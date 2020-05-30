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Почему не стоит гуглить симптомы заболевания, если вы себя плохо чувствуете?

Ну что ж, теперь официально: результаты нового исследования показали, что постановка диагноза через интернет в большинстве случаев ошибочна. Конечно, кому-то это может показаться очевидным, но довольно большое количество людей ставят себе диагноз с помощью Google. Все потому, что поиск симптомов в интернете – когда вы действительно плохо себя чувствуете – является одним из самых простых и быстрых способов найти информацию и понять что происходит. Как оказалось, в 67% случаев постановка диагноза в интернете ошибочна. Надеемся, после прочтения этой статьи вы дважды подумаете перед тем как гуглить симптомы и ставить себе диагноз самостоятельно.


Что не так с онлайн-диагностикой?

Если вы не очень понимаете по какой причине исследователи вообще занялись этим вопросом, то ответ довольно прост: в попытках понять что происходит, люди гуглят симптомы и обращаются к врачу. А это, как известно, и нужно делать, если человек болен. К сожалению, многие пренебрегают этим правилом и занимаются к самолечением, что в некоторых случаях заканчивается смертью. Вот почему вся информация по симптомам, которую выдает Google, должна быть достоверной. Но какие сайты выдает поисковик и можно ли верить тому, что там сказано?

Так как искать симптомы по отдельности а затем суммировать их занятие довольно бессмысленное, чаще всего люди пользуются диагностическими сайтами и приложениями. Самым известным в мире англоязычным диагностическим сервисом является WebMD, а некоторые русскоязычные сайты и приложения утверждают, что точность диагностики составляет почти 70%. Механизм работы большинства таких сервисов – это использование большого массива данных с заключениями врачей и статистически ставят вероятный диагноз.

В ходе исследования, опубликованного в журнале The Medical Journal of Australia, ученые из университета Эдит Коуэн (ECU) в Австралии проверили симптомы из 1170 медицинских заключений на 36 доступных сайтах онлайн диагностики с целью анализировать точность постановки диагноза. Полученные результаты показали, что сайты показывали правильный диагноз только в 36% случаев. Авторы работы отмечают, что качество их диагностических рекомендаций значительно варьируется.

Почему не стоит гуглить симптомы заболевания, если вы себя плохо чувствуете?

Пользоваться поисковыми ресурсами нужно с умом

Необходимо отметить, что диагностика – это не просто однократная оценка, а процесс, который требует знаний, опыта, клинического обследования, тестирования и времени. Если вы смотрели сериал «Доктор Хаус», то наверняка помните, как сложно бывает поставить правильный диагноз. Конечно, сериал не реальная жизнь, но многие случаи, показанные в нем основаны на историях болезни настоящих пациентов, так что хороший диагност в любом случае – на вес золота.

Реальность такова, что к этим веб-сайтам и приложениям следует относиться очень осторожно, поскольку они не видят картину целиком. Интересно, что исследование, опубликованное пять лет назад группой ученых из Гарвардского университета, показало почти точно такую же цифру – диагностические сервисы и приложения предложили правильный диагноз всего в 34% случаев. В целом, за последние пять лет онлайн сервисы по проверке симптомов не стали более надежными, по крайней мере с точки зрения точного определения единственной, наиболее вероятной болезни, которой может быть болен пациент.

Почему не стоит гуглить симптомы заболевания, если вы себя плохо чувствуете?

Чтобы спать спокойно, не гуглите симптомы

Издание Science Alert приводит слова ведущего автора исследования Мичелла Хилл: «рекомендации по обращению за медицинской помощью в экстренных и неотложных случаях были уместны примерно в 60% случаев, но для нештатных ситуаций результат снижался до 30-40%. Также диагностические сайты и приложения, которые используют алгоритмы искусственного интеллекта более надежны, чем все остальные.»

Говоря о машинных алгоритмах, нельзя не отметить успехи, которых достигли разработчики. Так, сегодня медицинский ИИ ставит 100 диагнозов за 4,8 секунды! Подробнее читайте в увлекательном материале моего коллеги Владимира Кузнецова. Более того, современные машинные алгоритмы с высокой точностью диагностируют такие болезни рак легких, депрессию и деменцию.

Но несмотря на недостатки, авторы исследования полагают, что в целом сервисы диагностики полезны, но лишь в том случае, если люди используют их в качестве образовательного ресурса в сочетании с консультациями врачей. Ученые отмечают, что обучить алгоритмы правильной постановке диагноза на самом деле очень важно – корректная диагностика снизит ненужную нагрузку на врачей (в случаях, когда можно обойтись самостоятельным лечением), а также не поставить жизнь человека в опасность в ситуациях, когда без помощи специалиста обойтись нельзя. Но какие бы советы ни давали нам эти алгоритмы, важно, чтобы в конченом итоге не ошибся сам врач, согласны?

Почему не стоит гуглить симптомы заболевания, если вы себя плохо чувствуете?

Если часто гуглить симптомы, можно найти у себя все заболевания на свете, вплоть до родильной горячки

30 май 2020 /
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