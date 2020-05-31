Человечество может исчезнуть из-за вымирания насекомых

Наверняка вы заметили, что книги, фильмы, игры, комиксы и вообще все про апокалипсис очень популярно. Правда, в последнее время эта апокалиптичная романтика обретает все более реальные очертания и ее место постепенно занимает леденящий душу ужас: вот уже несколько лет ученые бьют тревогу по поводу грядущего «апокалипсиса насекомых» — глобального вымирания маленьких существ, которое по некоторым оценкам уже коснулось до 80% мировой популяции насекомых. Теперь, согласно предупреждению, опубликованному сразу 25 учеными из разных стран мира, если человечеству не удастся спасти мировую популяцию насекомых от гибели, это может привести… к вымиранию человечества.

Как все закончится

В двух открытых письмах, опубликованных в журнале Biological Conservation, исследователи осуждают загрязнение окружающей среды, уничтожение естественной среды обитания диких животных и изменение климат а, которые, по их мнению, стали причиной массовой гибели насекомых на планете. Каждый вид – это неповторимая часть истории жизни на нашей планете, пишут ученые. Газета The Guardian приводит слова исследователей:

Нынешний кризис вымирания насекомых вызывает глубокую тревогу. Но то, что мы знаем – лишь верхушка айсберга, но мы знаем достаточно, чтобы действовать немедленно. Решения уже есть – мы должны действовать в соответствии с ними. Деятельность человека ответственна почти за все сокращение численности насекомых и их вымирание.

Исследователи заявили, что все решения известны и должны быть немедленно реализованы. Необходимые меры варьируются от создания больших природных заповедников и отказа от использования вредных пестицидов до индивидуальных действий, таких как отказ от стрижки газона и решение оставить мертвую древесину в саду. Ученые также заявили, что беспозвоночные больше не должны игнорироваться природоохранными организациями, которые, как правило, сосредоточены на защите млекопитающих и птиц.

Почему вымирают насекомые?

О падении численности насекомых сообщалось в Германии, Пуэрто-Рико и других странах. В первом глобальном научном обзоре, опубликованном в феврале 2019 года, говорилось, что если ситуация не изменится, мир настигнет “катастрофический коллапс природных экосистем”. В докладе отмечается, что около пятой части всех видов насекомых в мире были названы, и это в основном единичные экземпляры. Многие виды насекомых вымирают еще до того, как их описывают. Вполне вероятно, что вымирание насекомых со времен индустриализации составляет около 5-10%, то есть от 250 000 до 500 000 видов.

Эта оценка основана на вымирании улиток. Профессор Педро Кардосо из финского Музея естественной истории и ведущий автор последнего доклада пишет: «Это самая лучшая оценка, которая у нас есть. Нет никаких оснований полагать, что тенденции вымирания между насекомыми и улитками различны, но улитки оставляют свои раковины в качестве доказательств.» В статье также отмечается, что британские популяции бабочек и жуков быстро исчезали еще в 1870-х годах.

Мэтт Шардлоу, главный исполнительный директор природоохранной группы Buglife, считает, что ключевой доклад в 2016 году сообщил мировым правительствам, что снижение численности естественных опылителей (пчелы, бабочки и др) представляет опасность для общества и экосистем. Однако учитывая реакцию мировых лидеров на научные доклады об изменении климат а, публикация доклада о вымирании насекомых не вызвала должного отклика со стороны глав государств. Ученые по-прежнему бьют тревогу в надежде, что политики прислушаются к их словам и примут меры, пока не стало слишком поздно.

Наряду с масштабными решениями, благоприятными для насекомых, остановить спад численности инсектов могут помочь сады. Когда множество людей внедряют эти небольшие решения на своих участкх, это может иметь большое значение для многих популяций насекомых. Даже пара небольших садиков может иметь огромное значение для выживания вида. Однако проблема осложняется еще и тем, что многие люди научились не любить насекомых: некоторые соавторы доклада полагают, что нелюбовь к насекомым это культурное явление, так как маленькие дети, как правило, их не боятся.

Так или иначе, насекомые обеспечивают человека «всем, начиная от опыления и разложения, до ресурсов для новых лекарств, индикации качества среды обитания» и многого другого. На самом деле, если бы инопланетяне внимательно посмотрели на нашу планету, то подумали бы, это планета жуков, а люди просто-напросто живут за их счет. К сожалению, сегодня вопрос заключается в том, как долго мы сможем обойтись без их помощи. А как вы относитесь к насекомым? Ответ будем ждать здесь!

Часто мы не обращаем на насекомых внимания и спокойно уничтожаем их