счетов. «Ответка» на каждый обстрел приходит очень быстро, а к «полноценной войне с Россией», как считают горячие украинские головы, несмотря на браваду, они не готовы.

Переведя свои армии в режим боевой готовности и отдав приказ жестко отвечать на обстрелы, лидеры непризнанных республик – сколько бы их не называли «марионетками Кремля» - послали Киеву четкий сигнал: терпение Донбасса лопнуло

Теперь слово за Киевом. Услышит Донбасс, поймет намек – сообщений о новых обстрелах мы не услышим – по крайней мере, на какое-то время. Захочет разрубить Донбасский узел силой – что ж, в непризнанных республиках готовы преподать соседу урок и напомнить в самой жесткой форме о шести годах боли, смерти и унижений. Теперь, кажется, и правда готовы.

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