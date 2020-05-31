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Хвост мог служить диплодокам для тактильных контактов

Хвост мог служить диплодокам для тактильных контактов

Британский палеонтолог Мэттью Бэрон выдвинул новое объяснение, зачем диплодокам был нужен такой длинный хвост.

Хвост диплодока состоял из 70−80 позвонков, достигая длины в 10 метров, и существует несколько различных объяснений того, какую функцию он выполнял. Сверхдлинный хвост мог служить противовесом, использоваться в качестве орудия защиты или в любовных играх, либо же предназначаться для извлечения звуков.

Однако Бэрон практически уверен, что хвост был нужен диплодоку и другим представителям семейства диплодоцидов для координации движения в стаде. Эти динозавры, как и многие другие завроподы, были стадными животными и передвигались многочисленными группами на большие расстояния. Длинный хвост, по мнению палеонтолога, являлся простым и эффективным средством коммуникации между особями, прежде всего, во время такого передвижения. Передавая друг другу сигналы с помощью этой части тела диплодоки могли быстро, компактно и эффективно передвигаться большими стадами, избегая необходимости замедляться или останавливаться.

Бэрон считает, что для диплодоцидов ощупывание хвостом пространства по бокам и сзади себя могло быть более быстрым и экономичным способом получения информации, чем поворачивание не менее длинной шеи, а тем более всего тела. Со временем такая осязательная функция вполне могла дополниться коммуникативными элементами, что, на взгляд ученого, было бы особенно удобно во время передвижения. Контактируя хвостами с телами сородичей, диплодоки могли передавать простые сигналы от начала движущегося стада в его конец Это могли быть, например, сигналы предупреждения об изменении почвы или же появлении хищника.

Палеонтолог вполне допускает, что «хвостовые» сигналы диплодоки дополняли звуковыми, однако указывает на то, что в большом стаде, издающем во время движения громкие заглушающие звуки, тактильная или визуальная передача информации является все же более эффективным способом. Кроме того, постоянный физический контакт с помощью хвостов мог служить и для снижения риска нанесения травм своим сородичам во время движения, что было особенно актуально в случае молодых особей небольшого размера — изучение скелетов завроподов показывает, что многим из них было достаточно сложно визуально контролировать окружающее пространство.

Подробнее с гипотезой Мэтью Бэрона можно ознакомиться в его статье, опубликованной в журнале Historical Biology.

31 май 2020 /
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