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Сфера применения арматурных каркасов

О преимуществах арматуры известно давно. Благодаря этому изделию, можно производить железобетон, без которого современное строительство практически не может существовать.

Обычный бетон в сочетании с металлом (то есть это основной армирующий материал) является большим достижением в области строительства. Что касается арматурных каркасов - это, можно сказать, новый этап развития арматуры. В целом, благодаря использованию этих изделий, конструкция приобретает как минимум хорошие рабочие характеристики.

Заказать арматурные каркасы вы можете в специализированной компании https://указс.рф/products/armaturnyie_karkasyi_armokarkasyi. Более того, такая возможность в настоящее время предоставляется практически в любом городе нашей страны.

Можно привести следующие сферы применения данных изделий:

  • Обязательное использование металлических изделий для выполнения монолитных бетонных работ. Мы подчёркиваем, что это является обязательным. Потому что в нормативных документах есть чёткие требования к арматурным каркасам.
  • Они также используются, при отделочных работах. Здесь следует отметить, что они нужны для штукатурки, чтобы не было трещин в дальнейшем. А они могут быть вызваны механическим повреждением, нестабильным температурным режимом и прочими факторами.
  • В случае кладки кирпичей или определённых типов блоков. В этом случае армирующий каркас выполняет очень простую задачу: она делает конструкцию стены более долговечной, прочной и надёжной.
  • При стяжке, покрытии полов - часто также требуется армирующая сетка. Её можно укладывать, как в процессах стяжки, так и перед нанесением готовых покрытий. Типичным примером является знаменитая керамическая плитка.
  • В случае обустройства теплотрасс также требуются арматурные каркасы. Преимущество данных металлических изделий в том, что их легко прикрепить к изоляционным материалам (по крайней мере, большинство из них). Преимущества каркаса в этом случае также очевидны: теплотрассы получают более высокий уровень надёжности и долговечности.
29 май 2020 /
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