Особенности аренды кальяна на сутки

Кальян считается отличным курительным устройством, которое
работает не на основе табака, а курительных смесей, прошедших специальную
обработку для получения качества и удобства применения. Но вот позволить себе
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это устройство, которое должно быть высокого качества.
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