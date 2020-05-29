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Как выбрать механическую инвалидную коляску

Среди множества вариантов, особенно если вы впервые покупаете инвалидную коляску, довольно сложно остановить выбор на одной модели.

 

Ширина коляски является одним из самых важных критериев, при выборе. Если средство передвижения выбрано с очень узкой шириной сиденья, пользователь не будет иметь свободы действий, или не сможет сидеть в коляске. Если же сиденье очень широкое, пользователь будет «скатываться» со стороны в сторону, что тоже доставит ему дискомфорт. При правильном подборе средства, пациенту ничто не помешает, свобода движений, при поворотах тела и другие необходимые движения будут гарантированы.

В некоторых случаях коляска требуется лишь на короткое время, и нецелесообразно переплачивать за дополнительные функции. В этих случаях вы можете выбрать наиболее простой вариант с тканевым сиденьем, без откидных подлокотников и прочими полезными опциями, которые вовсе не обязательны.

После того, как определитесь с размером кресла-коляски, вам нужно выбрать, само сиденье. Самый доступный вариант - обычное не мягкое кресло с водонепроницаемой подкладкой. Коляска с таким сиденьем подходит для короткого использования. Самые дорогостоящие варианты оснащаются мягкими матрасиками из мягкого анатомического поролона, со съёмными чехлами. Но самые удобные варианты - это сиденья, похожие на автомобильные. Безусловно, пользоваться ими очень удобно, и эти кресла предназначены для длительного пребывания человека в коляске. разумеется, более дорогостоящие модели колясок имеют более удобные сиденья.

Все механические кресла-коляски для инвалидов оснащены задними ручками для управления со стороны провожатого. Поэтому ими может управлять не только сам пользователь, используя специальные ручки на колёсиках, так и другой человек.

С потерей функции нижних конечностей и с развитыми мышцами, можно выбрать коляску с рычагом управления. Эти модели, в большинстве случаев, предназначены для наружного использования (оснащены пневматическими машинами).

Очевидно, что чем удобнее инвалидная коляска, тем выше её стоимость. Но не стоит экономить на комфорте человека с ограниченными физическими возможностями, тем более, близкого.

29 май 2020 /
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