» » Самая распространенная бактерия Мирового океана оказалась резервуаром вирусов

Самая распространенная бактерия Мирового океана оказалась резервуаром вирусов

Самая распространенная бактерия Мирового океана оказалась резервуаром вирусов

Candidatus Pelagibacter ubique, он же SAR11 — возможно, наиболее распространенный живой организм на всей Земле: в Мировом океане так уж точно. Это альфа-протобактерия диаметром клетки порядка 0,1-0,2 микрометра, одно из самых крохотных на нашей планете самореплицирующихся существ.

Эти протобактерии добились невероятных успехов в борьбе за место под солнцем. Совокупная масса SAR11 превышает совокупную массу всех рыб, обитающих в океанах и морях планеты, а найти их можно буквально везде. Ученые предполагают, что главный залог процветания этих организмов — в их простоте. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, предлагает еще один возможный фактор успеха Candidatus Pelagibacter ubique — вирусы.

Изучение генома бактерий показало, что он содержит в себе вирусную ДНК, которая большую часть времени находится в покоящемся состоянии. «У многих бактерий есть вирусы, существующие в их геномах. Но в самых распространенных океанских организмах до сих пор ничего подобного не находили, — говорит ведущий автор исследования Роберт Моррис. — Мы подозреваем, что это более распространено, чем мы думали, — просто этого никогда не замечали».

Самая распространенная бактерия Мирового океана оказалась резервуаром вирусов


Ученые отбирают морскую воду для изучения уникальных протеобактерий / © University of Washington

Стратегия выживания вируса, живущего в клетках SAR11, отличается от стратегий других подобных «организмов». Он обосновывается в ДНК хозяина и размножается вместе с бактериями, но иногда может также высвобождаться, разрушая клетку: причины этого пока ученым не ясны.

Новое исследование показывает, что целых 3% популяции SAR11 могут иметь в своей ДНК вирус, склонный к лизису клетки-хозяина. Это более высокий процент, чем для большинства вирусов, живущих в геноме бактерий. Благодаря этому патоген высвобождает относительно большое количество вирионов, что способствует его выживанию.

Эксперименты по изучению утилизации серы бактериями показали интересную особенность: когда клетки Candidatus Pelagibacter ubique находятся в условиях недостатка питательных веществ, вирусы начинают гораздо активнее выходить из клеток, лизируя до 30% бактерий.

По мнению ученых, это помогает не только вирусам: благодаря тому, что в вирионы попадают и бактериальные гены, различные штаммы бактерий могут обмениваться генетическим материалом, улучшая свое разнообразие. Такой подход мог помочь SAR11 получить конкурентное преимущество над другими микроорганизмами и стать самой распространенной бактерией океана.

30 май 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Бактерий нашли даже под дном Индийского океана
Хочу все знать

Бактерий нашли даже под дном Индийского океана

На глубине около 700 метров ниже поверхности океанического дна океанологи нашли небольшое, но стабильное количество микробов и архей
Бактериофаги участвуют в планетарном круговороте серы
Хочу все знать

Бактериофаги участвуют в планетарном круговороте серы

Изучив пробы, содержащие сероокисляющие бактерии SUP05, ученые обнаружили в их геномах участки вирусных ДНК, кодирующих ферменты, участвующие в окислении серы. Этот элемент генома вирусы используют,
Ученые выяснили, почему бактериофагам трудно бороться с иммунной системой бактерий
Хочу все знать

Ученые выяснили, почему бактериофагам трудно бороться с иммунной системой бактерий

Эффективность системы наследуемого приобретенного иммунитета CRISPR-Cas, широко распространенная у прокариот, обеспечивается тем, что благодаря ее работе разные бактерии учатся распознавать вирус по
Нанокапсулы с пчелиным ядом защитят людей от ВИЧ
Хочу все знать

Нанокапсулы с пчелиным ядом защитят людей от ВИЧ

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета (Washington University School of Medicine in St. Louis) выяснили, что пчелиный яд содержит особый токсин мелиттин (melittin), который
Удивительные факты о местах обитания коварных вирусов и бактерий
Хочу все знать

Удивительные факты о местах обитания коварных вирусов и бактерий

Вам всегда следует помнить, что: 1. Вирусы гриппа, оказавшись на банкнотах, могут прожить на них до 17 дней. 2. 96% придверных ковриков содержат следы фекальных бактерий, которые переносятся в дом на
Интересные факты о вирусах
Хочу все знать

Интересные факты о вирусах

Отдельные вирусы вводят свою ДНК в бактерии через полые волоски.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Электронные системы управления RG-RoboticsНе только Cybertruck! Подборка крутых электрических пикаповЗнакомьтесь: сенокосец-кролик или существо с головой собаки и телом паукаCorona virusДействительно ли электромобиль — автомобиль будущего?Как снимают карантин в разных странах?Зачем СССР закупал навоз за границей?Justinian's Plague and the "Holy Angel"


Свежие Статьи
Причиной второго крупнейшего вымирания в истории назвали пропажу озона

Причиной второго крупнейшего вымирания в истории назвали пропажу озона

В России создали модель атмосферы над Атлантикой

В России создали модель атмосферы над Атлантикой

Ученые оценили масштабы происходящего массового вымирания

Ученые оценили масштабы происходящего массового вымирания

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+