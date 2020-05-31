Удивительная история старинного коньяка

Покупая в магазине дорогой алкоголь, на что вы чаще всего обращаете внимание? Прежде всего нас интересует бренд, потом тип алкоголя и год выпуска. Но существует алкоголь, который утратил своё прямое назначение и стал символом чего-то больше, отражением эпохи. Его покупают не для того, чтобы выпить, а чтобы прикоснуться к частичке истории или пополнить личную коллекцию. В данной статье будет одна из таких историй, когда коньяк утратил своё прямое назначение и стал произведением искусства.

К таким символам относятся 3 бутылки коньяка Готье 1762 года, принадлежащие семье Донсир с 1870 года. Попробовать такой коньяк большинству из нас, конечно, не удастся, но уже в ближайшем будущем нам станут доступны приборы по имитации вкуса, о которых мы совсем недавно рассказали. Думаю, среди читателей не так много сомелье, поэтому расскажу, почему бренд Готье (Gautier) является чем-то значимым в мире алкоголя. Бренд Готье был основан в 1755 году и уже 10 поколений принадлежит одной семье — это очень круто. Когда частная компания существует 3-й век, не теряет в качестве, не обанкрачивается и не поглощается никем — это реально уровень. Кроме того, бренду Готье присуждали многочисленные награды на международных конкурсах, что позволило на данном этапе встать в один ряд с такими брендами, как Хеннесси и Курвуазье.

Так вот, три бутылки коньяка, о которых мы говорим, были произведены в 1762 году брендом Готье и хранились вплоть до 1870 года, пока семья Донсир не приобрела их в личную коллекцию. Все эти факторы отражаются на стоимости бутылки. Это как титул — вы смогли приобрести данную бутылку после стольких лет, после нескольких влиятельнейших людей своего времени. В общем, это разговор о личном статусе. Всё равно, будто вам достался меч самого сильного воина какой-то эпохи. Не кому-то, а именно вам. Переводя немного в религиозный контекст, будто мощи какой-то значимой личности. Кто-то в это верит, кто-то нет. Именно поэтому не все богатые люди скопом покупают редкие и коллекционные вещи.

Необычная судьба бутылок коньяка Готье

Торжественный момент открытия третьей бутылки

Одна из трёх бутылок до сих пор находится в личном музее семьи Готье. Это что-то из разряда личной гордости и семейной реликвии, поэтому ни за какие деньги продать данный экземпляр семья пока что не согласилась.

Вторая бутылка была выкуплена на аукционе в Нью-Йорке в 2014 году польской компанией Wealth Solutions. Данная компания занимается инвестициями и любит покупать экзотические, коллекционные и уникальные вещи. Вторую бутылку занесли в книгу рекордов Гиннеса, как самый старый коньяк в мире.

А вот судьба третьей бутылки, пожалуй, самая печальная, но в то же время самая захватывающая. Третью бутылку открыли на глазах у публики на одной из выставок, но коньяк никто не пил. Бутылку Готье разлили по нескольким маленьким бутылкам и раздали в качестве подарка компаниям-партнёрам семьи Донсир.

Ими оказались: производитель элитных швейцарских часов Armin Strom, итальянская компания, создающая уникальные ручки, Montegrappa, и монетный двор Польши.

Вторая жизнь коньяка Готье

На этом история не заканчивается. Ни один из партнёров не стал выпивать коньяк — они сделали из него произведение искусства и подарили ему вторую жизнь.

Armin Strom выпустил 40 элитных часов, в механизм которых встраивались капсулы с капелькой коньяка. Цена одних часов – 27 300 долларов.

Часы Armin Strom

Montegrappa сделала 100 серебряных и 10 золотых перьевых ручек, в каждую из которых поместили по капельке коньяка. Золотая ручка обойдётся в 12 000 долларов, а серебряная — 4375 долларов.

Ручка Montegrappa

А монетный двор Польши в сотрудничестве с компанией Lux Coin создали 300 золотых монет с капелькой коньяка по центру. Что интересно, все монеты являются законным платежным средством. Цена одной монетки 8135 долларов.

Одна из 300 золотых монет от монетного двора Польши

Как ни крути, а держать в руках вещь эпохи Людовика XV, заставшую, возможно, времена Первой французской революции, времена Наполеона, прошедшую столькое в хрупкой оболочке и дошедшую до наших дней — это уникальное ощущение, несравнимое, наверное ни с чем. И нынешнее перерождение, уникальная новая вторая жизнь — стало ещё одной страницей в истории данного коньяка. Возможно, одна из ручек или монет будет принадлежать какому-то тирану или наоборот революционеру-спасителю какого-то государства, а потом попадёт в руки вашим внукам, и он с гордостью будет передавать её по наследству. Может быть, в этом и есть такой простой, но такой глубокий смысл — смотреть на такие символы и помнить, кто ты есть и кем хочешь стать, знать, что передашь своим детям.

Конечно, для кого-то это просто возможность заработать на старинной «блестяшке», но лично мне больше нравится думать о таких вещах, как о частице истории или о чём-то большем, чем просто деньги. Передавая такие вещи, мы передаём частицу себя, свои моральные ценности, это ли не то, за что не жалко платить?





Третья бутылка коньяка Готье