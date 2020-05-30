На Земле живут существа с прозрачной кожей: зачем это им нужно?

В 2016 году американские ученые выяснили, что на нашей планете обитает триллион видов живых существ, которые населяют сушу, воду и воздух. Все они выглядят по-разному: их тела покрыты шерстью, чешуей, кожей и другими разновидностями покровов. Многие животные используют свой внешний вид для маскировки, причем самым необычным методом пользуются водные обитатели. Вы наверняка хотя бы раз в своей жизни видели аквариумных «стекляшек» — рыб, внутренние органы которых видны невооруженным глазом. Эта особенность помогает им прятаться от хищников, потому что создаваемые водой искажения делают их практически невидимыми. Но в мире существуют и полупрозрачные лягушки — ученым было непонятно, как они остаются незаметными, ведь на суше водных искажений нет. К счастью, ответ на этот вопрос недавно был найден.

Прозрачные животные

Давайте сначала поговорим о по-настоящему прозрачных существ. Взять, к примеру, аквариумных рыб вида Parambassis ranga, которые также известны как стеклянные окуни. Они обитают в пресных водах азиатских стран и достигают 8-сантиметровой длины. Они настолько прозрачные, что через их внешний покров можно легко рассмотреть все внутренние органы. Они питаются крошечными беспозвоночными существами вроде червей, а также ракообразными. У них есть множество врагов, но в большинстве случаев они остаются для них незамеченными как раз благодаря своей прозрачности.

Прозрачные рыбы — любимчики владельцев аквариумов

Еще одним прозрачным существом является стеклянный осьминог вида Vitreledonella richardi. В его теле тоже практически нет красящих веществ и через туловище можно легко разглядеть все внутренние органы. Обратите внимание на его мозг , чем-то напоминающий спасательный круг или бублик — он огромный. И в этом нет ничего удивительного, потому что осьминоги считаются одними из самых умных беспозвоночных существ на Земле. Их мозг способен запоминать информацию и обучаться. Автор Hi-News Дарья Елецкая даже рассказывала, что умные осьминоги сильно влияют на окружающую среду.

Маскировка животных

Как вы уже поняли, практически все прозрачные создания обитают в воде. Но и на суше есть существа, сквозь тела которых можно разглядеть внутренние органы. Позвольте вам представить — стеклянные лягушки вида Centrolenidae, которые обитают в Южной Америке.

Так выглядит прозрачная лягушка вида Centrolenidae

Их тела действительно прозрачны настолько, что через них можно увидеть кости, кишечник, сердце и другие внутренние органы. Но зачем этим крошечным лягушкам нужно прозрачное тело, ученым до сих пор не было известно. Было вполне логично предполагать, что благодаря своему внешнему виду они прячутся от своих врагов виде птиц и выживают в суровых условиях. Но каким образом земноводные не выдают себя видимостью внутренних органов на открытом воздухе безо всяких искажений, было непонятно. Требовалось научное объяснение, которое наконец-то было дано.

Природа дала лягушкам прозрачные тела в качестве камуфляжа

В научном журнале National Academy of Sciences появилась статья, в которой профессор Джеймс Барнетт и его коллеги объяснили метод маскировки стеклянных лягушек и оценили его эффективность в рамках нескольких экспериментов. Они сразу же отметили, что на спине этих земноводных созданий есть зеленое «пятнышко», которое становится темнее или светлее в зависимости от фона, на котором они сидят. Брюхо и конечности необычного существа прозрачны, из-за чего возникает плавный переход от зеленого цвета к «невидимости».

Исследователи воссоздали на компьютере внешний вид стеклянных лягушек. В некоторых моделях переход от зеленого цвета к непрозрачности был резким, а в остальных — плавным, прямо как в реальности. Группе добровольцев из 25 человек эти модели были показаны на разном фоне. Людей попросили найти как можно большее количество лягушек и они в основном обнаруживали модели с более четкими краями. Виртуальные лягушки с «размытыми» краями были менее заметными.

Чтобы убедиться в эффективности маскировки стеклянных лягушек, ученые провели второй эксперимент. Они слепили из желатина 360 фигурок, которые тоже отличались резкостью перехода от зеленого цвета к прозрачности. Искусственные лягушки были разбросаны по тропическому лесу, где на них часто охотятся птицы. Через три дня ученые выяснили, что пернатые хищники чаще всего обнаруживали жертв с более четкими очертаниями. Нечеткие по краям лягушки снова стали неуловимыми счастливчиками.

Ученые объяснили это явление тем, что зрение людей и животных реагирует на объекты с резкими переходами между цветами быстрее, чем с размытыми очертаниями. Многие животные используют необычную окраску, чтобы как можно сильнее скрыть границы своего тела. Например, змеи сливаются с окружающей средой при помощи узоров на спине — отличная альтернатива прозрачным телам водных существ. Про змей советую почитать подробнее в этой статье — там даже есть видео, где эти мерзкие и ядовитые существа гибнут от шипов колючих ежиков.

Прозрачные рыбы Parambassis ranga также известны как стеклянные окуни