Тайны мирового правительства. Есть ли оно вообще?

Само сознание не даст попасть в «бильдербергскую ловушку»

В настоящее время мы всё чаще встречаем десятки различных версий, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Имеют место истории, начиная от самых понятных, документально и научно подтвержденных, и заканчивая самыми абсурдными.

На первый взгляд, теория мирового правительства и всемирного заговора звучит несколько неадекватной и далекой от реальности. В данном материале хотелось бы более подробно разобраться в этом вопросе и понять – есть ли какой-то тайн ый заговор или всё просто и прозрачно?

Начнем, как обычно, с истории. Еще со времен средневековья по всему миру создавались различные тайн ые общества. Зачастую у многих из них была единственная цель – установление мирового господства. По данным Википедии, есть очень много интересных историй и гипотез, связанных с попытками захватить власть на планете. Для полного понимания сути и анализа, рассмотрим некоторые из них.

Инопланетная конспирология. В рамках этой теории существует позиция о том, что инопланетяне вступили в сговор с американским правительством для захвата человечества. Действительно, в 1947 году очень много шума наделал случай с крушением НЛО , названный Розуэльским инцидентом. Тогда практически всё население США было охвачено волной заинтересованности к инопланетному разум у. И тогда якобы был создан некий координационный центр «Маджестик-12», который подчинялся напрямую президенту. На сегодняшний день каких-либо чётких фактов доказывающих, либо опровергающих эту теорию нет.

Антисемитская конспирология. В основе этой теории масонство воспринимается как инструмент достижения евреями мирового господства. У данной гипотезы тоже множество сторонников.

В частности, в её основе лежат так называемые «протоколы сионских мудрецов», однако до сих пор этот документ считается подложным и по мнению французского историка Пьера-Андре Тагиеффа был создан лишь для того, чтобы опорочить любую попытку модернизации Российской империи, представив её как «еврейский проект», и убедить царя избавиться от министра финансов Сергея Витте

Далее рассмотрим США, как гипотетический центр «тайн ого мирового правительства». Кроме известных уже фактов изображения масонских символов на государственном гербе США и Большой государственной печати США, а также всевидящего ока, изображенного на пирамиде однодолларовой купюры, с 1872 года существует вполне себе реальное сообщество под названием «Богемский клуб».

Находится он в шикарнейшем месте Сан-Франциско, в Богемской роще, в которой растут секвойи возрастом более 1500 лет. В члены клуба входили все без исключения президенты США от республиканской партии и некоторые из демократов, начиная с 1923 года. Кроме того, директоры или управляющие крупных корпораций, включая финансовые институты, многие поставщики Пентагона, крупнейшие нефтяные компании, банки (включая ФРС) и широковещательные СМИ были гостями или членами клуба в лице своих высокопоставленных руководителей или хозяев. Помимо того, что в этом клубе существовала пропаганда гомосексуализма и насилия, основным из почетных членов и так называемых «хозяев» этого клуба была семья Рокфеллеров.

Также эта фамилия была среди первых в другом подобном клубе под названием Бильдербергский. По данным Википедии, актив клуба объединяет 383 человека, из них 128, или одна треть, — американцы, а остальные — европейцы и азиаты (японцы, корейцы, сингапурцы). Как сообщает энциклопедия «Британника», «конференция предоставляет неофициальную, непринуждённую обстановку, в условиях которой те, кто оказывает влияние на национальную политику и международные дела, могут поближе познакомиться друг с другом и обсудить общие проблемы без взятия обязательств. После каждой конференции готовится неофициальный отчёт о встрече, распространяемый исключительно среди прошлых и нынешних участников. В отчёте докладчики обозначены только по своей стране. Международный оргкомитет каждый год обычно отбирает разных делегатов.

И есть тысячи высказываний, телевизионных программ, статей, материалов, в которых можно прочитать, что именно этот клуб, или именно это тайн ое сообщество, или именно та или иная теория истинно верны и именно там прячется то пресловутое «тайн ое мировое правительство». На самом деле, можно провести некую параллель между обычным, простым человеком, живущим в любой точке планеты в стране с развитыми средствами массовой информации, и всем известным агентом Малдером из «Секретных материалов». Помните, что было написано на плакате с летающей тарелкой в его кабинете? «I want to believe» - «Я хочу верить»…

Так может мы все тоже просто хотим в это верить? Просто часто в серых буднях обычному человеку, придя домой, приходят в голову вопросы о социальном неравенстве, о верности его стереотипов, правильности того или иного выбора. И зачастую, ему становится удобно винить во всех его проблемах и неурядицах кого-то, но только не себя. И человек начинает тратить кучу времени, искать ответ на вопрос «почему же всё так?». И находит. Во всём виноваты масоны. Или Бильдербергский Клуб. Но не я

И разыгравшемуся воображению слабого человека только и остается, что выдумывать новые причины своих неудач, переваливая ответственность с себя на кого-то другого. Да, возможно, какие-то спецслужбы за нашими спинами выполняют свою секретную работу, о которой мы даже не подозреваем, и, возможно, какие-то люди, объединённые теми или иными общими идеями своего превосходства, собираются раз в год на совместные мероприятия, но важно кем остаемся мы сами.

И кем будем завтра…

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