Когда динозавры бродили по Земле, она была на другой стороне Млечного Пути

Помимо астероида, который уничтожил динозавров 65 миллионов лет назад, никакой другой связи гигантских ящеров с космос ом не наблюдается. Но все изменилось в конце 2019 года, когда исследователь из NASA Джесси Кристиансен соединила в своей анимации и динозавров и космос (звучит прямо как название фильма «Ковбои против пришельцев»). В течение последних десяти лет Кристиансен искала ответ на вопрос о том, как часто планеты и какие их виды – каменистые или газовые – встречаются в галактике, изучая данные исследований, полученные охотниками за экзопалнетами, например, миссии NASA «Кеплер», «К2» и «TESS». Рассказываем что известно о путешествиях нашей планеты по Млечному Пути.

Путешествие по Млечному Пути

Когда мы смотрим на ночное небо, мы не особо задумываемся о том, что оно меняется. Между тем, сам факт движения Солнечной системы по орбите свидетельствуют об изменениях. Так, небо, которое видели динозавры, было совершенно иным. Звезды, свет которых мы видим сегодня – его возраст около 13 миллионов лет – очень юный по космическим меркам и динозавры его даже не видели! Просто потому, что родились эти звезды спустя миллиарды лет после их массового вымирания. Джесси Кристиансен пришла к выводу, что когда по нашей планете бродили стегозавры, соседями солнц а были звезды, расположенные сегодня на противоположной стороне Млечного Пути. Неудивительно, что этот факт привлек всеобщее внимание.

Как пишет Business Insider, используя классическую иллюстрацию Млечного Пути – если смотреть на нее сверху – сделанную старшим научным сотрудником Калифорнийского технологического института Робертом Хертом, Кристиансен сказала, что на создание анимации с использованием PowerPoint, потребовалось около четырех часов. Затем она записала видео экрана и поделилась им в Twitter.





Чуть позже автор видео внесла исправления в текст: плезиозавры – это не динозавры, а галактическую орбиту мы проходим каждые 250 миллионов лет, а не 200 миллионов лет.

Своей работой Кристиансен хотела показать, что хотя астроном ические временные шкалы кажутся совершенно отличными от наших, на самом деле они довольно хорошо совпадают с археологическими. Анимация показывает, что солнц у требуется от 200 до 250 миллионов лет, чтобы выйти на орбиту вокруг центра галактики, которая представляет собой грандиозную спираль, огибающую опасную середину, негостеприимную для жизни.

Основываясь на текущем положении Солнечной системы в галактике и временных масштабах, разделяемых в анимации, мы, по существу, завершили прохождение орбиты. В последний раз наше солнечное соседство было в этой части галактики во времена, когда на Земле только начали появляться динозавры – в Триасовый период. Затем следовал Юрский период, который продолжался 55 миллионов лет, за ним последовал Меловой период, который продолжался до тех пор, пока астероид на нашу планету не упал астероид Чиксулую 65 миллионов лет назад. Недавно ученые окончательно доказали, что динозавры вымерли именно из-за удара астероида, читайте в нашем материале.

Какие динозавры бродили по Земле 200-250 миллиардов лет назад?

Такие динозавры как стегозавр, игуанодон и гиганотозавр жили в раннем меловом периоде, когда земля находилась на другой стороне Галактики. Исследователи оценивают длительность мелового периода в 79 миллионов лет. Если смотреть на вещи в перспективе, то Тираннозавр Рекс жил на Земле, когда Солнечная система находилась в части галактики, расположенной ближе к нашему нынешнему положению.

После массового вымирания 65 миллионов лет назад власть на планете постепенно захватывали млекопитающие и мы с вами все еще находимся в этой «фазе», если можно так выразиться. В конце анимации Кристиансен задает вопрос: что произойдет на нашей планете к тому моменту, когда Солнечная система завершит еще один оборот по своей орбите? Ответ будем ждать здесь!



Несмотря на всю простоту анимации, важно понимать, что астроном ы все еще изучают как звезды вращаются вокруг центра галактики. В конечном итоге все в нашей галактике вращается вокруг черной дыры – Стрельца А*, расположенной в ее центре.

Звезды ближе к центру галактики вращаются быстрее, в то время как те, что находятся во внешних областях, медленнее. Наша Солнечная система находится в одном из спиральных рукавов Галактики, и весь рукав движется вокруг галактики, вместе с другими звездами по соседству.

Сама галактика Млечный Путь движется к своему ближайшему соседу – галактике Андромеда. Они находятся на пути столкновения и сойдутся примерно через 4 миллиарда лет. Хотя это звучит несколько жестоко, галактики – это в основном пустое пространство и звезды не будут сталкиваться друг с другом. Итак, условно говоря, анимация Кристиансен возвращает нас туда, где мы были от 200 до 250 миллионов лет назад. Разве это не круто?

На снимке динозавр в одном из парков Белграда, Сербия, в феврале 2018 года