Как работают атомные ледоколы и почему Россия лидирует в этом направлении

Так уж устроена земная твердь, что существует такое понятие, как ”Северный морской путь”. Это транспортная артерия, проходящая далеко на севере. Там просто невозможно проходить обычным судам. Для этого они сопровождаются огромными атомными монстрами, которые называют ледоколами. Одна такая машина может ломать лед толщиной до нескольких метров и создавать свободный ото льда проход шириной в десятки метров. Это позволяет судам в несколько раз быстрее проходить путь из Азии в Европу и экономить такие объемы топлива, что вся эта затея действительно имеет смысл. Скоро в России построят новый, самый большой в мире ледокол. А вообще, вы знали, что все атомные ледоколы мира построены в СССР или России?

Самый большой ледокол в мире

На данный момент самыми большими ледоколами в мире являются те, что имеют класс ЛК-60Я. Правда, ни один их них не введен в строй, но их строительство постепенно близится к завершению и в течение пары лет три таких ледокола спустят на воду.

Если говорить только о тех ледоколах, что сейчас находятся в промышленной эксплуатации, то это суда класса ”Арктика”. На данный момент в строю только два из них — это ”Ямал” (введен в строй в 1993 году) и ”50 лет победы” (введен в строй в 2007 году).

Ледоколы этого класса имеют следующие характеристики:

Длина — 148 метровШирина — 30 метровВысота борта — 17,2 метраМощность турбин — 2 по 27 580 КВтЧисло гребных винтов — 3Толщина проходимого льда — 2,25 метраЭкипаж — 130 человек

Для сравнения, атомные ледоколы класса ЛК-60Я примерно на четверть мощнее, ломают лед до трех метров и имеют экипаж всего 70 человек.

Сколько в мире ледоколов

В мире на данный момент насчитывается 10 атомных ледоколов. Если говорить более точно, то можно даже сказать, что 9,5. Нельзя считать полноценным ледоколом атомный лихтеровоз (единственный в мире) с ледокольным носом. Из этих кораблей сейчас только пять в строю, но, что интересно, все 10 были спроектированы в СССР или России.

Так ледоколы прокладывают себе путь.

Шесть из них были построены на Адмиралтейских верфях и Балтийском заводе в Ленинграде. Еще три были построены в Финляндии, но ядерные энергоблоки на них поставили в Ленинграде. Только тот самый лихтеровоз был построен на керченском заводе ”Залив”.

Весь атомный ледокольный флот сейчас принадлежит России и базируется он в порту города Мурманск.

Как работает ледокол

Суть работы ледокола заключается в том, что он с ходу наваливается своей массой на лед и ломает его. Это самый простой способ, так как снизу всегда есть куда проломить лед, да и сила тяжести помогает. Поэтому они такие тяжелые.

Несмотря на кажущуюся простоту процесса, обычный корабль просто не сможет выполнить эту роль. Для того, чтобы ломать лед толщиной до трех метров, нужна очень мощная энергетическая установка и прочнейший корпус с защитой от истирания, чтобы корабли служили как можно дольше. Они стоят слишком дорого, чтобы быть одноразовыми.

Чтобы лучше наваливаться на толщу льда, днище носовой части ледокола сделано бочкообразным. Это помогает в борьбе со льдом, но сильно мешает в обычном плавании. Из-за такой формы днища ледоколы очень сильно раскачиваются даже от небольших волн. При этом, качнуть его может очень резко.

В задней части ледоколов есть м-образное углубление. Оно нужно для того, чтобы буксировать другое судно ”на усах”. Так называют способ, когда нос корабля как бы входит в корму ледокола. В этот момент тот корабль, который находится сзади, может не только буксироваться, но и подталкивать ледокол за счет своих винтов, помогая ему проходить препятствия.

Мало кто задумывался об этом, но винты ледоколов приводятся в движение электродвигателями, которые получают энергию от атомного реактора на бору. Такая компоновка очень удобна, а главное, позволяет надолго уходить в автономное плавание, так как электродвигатели не требуют частого обслуживания, а запас ядерного топлива позволяет долгое время обходиться без дозаправки.

Когда построят новые атомные ледоколы

В ближайшие 7 лет планируется сдать в эксплуатация не только три атомных ледокола класса ЛК-60Я, но и один класса ЛК-100Я. Правда, его только начинают строить и должны ввести эксплуатацию к 2027 году. Зато это будет настоящий царь-ледокол.

Согласно проекту, его мощность будет составлять 120 000 КВт (в два раза больше нынешнего максимума). В движение великан будет приводиться четырьмя винтами, его длина составит больше двухсот метров, а лед он будет ломать толщиной до 4 метров.

Таким может быть новый ледокол «Лидер».

Рассматривается вариант строительства четырех таких ледоколов, но пока строится только один. Остальные должны появиться к 2033 году. Когда они появятся, мы расскажем об этом в нашем новост ном Telegram-канале.

Зачем нужны ледоколы

В первую очередь, ледоколы освобождают путь для торговых судов, в том числе и нефтяных танкеров. Кроме этого, ледоколы используются для самостоятельной доставки грузов в труднодоступные районы Арктики (и Антарктики), а так же спасательных и поисковых операций.

Атомный ледокол «Ямал».

Самый большой флот ледоколов сейчас у России — 40 судов (включая дизельные). Это не удивительно, учитывая огромную береговую линию Северного ледовитого океана. Действующих атомных ледоколов в России 4 — это ”Ямал”, ”50 лет Победы”, ”Таймыр” и ”Вайгач”. В том числе и эти ледоколы внесли очень большой вклад в развитие Северного морского пути, как одной из крупнейших транспортных артерий мира.

Ледоколы вызывают большое уважение.