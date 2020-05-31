Как мы находим друг друга с помощью запахов

Для жителей Европы духи «Шанель» считаются приятными, в то время как жители Новой Гвинеи ненавидят этот запах, но обожают амбре свиного жира. Как так выходит, что разные народы оценивают запахи по-разному? Запах таит в себе только вкусовой аспект, или же за этим стоит что-то ещё? Почему мы обращаем внимание на запах партнёра на первом свидании, хотя даже не думаем об этом перед встречей? Почему супружеским парам стоит спать под разными одеялами? Ответ на все эти вопросы вы найдёте в данной статье.

Мир запахов и человек

В мире, где каждую день человек человек видит уйму информации, роль запахов всегда отходит на второй план. Но если для нас запах — что-то вторичное, то для животных запах — это инструмент взаимодействия с миром и бесшумная тревога.

В истории есть опыт, который провели в Кувейте в 1995 году. Правительство импортировало из Швеции волчью мочу. Зачем? Дело было в большом количестве ДТП от столкновения автомобилей с верблюдами. Импортированной волчьей мочой обрабатывали автотрассы и городские улицы. Как результат, запах волчьей мочи отпугивал верблюдов, и количество ДТП резко уменьшилось.

Всё дело в феромонах. А что такое феромоны?

Получается, феромоны — это средство передачи информации, но давайте разбираться, какой именно. Существует несколько видов феромонов.

Если у вас встал… вопрос, как бы подкатить к той красавице за крайним столиком, то выделяются половые феромоны — аттрактанты .

. Вы подкатили, но подошёл её парень — чемпион области по боксу. В таком случае, вырабатываются торибоны — феромоны опасности, образующиеся при страхе и тревоге.

— феромоны опасности, образующиеся при страхе и тревоге. Гуляя с собакой, ваш питомец периодически метит деревья, стенки, столбики и т.д. Это не только собачий check-in, но и способ оставить одмихнионы — метки, по которым животное находит дорогу домой.

— метки, по которым животное находит дорогу домой. Ещё есть лихневмоны — они помогают замаскироваться под другой вид и спастись от хищника. И этофионы — по сути, призывы к определенным действиям через запах.

Раз уж, приводя примеры, я говорил и про людей, и про животных, то скажу и следующее. Мы наравне с игрунками, макаками, шимпанзе и гориллами – гаплориновые, тобишь наибольшую роль в нашей жизни играют образы и звук. Поэтому роль обоняния мы немного занижаем, а зря. Послушаем учёных:

Аппетит приходит во время еды, но благодаря обонянию. Из-за этого люди с утерянным обонянием почти не чувствуют вкуса даже самой вкусной еды, а кулинарные критики в кино заклишированно сначала вкушают аромат блюда.

Как предотвратить снижение сексуального влечения

Спите под разными одеялами. Речь, конечно, не идёт о том, чтобы под разными одеялами, в разных квартирах и с разных партнёрами. К сожалению, учёными доказано, что в случае, когда пара долгое время спит под одним одеялом, у людей возникает утомление определенных зон мозг а, связанных с половым влечением из-за высокой концентрации половых аттрактантов.

Эволюция и запахи

У опознавания по запаху есть и другая эволюционная задача. Запах нужен для того, чтобы «считывать» набор генов потенциального партнера и, таким образом, избежать инбридинга.

Если вы действительно хотите, чтобы запах в знакомстве играл в вашей команде, а вы не отправились на скамейку запасных, вот вам совет для одиноких мужчин:

Если вы внешне не очень, ну, или, по крайней мере, сами о себе так думаете, то ухаживайте за женщиной в фазе минимальной рецептивности. Как это отследить? В данной фазе девушек обычно особо сильно привлекает внешний вид чего-либо: вещей, людей. По сути, связка «ой, какая штучка» и «хочу-хочу» при повышенной рецептивности будет проявляться намного чаще. При снижении подобных признаков мужчины с наиболее привлекательной внешностью пахнут для женщин наименее сексуально. Возможно, именно в этой фазе женщины придумали комичную фразу, что мужчина должен выглядеть чуть симпатичнее обезьяны.

Получается, что обоняние — это не только развлекалочка в серых буднях, но и серьёзный инструмент, затрагивающий все области человеческой жизни от приёма пищи до выбора партнёра, с которым вы проживёте всю оставшуюся жизнь. Да и вообще это очень увлекательно, когда что-то, что мы не можем увидеть, так сильно влияет на нашу жизнь. Возможно, из-за этого парфюмеры продают свои духи по таким космическим ценам, а за некоторыми ароматами гоняются всю свою жизнь.

Какой аромат не даёт покоя именно вам? Все свои самые смелые (желательно, приличные) версии напишите в комментарии или в наш телеграм чат.

Запахи — это отдельная вселенная