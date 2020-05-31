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Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Несмотря на успешный запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX, который произошел вчера, у Илона Маска и его другого космического детища все еще есть проблемы. Напомню, им является Starship. Хотя, правильнее называть это не кораблем, а полноценной космической транспортной системой. Именно она должна не только выводить в космос огромную полезную нагрузку, но и обеспечить человечеству возможность добраться до Луны и Марса. О такой возможности даже фантасты только мечтали и вот в 2022 году это может стать реальностью. Надо только решить некоторые проблемы с надежностью, которые все еще преследуют программу. К сожалению, пока их много.


Когда SpaceX запустит Starship

Илон Маск вынашивал планы запуска космической миссии к Луне и Марсу еще с 2005 года, когда начались первые подготовительные работы. С тех пор прошло много времени, было проведено множество испытаний и со временем даже появились примерные сроки запуска миссии. Этим сроком на данный момент является 2022 год. Правда, в 2022 году планируется запуск корабля с грузом, а запуск с людьми на борту должен состояться только в 2024 году.

Многим может показаться, что это слишком оптимистично, но большинство людей не до конца верили в успешный запуск корабля Dragon к МКС. Даже у нас в редакции были споры по этому поводу и многие в серьез допускали вариант, что на данном этапе это чистой воды PR и никакого запуска не планировалось. То, что перед запуском не могли определиться и до последнего не переносили его из-за погоды, только усиливало такое ощущение. И вот 30 мая ракета все же улетела. Сам Илон Маск сказал, что человечество может гордиться этим запуском.

Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Илон Маск может быть горд собой.

Взрыв Starship

На данном этапе проектирования корабля происходит слишком много внештатных ситуаций. Одна из них произошла на этой неделе, когда на полигоне рядом с Бока-Чика в Техасе произошел взрыв во время огневых испытаний метанового двигателя Starship SN4, который должен был выводить корабль на орбиту, а после этого такой же двигатель должен обеспечивать тягу, необходимую для полета.

Отличительной особенностью этого двигателя является то, что он работает на смеси метана и кислорода. При этом обеспечивает максимальную удельную тягу среди всех существующих на сегодняшний день ракетных двигателей.

Произошедший взрыв далеко не первый. Только с ноября прошлого года это уже четвертый неудачный эксперимент в этом направлении. Так, в апреле другой прототип под номером Starship SN3 лопнул во время наддува жидким азотом. Тогда сам Илон Маск назвал это человеческим фактором.

Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Только представьте себе, как это полетит.

В феврале этого года при наполнении азотом взорвался прототип Starship SN1. В ноябре прошлого года примерно такая же учесть постигла Starship MK1, который не прошел испытаний на герметичность.

Вряд ли эти трудности способны остановить такой амбициозный проект, как Starship. Тем более, что он уже близится к завершению, и осталось только решить проблемы с надежность носителей и их топливных систем. Хотя, справедливости ради, это не такие уж и незначительные проблемы, ведь топливная система космического корабля сложна и малейшие сбои почти сразу проводят к катастрофе.

Сколько стоит программа Starship

Для запуска Starship в космос потребуется носитель Super Heavy. Он со своими метановыми двигателями будет способен выводить на орбиту до 150 тонн груза — это очень много. Для запуска с поверхности Луны или Марса бустер не понадобится и корабль должен будет взлететь сам. При этом нельзя не отметить, что система в целом получается очень недорогой.

По оценкам, стоимость всей программы составляет всего 5 миллиардов долларов. Это совсем не много, если учитывать, что программа разработки шаттла обошлась в 200 миллиардов долларов. Разработка многоцелевого истребителя F-22 Raptor, созданного совместно компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics по разным оценкам и вовсе составляет 400 миллиардов долларов.

Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Тот самый самолет за 400 миллиардов долларов

На фоне этих цифр стоимость Starship является и вовсе смехотворной. Даже если проблемы увеличат стоимость проекта в два-три раза, цена все равно будет очень небольшой. Впрочем, надо еще разобраться, полная ли это стоимость проекта. Ведь можно считать по-разному. Например, учитывать только стоимость создания компонентов, но не брать в расчет затраты на инфраструктуру.

В любом случае, Starship обойдется намного дешевле других систем. Оно и понятно, ведь основной идеей является разработка космического корабля для коммерческого использования. Значит, надо как можно меньше вложить в разработки, чтобы проект максимально быстро окупился.

Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Примерно такие виды предстанут перед путешественниками на Марс

Пока оценочная стоимость запуска Starship составляет 2 миллиона долларов, из которых примерно 900 тысяч будет стоить топливо и еще чуть больше миллиона спишется на амортизацию самого корабля и возвратных частей.

Если все пойдет гладко, этот проект станет величайшим шагом в освоение космоса с 12 апреля 1961 года, когда Юрий Гагарин первым совершил свой высокий полет.

Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Взрыв на очередных испытаниях Starship не стал сюрпризом, но все равно неприятно,

31 май 2020 /
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