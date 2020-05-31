Заправка картриджа: когда необходима

Принтеры и копировальное оборудование могут стать символами современной офисной жизни. Обслуживание этого оборудования не дёшево, и само по себе высокое качество печати под разум евает значительные затраты. Поскольку сами производители оргтехники заинтересованы в увеличении продаж и прибыли, они поощряют регулярную закупку оригинальных расходных материалов для своих устройств. У потребителя противоположная задача: он считает свои деньги и ищет способы сэкономить. Например, заправка картриджей в специализированных компаниях. Кроме того, проблема не всегда заключается в том, что краска высохла или закончился тонер. Проблема может быть в сбое микросхемы или по другим причинам. Всё это определяется и корректируется в специализированных сервисных центрах. Можете для этого ввести в поисковике " заправка картриджів ціна в Киеве.

А как насчёт гарантии? Производители оргтехники выступают за: заправка некачественных картриджей, которая вызвала неисправность устройства, является причиной отказа в бесплатном гарантийном ремонте. Поэтому, не рискуя, лучше купить оригинальный новый картридж. Если срок гарантии истёк, заправка тонера не только разум на, но и экономически выгодна.

Израсходованный картридж без чипа - эта ситуация проще и более разрешима. Легко понять, что происходит: печать нечёткая, размытая. В этом случае всё, что вам нужно сделать, это позвонить специалисту сервисного центра, который быстро решит данную проблему.

Картридж с чипом израсходован - ситуация сложнее, чем предыдущая. Как только ресурс исчерпан, пользователь будет уведомлен об этом. Это означает, что замена будет необходима в ближайшее время. Но вы можете подождать, и когда полосы начнут появляться на листах, обратитесь к мастеру. Если это не первая заправка, лучшим решением может стать замена барабана по рекомендации специалиста.

Рекомендуется заменять фото барабан после двух заправок, чтобы избежать тёмных полос на краях бумаги во время работы. Иногда, наряду со сменой этой детали, вы также можете менять тонер.

Любой картридж не вечен. Специализированный сервис в Киеве предлагает быструю и простую замену высококачественных картриджей для любого печатающего устройства.