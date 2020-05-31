Создан экран, который позволяет слепым читать шрифт Брайля без прикосновения

Чтобы помочь слепым распознавать информацию, более 150 лет назад был создан шрифт Брайля, который до сих пор широко используется по всему миру. Он состоит из шести выпуклых точек на плоской поверхности с разным расположением, что позволяет отображать в основном цифры для слепых людей. Некоторые интерактивные дисплеи Брайля позволяют отображать разный текст, однако они очень дорогие, и их использование считается небезопасным, поскольку любой наблюдатель может подсмотреть информацию на экране. Зачитывание написанного текста с помощью голоса тоже считается неэффективным, так как это неконфиденциально. Поэтому ученые постоянно находятся в разработке новых способов, которые помогут слепым взаимодействовать с написанным текстом.

Что такое шрифт Брайля

Одно из таких решений удалось создать инженерам из Германии, которые смогли приспособить ультразвуковой дисплей для отображения цифр шрифта Брайля. Экран создает в воздухе несколько зон из ультразвуковых волн, и человеку достаточно близко поднести к нему ладонь, чтобы с помощью кожи различить эти волны. По задумке ученых, такой дисплей впоследствии можно будет установить, например, над клавиатурой банкомата. Сейчас слепые люди пользуются банкоматами с помощью шрифта Брайля, который наносят на кнопки ввода пин-кода, а также с использованием голосовых подсказок от самого устройства. Однако это не совсем безопасно: любой может подойти вплотную к такому человеку и увидеть, какие цифры он набирает.

Как слепые распознают цифры

В качестве альтернативы инженеры предлагают использовать разработанный ими ультразвуковой дисплей, который можно установить на любых общедоступных устройствах для слепых. Экран с помощью звуковых волн моделирует сигнал в диапазоне, различимым рукой, в результате человек ощущает заметное давление и вибрацию в определенной точке пространства.

Если символ, отображенный «на ладони», соответствует цифре, которую хочет ввести слепой, он перемещает руку ниже и одним касанием подтверждает ввод.

Конечно, для полноценной работы такого устройства на том же банкомате потребуется поддержка нового типа отображения и ввода информации для слепых, но сама идея разработки подобного дисплея уже вызывает интерес у многих ученых. Его единственный недостаток пока что — точность срабатывания; слепые люди распознают символы, «спроецированные» на их ладонь, в среднем в 85% случаев. Это, конечно, тоже немало, но сейчас такой человек может воспользоваться обычной клавиатурой банкомата со шрифтом Брайля и точно ввести нужные ему цифры. Кроме того, это будет заметно быстрее, но менее конфиденциально.

Такой экран было бы целесообразно использовать не только в банкоматах и лифтах, как это хотят реализовать инженеры, а просто в повседневной жизни слепых людей. Вместо шрифта Брайля на поверхностях они смогут считывать информацию с помощью ультразвуковых волн на своей ладони. Слепые люди не могут использовать зрение для построения своей модели мира, они полагаются на другие чувства. Поэтому у них обострено, в частности, осязание, которое позволяет им пользоваться шрифтом Брайля.

Ученые опросили 11 слепых людей и предложили им попробовать новое устройство, и по удобству использования оно набрало почти 80 баллов из 100. Инженеры уже создали несколько рабочих прототипов нового дисплея для слепых, которые планируют применить в некоторых банкоматах и лифтах.

Миллионы людей по всему миру страдают от заболеваний, которые приводят к постепенному вырождению светочувствительных клеток в их глазах, что в итоге влечёт за собой полную слепоту. 5 лет назад исследователи из Университета Бёрна и Геттингского университета разработали способ, благодаря которому можно развернуть этот процесс вспять, однако с того времени дальше испытаний на мышах дело не продвинулось.

Сейчас шрифт Брайля печатают прямо на кнопках