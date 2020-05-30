Почему не стоит гуглить симптомы заболевания, если вы себя плохо чувствуете?

Ну что ж, теперь официально: результаты нового исследования показали, что постановка диагноза через интернет в большинстве случаев ошибочна. Конечно, кому-то это может показаться очевидным, но довольно большое количество людей ставят себе диагноз с помощью Google. Все потому, что поиск симптомов в интернете – когда вы действительно плохо себя чувствуете – является одним из самых простых и быстрых способов найти информацию и понять что происходит. Как оказалось, в 67% случаев постановка диагноза в интернете ошибочна. Надеемся, после прочтения этой статьи вы дважды подумаете перед тем как гуглить симптомы и ставить себе диагноз самостоятельно.

Что не так с онлайн-диагностикой?

Если вы не очень понимаете по какой причине исследователи вообще занялись этим вопросом, то ответ довольно прост: в попытках понять что происходит, люди гуглят симптомы и обращаются к врачу. А это, как известно, и нужно делать, если человек болен. К сожалению, многие пренебрегают этим правилом и занимаются к самолечением, что в некоторых случаях заканчивается смертью. Вот почему вся информация по симптомам, которую выдает Google, должна быть достоверной. Но какие сайты выдает поисковик и можно ли верить тому, что там сказано?

Так как искать симптомы по отдельности а затем суммировать их занятие довольно бессмысленное, чаще всего люди пользуются диагностическими сайтами и приложениями. Самым известным в мире англоязычным диагностическим сервисом является WebMD, а некоторые русскоязычные сайты и приложения утверждают, что точность диагностики составляет почти 70%. Механизм работы большинства таких сервисов – это использование большого массива данных с заключениями врачей и статистически ставят вероятный диагноз.

В ходе исследования, опубликованного в журнале The Medical Journal of Australia, ученые из университета Эдит Коуэн (ECU) в Австралии проверили симптомы из 1170 медицинских заключений на 36 доступных сайтах онлайн диагностики с целью анализировать точность постановки диагноза. Полученные результаты показали, что сайты показывали правильный диагноз только в 36% случаев. Авторы работы отмечают, что качество их диагностических рекомендаций значительно варьируется.

Необходимо отметить, что диагностика – это не просто однократная оценка, а процесс, который требует знаний, опыта, клинического обследования, тестирования и времени. Если вы смотрели сериал «Доктор Хаус», то наверняка помните, как сложно бывает поставить правильный диагноз. Конечно, сериал не реальная жизнь, но многие случаи, показанные в нем основаны на историях болезни настоящих пациентов, так что хороший диагност в любом случае – на вес золота.

Реальность такова, что к этим веб-сайтам и приложениям следует относиться очень осторожно, поскольку они не видят картину целиком. Интересно, что исследование, опубликованное пять лет назад группой ученых из Гарвардского университета, показало почти точно такую же цифру – диагностические сервисы и приложения предложили правильный диагноз всего в 34% случаев. В целом, за последние пять лет онлайн сервисы по проверке симптомов не стали более надежными, по крайней мере с точки зрения точного определения единственной, наиболее вероятной болезни, которой может быть болен пациент.

Издание Science Alert приводит слова ведущего автора исследования Мичелла Хилл: «рекомендации по обращению за медицинской помощью в экстренных и неотложных случаях были уместны примерно в 60% случаев, но для нештатных ситуаций результат снижался до 30-40%. Также диагностические сайты и приложения, которые используют алгоритмы искусственного интеллекта более надежны, чем все остальные.»

Говоря о машинных алгоритмах, нельзя не отметить успехи, которых достигли разработчики. Так, сегодня медицинский ИИ ставит 100 диагнозов за 4,8 секунды! Подробнее читайте в увлекательном материале моего коллеги Владимира Кузнецова. Более того, современные машинные алгоритмы с высокой точностью диагностируют такие болезни рак легких, депрессию и деменцию.

Но несмотря на недостатки, авторы исследования полагают, что в целом сервисы диагностики полезны, но лишь в том случае, если люди используют их в качестве образовательного ресурса в сочетании с консультациями врачей. Ученые отмечают, что обучить алгоритмы правильной постановке диагноза на самом деле очень важно – корректная диагностика снизит ненужную нагрузку на врачей (в случаях, когда можно обойтись самостоятельным лечением), а также не поставить жизнь человека в опасность в ситуациях, когда без помощи специалиста обойтись нельзя. Но какие бы советы ни давали нам эти алгоритмы, важно, чтобы в конченом итоге не ошибся сам врач, согласны?

Если часто гуглить симптомы, можно найти у себя все заболевания на свете, вплоть до родильной горячки