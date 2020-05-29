Сфера применения арматурных каркасов

О преимуществах арматуры известно давно. Благодаря этому изделию, можно производить железобетон, без которого современное строительство практически не может существовать.

Обычный бетон в сочетании с металлом (то есть это основной армирующий материал) является большим достижением в области строительства. Что касается арматурных каркасов - это, можно сказать, новый этап развития арматуры. В целом, благодаря использованию этих изделий, конструкция приобретает как минимум хорошие рабочие характеристики.

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Можно привести следующие сферы применения данных изделий: