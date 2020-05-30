Как курение электронных сигарет влияет на зубы?

Отказываясь от обычных сигарет, многие люди сначала переходят на электронные аналоги, считая, что они являются практически безвредными и не угрожающими здоровью. Однако за последние несколько лет ряд ученых поставили это утверждение под сомнение: они выяснили, что никотин содержится даже в электронных сигаретах без никотина. И это далеко не все – во многих образцах электронных сигарет были обнаружены токсичные химикаты, такие как нитросамин, способный вызвать раковые заболевания. Но все это «невидимые» последствия курения электронных сигарет — а как насчет «видимых», например, ухудшения состояния зубов, которое неизбежно возникает при курении обычных сигарет?

Чтобы это выяснить, ученые Отделения пародонтологии из Государственного университета Огайо провели исследование, во время которого наблюдали за состоянием ротовой полости людей с различным стажем курения. В итоге они обнаружили признаки тяжелого пародонтита у клинически здоровых людей, которые курили электронные сигареты. Согласно их заключению, это происходит из-за реакции глицерола и пропиленгликоля — веществ, которые входят в состав жидкостей для электронных сигарет. Они образовывают пленку вокруг десен, что приводит к воспалительным процессам зубов.

Вред электронных сигарет

Ученые обнаружили, что у лиц, часто использующих электронные сигареты, очень похож микробиологический состав десен передних зубов. Затем они сравнили его с таковым у некурящих людей, а также у тех, кто курит не менее 10 обычных сигарет в день на протяжении 5 лет. По сравнению с микробиологически составом десен здоровых и курящих сигареты людей, у потребителей электронных сигарет обнаружено больше патогенных бактерий. Исследователи пришли к выводу, что дым от электронных сигарет совершенно иначе влияет на слизистую рта человека, хотя и не самым лучшим образом.

У тех, кто курят обычные сигареты, тоже были обнаружены воспаления слизистой, однако в их случае воспалительные процессы происходят за счет совсем других бактерий. В случае с электронными сигаретами все происходит следующим образом: в течение суток после использования сигареты биопленка, созданная бактериями, постоянно увеличивается из-за наличия в жидкости глицерола и пропиленгликоля, которые являются питательными для патогенных бактерий. Последние, в свою очередь, приводят к развитию гингивита (воспаления десен) и пародонтоза (воспаления тканей вокруг зуба). Поэтому даже у здоровых людей, которые пользуются электронными сигаретами, могут наблюдаться признаки этих заболеваний.

Безникотиновые жидкости для электронных сигарет

Влияет ли на вред электронных сигарет никотин, который содержится в большинстве жидкостей? Исследователи проверили влияние никотина на воспалительные процессы зубов и десен и пришли к неутешительным выводам. Оказалось, что безникотиновые смеси оказывают еще более разрушительное воздействие на зубы курильщика: они способствуют росту объема микробных биопленок и приводят к формированию бактерий, которые ответственны за патологические процессы.

Но это вовсе не значит, что нужно сразу отказываться от безникотиновых смесей в пользу никотиновых. Никотиносодержащие смеси для электронных сигарет, обладая приятным и сильным запахом, могут содержать диацетил. Данное химическое соединение, использующееся в основном в качестве заменителя аромата, является причиной для развития облитерирующего бронхиолита, известного как «попкорновая болезнь лёгких». Тяжёлое респираторное заболевание приводит к нарастанию дыхательной и сердечной недостаточности. «Попкорновую болезнь лёгких» сопровождают одышка, кашель (чаще сухой), общая слабость, быстрая утомляемость и изменение формы пальцев (утолщение вследствие костных разрастаний).

Кроме того, пар, как и табачный дым, ослабляет защитные силы нашего организма, что увеличивает риск развития внутренних инфекций. Бактерии становятся агрессивнее и их труднее убить. Это подавляет способность наших собственных клеток атаковать и убивать возбудителей опасных болезней. В это трудно поверить, но пар может быть намного вреднее сигаретного дыма. Те в нашем Telegram-чате, кто до сих пор считают его меньшим злом, заблуждаются.

Чем опасны вейпы

В прошлом году в США была зафиксирована эпидемия неизвестной болезни среди курильщиков электронных сигарет на территории Соединенных Штатов Америки. В дальнейшем Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) установил причину таинственной болезни.

Данные исследования не значат, что нужно выбрасывать все электронные сигареты и переходить на обычные. Такие сигареты наносят не меньший вред организму и приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, головного мозг а и других органов. Просто если о вреде для здоровья от курения обычных сигарет врачам и ученым все досконально известно, то курение электронных сигарет до конца не изучено, поэтому периодически всплывают новые факты.

Кажется, пора совсем отказываться от курения