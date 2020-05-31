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Удивительная история старинного коньяка

Покупая в магазине дорогой алкоголь, на что вы чаще всего обращаете внимание? Прежде всего нас интересует бренд, потом тип алкоголя и год выпуска. Но существует алкоголь, который утратил своё прямое назначение и стал символом чего-то больше, отражением эпохи. Его покупают не для того, чтобы выпить, а чтобы прикоснуться к частичке истории или пополнить личную коллекцию. В данной статье будет одна из таких историй, когда коньяк утратил своё прямое назначение и стал произведением искусства.

 

К таким символам относятся 3 бутылки коньяка Готье 1762 года, принадлежащие семье Донсир с 1870 года. Попробовать такой коньяк большинству из нас, конечно, не удастся, но уже в ближайшем будущем нам станут доступны приборы по имитации вкуса, о которых мы совсем недавно рассказали. Думаю, среди читателей не так много сомелье, поэтому расскажу, почему бренд Готье (Gautier) является чем-то значимым в мире алкоголя. Бренд Готье был основан в 1755 году и уже 10 поколений принадлежит одной семье — это очень круто. Когда частная компания существует 3-й век, не теряет в качестве, не обанкрачивается и не поглощается никем — это реально уровень. Кроме того, бренду Готье присуждали многочисленные награды на международных конкурсах, что позволило на данном этапе встать в один ряд с такими брендами, как Хеннесси и Курвуазье.

Так вот, три бутылки коньяка, о которых мы говорим, были произведены в 1762 году брендом Готье и хранились вплоть до 1870 года, пока семья Донсир не приобрела их в личную коллекцию. Все эти факторы отражаются на стоимости бутылки. Это как титул — вы смогли приобрести данную бутылку после стольких лет, после нескольких влиятельнейших людей своего времени. В общем, это разговор о личном статусе. Всё равно, будто вам достался меч самого сильного воина какой-то эпохи. Не кому-то, а именно вам. Переводя немного в религиозный контекст, будто мощи какой-то значимой личности. Кто-то в это верит, кто-то нет. Именно поэтому не все богатые люди скопом покупают редкие и коллекционные вещи.


Необычная судьба бутылок коньяка Готье
Удивительная история старинного коньяка

Торжественный момент открытия третьей бутылки

Одна из трёх бутылок до сих пор находится в личном музее семьи Готье. Это что-то из разряда личной гордости и семейной реликвии, поэтому ни за какие деньги продать данный экземпляр семья пока что не согласилась.

Вторая бутылка была выкуплена на аукционе в Нью-Йорке в 2014 году польской компанией Wealth Solutions. Данная компания занимается инвестициями и любит покупать экзотические, коллекционные и уникальные вещи. Вторую бутылку занесли в книгу рекордов Гиннеса, как самый старый коньяк в мире.

А вот судьба третьей бутылки, пожалуй, самая печальная, но в то же время самая захватывающая. Третью бутылку открыли на глазах у публики на одной из выставок, но коньяк никто не пил. Бутылку Готье разлили по нескольким маленьким бутылкам и раздали в качестве подарка компаниям-партнёрам семьи Донсир.

Ими оказались: производитель элитных швейцарских часов Armin Strom, итальянская компания, создающая уникальные ручки, Montegrappa, и монетный двор Польши.


Вторая жизнь коньяка Готье

На этом история не заканчивается. Ни один из партнёров не стал выпивать коньяк — они сделали из него произведение искусства и подарили ему вторую жизнь.

Armin Strom выпустил 40 элитных часов, в механизм которых встраивались капсулы с капелькой коньяка. Цена одних часов – 27 300 долларов.

Удивительная история старинного коньяка

Часы Armin Strom

Montegrappa сделала 100 серебряных и 10 золотых перьевых ручек, в каждую из которых поместили по капельке коньяка. Золотая ручка обойдётся в 12 000 долларов, а серебряная — 4375 долларов.

Удивительная история старинного коньяка

Ручка Montegrappa

А монетный двор Польши в сотрудничестве с компанией Lux Coin создали 300 золотых монет с капелькой коньяка по центру. Что интересно, все монеты являются законным платежным средством. Цена одной монетки 8135 долларов.

Удивительная история старинного коньяка

Одна из 300 золотых монет от монетного двора Польши

Как ни крути, а держать в руках вещь эпохи Людовика XV, заставшую, возможно, времена Первой французской революции, времена Наполеона, прошедшую столькое в хрупкой оболочке и дошедшую до наших дней — это уникальное ощущение, несравнимое, наверное ни с чем. И нынешнее перерождение, уникальная новая вторая жизнь — стало ещё одной страницей в истории данного коньяка. Возможно, одна из ручек или монет будет принадлежать какому-то тирану или наоборот революционеру-спасителю какого-то государства, а потом попадёт в руки вашим внукам, и он с гордостью будет передавать её по наследству. Может быть, в этом и есть такой простой, но такой глубокий смысл — смотреть на такие символы и помнить, кто ты есть и кем хочешь стать, знать, что передашь своим детям.

Конечно, для кого-то это просто возможность заработать на старинной «блестяшке», но лично мне больше нравится думать о таких вещах, как о частице истории или о чём-то большем, чем просто деньги. Передавая такие вещи, мы передаём частицу себя, свои моральные ценности, это ли не то, за что не жалко платить?


Удивительная история старинного коньяка

Третья бутылка коньяка Готье

31 май 2020 /
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