Тунгусский взрыв мог быть вызван астероидом, который все ещё продолжает вращатся вокруг Солнца

тунгусс кий метеорит всколыхнул привычную жизнь над северной Сибирью летом 1908 года. По словам очевидцев сначала они видели огненный шар, который превратился в очень яркий столб пересекавший небо, затем они услышали ужасный взрыв. Этот взрыв оказался такой силы, что от ударной волны были повалены деревья на площади около 2000 кв. км.

Несмотря на то что все данные имеющиеся у специалистов свидетельствуют о столкновении с Землей крупного метеорит а, ученые до сих пор не могут найти ударный кратер и разгадать загадку знаменитого тунгусс кого метеорит а.

Основной проблемой в изучении тунгусс кого явления является значительная удаленность и малонаселенность этой области. Научные исследования произошедшего не велись вплоть до 1920-х годов. Именно в это время был обозначен примерный радиус для поиска ударного кратера, и только в 1960-х годах стало ясно что взрыв произошел до момента столкновения с Землей и сопоставим с ядерным взрывом мощностью не менее 5 мегатонн.

Исходя из знаний на сегодняшний момент, специалисты могут предположить что размеры метеорит а, который взорвался в 1908 году, составляют около 70 метров в поперечнике. Из-за отсутствия обломков в области взрыва было придумано несколько десятков версий случившегося, от взрыва природного газа до крушения инопланетного корабля.

Новое исследование предполагает что возможно астероид не разрушился, а просто пролетел сквозь Земную атмосферу. Такое уже происходило, и самым ярким примером, когда метеорит проходит сквозь Земную атмосферу стал Великий Дневной Огненный Шар 1972 года. Тогда камень размером с грузовик пролетел над верхние слои атмосферы и был замечен в разных районах Америки.

Специалисты смоделировали возможные сценарии пролета тунгусс кого метеорит а и пришли к выводу, что скорее всего это был железный астероид размером до 200 метров. При условии неглубокого погружения в атмосферу нашей планеты, он бы незначительно повредился и вернулся бы в космос . Возможно он и по сей день кружит где -нибудь вокруг солнц а.