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Стоит ли обращаться к гадалкам

Всё больше людей сомневаются в своём будущем, и поэтому обращаются к экстрасенсам и гадалкам. Вы можете понять их логику: всегда хочется быть в уверенности. Тем не менее, удача часто превращается в банальное программирование будущего, которое может привести к неприятным результатам.

 

Будущее - это что-то хрупкое, неясное и неопределённое. Любое действие в настоящем может изменить всё. Вот почему так опасно обращаться к гадалкам или экстрасенсам.

 

Прежде всего, напомним, что нет объективного подтверждения сверхспособностей. Даже если предположить, что эти способности могут существовать, их наличие невозможно проверить. Часто большинство известных «чудес» являются отрепетированными трюками. Таким образом, существует высокая вероятность столкнуться с шарлатанами, который снимает «венец безбрачия» и дурной глаз, просит много денег, чтобы устранить их и, следовательно, не изменит ничего.

 

Кроме того, верующим людям нельзя ходить к гадалкам. Это считается призывом к тёмным силам, что означает грех. Если вы недавно обратились в христианство, подумайте о том, что священнослужители осуждают эти практики.

Если вы всё-таки решили пойти к гадалке (например, сюда), не берите с собой слишком много денег. Таким образом, вы не будете испытывать искушение купить себе "мощный оберег".

 

Очень важный момент - «информация» о будущем может запрограммировать вас. Возможно, неосознанно вы начнёте предпринимать действия, которые точно приведут вас к «предсказанному будущему». И было бы хорошо, если "ясновидящая" предскажет что-то положительное и приятное для вас. Но как быть, если гадалка рассказала вам ужасные вещи, и ваше подсознание восприняло их, как знак действия?

 

Конечно, положительный прогноз может быть очень полезным. Люди желают, чтобы им посчастливилось услышать что-то хорошее. Часто хорошая гадалка- психолог может посоветовать что-то важное и значимое. Но даже, если вы решите обратиться к специалисту, вам не обязательно делать это постоянно. Периодические ежемесячные прогнозы сделают вас зависимыми от экстрасенсов, что ни к чему хорошему не приведёт.

31 май 2020 /
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