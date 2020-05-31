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Кулинарная студия FoodLoft

Кулинарные студии являются горячей темой в последние годы. Некоторые находятся в ресторанах, другие - в крупных торговых центрах, а третьи нашли своё место на дизайнерских фабриках.

Если вы чувствуете себя неуверенно на кухне и ваша мама готовит лишь ограниченный спектр блюд, вам следует пройти кулинарные мастер-классы. Тутшеф-повар будет рядом, и вы всегда можете задать ему вопрос или попросить его скорректировать свои действия. Эти мастер-классы вселяют уверенность и развивают фантазии в области приготовления блюд.

Люди, влюблённые в профессию кулинара, посещают различные классы в студии и понимают, что кулинария - это то, ради чего они готовы покинуть своё место работы в банке, научном учреждении или клинике. Хорошо, если вы можете проверить свои способности таким образом. Но, если вы в душе кардиолог, то, конечно, невозможно практиковаться в этой сфере.

Если вы хотите провести незабываемое весёлое и вкусное мероприятие, но размер квартиры не может вместить всех ваших друзей, то лучше собраться в кулинарной студии! Мероприятие, когда ваши друзья готовят вместе с шеф-поваром, будет дешевле, чем вечер в той же компании, но в заведении общественного питания. Отдельная вечеринка перед свадьбой или вашим днём рождения, продвижением по карьерной лестнице: всегда можно найти повод. И (не менее важно!) Вам не придётся убирать после вечеринки.

Как отмечать детские дни рождения - это вечная головная боль для родителей. Аниматоры - уже не интересно, и просто сидеть дома за столом - тоже. Но собрать группу детей с чем-то захватывающим в кухонной студии - очень просто! Кроме того, маленькие гости на дне рождения обязательно съедят всё, что приготовят сами, тем более - под присмотром опытного кулинара!

Говорят, ничто не может так сплотить команду, как совместное времяпрепровождение - тимбилдинг. Да, вы и ваши коллеги выполняете обычные дела на работе, но на предприятии, в офисе не получится приготовить несколько килограммов пельменей. Это динамично, весело и очень полезно для обучения командной работе в необычной ситуации.

31 май 2020 /
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