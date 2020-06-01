От угроз к санкционной войне. USA and China

Как развивается очередной виток противостояния между Соединёнными Штатами и Китаем

На прошлой неделе американо-китайское противоборство вступило в новую стадию. Власти Соединённых Штатов заявили о скором принятии масштабных санкций против Пекина, которые призваны навредить экономике и политической системе Поднебесной. Некоторые ограничительные меры уже введены, другие — ждут своего часа.

В пятницу министерство торговли США опубликовало два чёрных списка, в который попали 33 коммерческие компании и правительственные организации КНР.

Среди них Институт судебной экспертизы министерства общественной безопасности Китая и ещё восемь организаций (их названия не перечислены). Как утверждает американское ведомство, они «являются соучастниками нарушений прав человека». Речь идёт о «репрессиях» против национальных меньшинств КНР — казахов, уйгуров и других мусульманских меньшинств, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Однако США не впервые вводят санкции по мотивам «угнетения» нацменьшинств. Так, в начале октября 2019 года Минторг Соединённых Штатов внёс в чёрный список 28 китайских юрлиц — префектур и бюро безопасности нескольких районов СУАР, а также местных промышленных компаний.

В новый санкционный список американского торгового ведомства вошли крупные высокотехнологичные компании: Aksu Huafu Textiles Co, Intellifusion, IS'Vision, NetPosa, SenseNets (дочка NetPosa), CloudWalk Technology, FiberHome Technologies Group и дочернее предприятие Nanjing FiberHome Starrysky Communication Development.

Штаб-квартиры и активы данных компаний базируются в материковом Китае, Гонконге и на Каймановых островах. Например, офис CloudWalk Technology, занимающейся разработкой программного обеспечения для распознавания лиц, расположен в Гуанчжоу. А филиалы NetPosa (ведёт аналогичный бизнес в сфере ПО) разбросаны по всей стране, включая Гонконг.

Американские чиновники считают, что попавшие под санкции компании осуществляют деятельность, «противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединённых Штатов». В частности, вышеперечисленные предприятия якобы импортируют из США товары и технологии, которые тем или иным образом используются при создании вооружений

Скорее всего, Минторг США имеет в виду так называемую продукцию двойного назначения, которая применяется военными в разведывательных целях. Примечательно, что ранее с обвинениями в работе на Минобороны КНР сталкивался, пожалуй, самый известный в мире высокотехнологичный китайский гигант — корпорация Huawei Technologies.

В мае прошлого года министерство юстиции США уличило телекоммуникационную компанию из Поднебесной в промышленном шпионаже и мошенничестве. В феврале 2020 года американское правительство заподозрило Huawei в краже интеллектуальной собственности и скрытом доступе к сетям мобильных телефонов.

«У нас есть доказательства того, что Huawei может получать секретный доступ к персональной информации в системах, которые она обслуживает и продаёт по всему миру», — сформулировал суть претензий к китайской корпорации советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью The Wall Street Journal

Все виды незаконной (с точки зрения Вашингтона) деятельности компания проводит в интересах силовиков КНР. Huawei, естественно, отрицает обвинения американцев. Однако Белый дом не ослабевает давление на корпорацию. В середине мая Минторг Соединённых Штатов пролоббировал запрет поставки Huawei полупроводников компаниями, которые используют американское оборудование или софт. Данная мера касается всех фирм мира.

Основной удар, как поясняет издание The Verge, будет нанесён по тайваньской компании TSMC, которая поставляла полупроводники непосредственно Huawei и её дочке HiSilicon. Ожидается, что последняя партия полупроводников будет отгружена в сентябре. Правда, санкции Минторга США не были сюрпризом для TSMC — уже 15 мая она прекратила принимать заказы от предприятий Huawei.

На текущий момент представители Huawei воздерживаются от оценок негативного влияния данной меры на бизнес. Но, как говорят специалисты, запрет на поставки полупроводников — болезненная для китайской корпорации санкция. Huawei — второй по величине клиент TSMC после Apple. Ущерб для китайского гиганта может оказаться достаточно масштабным.

Правда, Пекину есть чем ответить на санкции США. Незадолго до запрета со стороны американского Минторга главный редактор государственной газеты Global Times («Хуанцю Шибао») Ху Сицзинь написал в Twitter о наличии у КНР некоего «списка ненадёжных компаний». По сути, речь идёт о грядущих контрсанкциях

Заявлениям Ху Сицзиня на Западе всегда уделяется самое серьёзное внимание. Он считается оракулом официального Пекина в сфере внешней политики. «Утечки», которые он публикует на страницах Global Times и в своём Twitter, нередко выходят в топ новост ей зарубежных СМИ. Слова Ху Сицзиня воспринимаются как завуалированные или незавуалированные намёки руководства Поднебесной.

Как написал в Twitter главред Global Times, в «список ненадёжных компаний» войдут три американские корпорации — Apple, Qualcomm (разработка и исследование беспроводных средств связи) и Cisco (производство сетевого оборудования).

На сегодняшний день о данной мере ничего официально не заявлялось, однако если Ху Сицзинь не лукавит, то американский высокотехнологичный сектор могут ожидать серьёзные потрясения.

Например, не секрет, что производство почти всей продукции Apple сосредоточено в Китае. Любые ограничения со стороны правительства КНР неизбежно отразятся на производственном процессе и объёмах продаж американской корпорации.

В отношении Cisco и Qualcomm власти Поднебесной намерены начать расследования, которые, как сообщает Global Times, «подорвёт доверие инвесторов и сократит их доходы на китайском рынке». Предполагается, что общие потери американского бизнеса составят 36 миллиардов долларов.

Ещё один удар Пекин может нанести по Boeing, который из-за катастрофического падения рынка авиаперевозок, переживает (мягко говоря) нелёгкие времена. При этом китайское авиастроение стремительно ликвидирует технологическое отставание от Запада, по крайне мере по ближне- и среднемагистральным самолётам. Эти сегменты Китай вполне может заместить собственной продукцией. Отказ от покупки заокеанских лайнеров не уничтожит Boeing, но способен нанести компании огромный урон, особенно в ситуации текущего кризиса

Ужесточением санкций против Huawei и других китайских высокотехнологичных корпораций Вашингтон ввязывается в опасную для своего транснационального бизнеса игру. Компании обеих держав хоть и являются зачастую соперниками на глобальном рынке, но сильно зависят друг от друга. Победителей в этом противостоянии, скорее всего, не будет.

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