Хвост мог служить диплодокам для тактильных контактов

Британский палеонтолог Мэттью Бэрон выдвинул новое объяснение, зачем диплодокам был нужен такой длинный хвост.

Хвост диплодока состоял из 70−80 позвонков, достигая длины в 10 метров, и существует несколько различных объяснений того, какую функцию он выполнял. Сверхдлинный хвост мог служить противовесом, использоваться в качестве орудия защиты или в любовных играх, либо же предназначаться для извлечения звуков.

Однако Бэрон практически уверен, что хвост был нужен диплодоку и другим представителям семейства диплодоцидов для координации движения в стаде. Эти динозавры, как и многие другие завроподы, были стадными животными и передвигались многочисленными группами на большие расстояния. Длинный хвост, по мнению палеонтолога, являлся простым и эффективным средством коммуникации между особями, прежде всего, во время такого передвижения. Передавая друг другу сигналы с помощью этой части тела диплодоки могли быстро, компактно и эффективно передвигаться большими стадами, избегая необходимости замедляться или останавливаться.

Бэрон считает, что для диплодоцидов ощупывание хвостом пространства по бокам и сзади себя могло быть более быстрым и экономичным способом получения информации, чем поворачивание не менее длинной шеи, а тем более всего тела. Со временем такая осязательная функция вполне могла дополниться коммуникативными элементами, что, на взгляд ученого, было бы особенно удобно во время передвижения. Контактируя хвостами с телами сородичей, диплодоки могли передавать простые сигналы от начала движущегося стада в его конец Это могли быть, например, сигналы предупреждения об изменении почвы или же появлении хищника.

Палеонтолог вполне допускает, что «хвостовые» сигналы диплодоки дополняли звуковыми, однако указывает на то, что в большом стаде, издающем во время движения громкие заглушающие звуки, тактильная или визуальная передача информации является все же более эффективным способом. Кроме того, постоянный физический контакт с помощью хвостов мог служить и для снижения риска нанесения травм своим сородичам во время движения, что было особенно актуально в случае молодых особей небольшого размера — изучение скелетов завроподов показывает, что многим из них было достаточно сложно визуально контролировать окружающее пространство.

Подробнее с гипотезой Мэтью Бэрона можно ознакомиться в его статье, опубликованной в журнале Historical Biology.