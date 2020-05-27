Первая плавучая атомная станция в мире введена в строй. В России

Слышали про атомные электростанции? Звучит круто и они дают нам очень многое, но теперь появился новый тип этих источников энергии. Только представьте себе: безумное количество энергии, которое можно доставить куда угодно и при этом с минимальными затратами. Не надо тянуть провода или готовить инфраструктуру и специальные подстанции. Просто энергия придет сама. Еще Тесла хотел передавать энергию без проводов на огромные расстояния, но тогда до этого так и не дошло. Теперь пришло время чего-то нового — того, чего нет в мире. О чем это я? Ах да, плавучие атомные станции.

Первая в мире плавучая атомная станция

?Признаюсь честно, когда я столкнулся с этой новост ью, мне показалось, что кто-то просто оправдывается за то, что он потратил миллиарды рублей и сделал просто баржу с атомным реактором. Немного разобравшись в теме, я понял, что эта идея действительно очень перспективна. К этому мы еще вернемся чуть ниже, а пока напомню, что вообще произошло.

22 мая 2020 года в России была сдана в промышленную эксплуатацию первая в мире плавающая атомная станция. Она не является самоходной и для транспортировки ей нужен буксир. В этом нет ничего страшного, так как такой объект все равно вряд ли будет перемещаться без сопровождения.

Полное название нового типа станций звучит, как ”плавучая атомная теплоэлектростанция” — сокращенно ПАТЭС. Объект, о котором мы сейчас говорим, называется ”Академик Ломоносов” и на данный момент находится на Чукотке.

Пока станция работает не на полную мощность, но постепенно на нее выводится, и станет не просто батарейкой на воде, а основным источником энергетической сети Чукотки. Всего же станция стала одиннадцатой атомной электростанцией в России и первой плавучей.

Важность события признали даже иностранные специалисты. Так международный журнал Power включил строительство станции в список шести ключевых событий, связанных с атомной энергетикой в мире.

Так Академик Ломоносов выглядит на воде.

А теперь можно поговорить о том, что из себя представляет этот объект, как планируется его эксплуатировать и будут ли построены другие станции подобного типа.

Что такое ПАТЭС

Если не усложнять, то плавучая атомная электростанция мало, чем отличается от той, что расположена на суше за исключением опоры, на которой она построена.

ПАТЭС состоит из плавучего энергоблока, береговой инфраструктуры для выдачи электрической и тепловой энергии потребителям, а так же гидротехнических сооружений, которые отвечают за безопасную стоянку в акватории.

Сам энергоблок имеет не меньше, а даже больше степеней защиты, так как потенциально на него может быть больше воздействий и инженеры постарались все предусмотреть. В первую очередь, это касается очень мощной плавучей основы. Все ее части двуслойные, то есть даже столкновение с чем-либо не должно сильно навредить ПАТЭС.

На Академике Ломонсове установлено два атомных реактора типа КЛТ-40С. Электрическая мощность каждого составляет 35 МВт. В сумме получается максимальная электрическая мощность всей станции на уровне 70 МВт. Этого достаточно для перекрытия потребностей в энергии населенного пункта, в котором проживает до 100 000 человек.

Кроме выработки электроэнергии, станция может вырабатывать и тепло. Максимальная тепловая мощность составляет 50 Гкал/ч. Но и этим не ограничивается применение ПАТЭС Академик Ломоносов.

Чтобы станция была еще больше похожа на швейцарский нож, ее оснастили системой опреснения воды, которая должна опреснять до 240 тысяч кубометров морской воды в сутки.

Академика Ломоносова начали строить еще в 2007 году и только сейчас он был введен в промышленную эксплуатацию. Хотя, первую энергию в сеть он начал передавать еще в декабре 2019 года.

Для чего нужны плавучие атомные электростанции

На самом деле, если как следует разобраться, именно плавучая атомная электростанция является очень удобным средством производства энергии. Сейчас она стоит на месте и можно спросить, почему бы не построить там обычную станцию. Доля логики в таком вопросе есть, но ведь если где-то понадобится энергия, станцию можно транспортировать туда.

Даже не обязательно, чтобы потребитель находился на берегу. Можно просто протянуть высоковольтную линию и запитать даже удаленные объекты. Это все равно будет удобно. Особенно в условиях временного использования. Например, когда есть проблемы с электричеством после стихийного бедствия или просто ремонтных работ на местных электростанциях.

Так же такая станция очень пригодится для военных целей. Например, для обеспечения работы автономных противоракетных комплексов, до которых протянуть линию электропередач просто не получится. Когда объект будет передислоцирован, станция может отправиться за ним или переместиться для обеспечения энергией других мест.

Проще говоря, вариантов масса. Можно привести немного абсурдный пример с внешним аккумулятором для смартфона. Можно зарядиться от розетки, но что делать, если ее нет?

Примерная схема устройства ПАТЭС.

Перспективы ПАТЭС

Я не говорю, что такая станция решит все проблемы с энергетикой, но научиться делать их раньше остальных может быть очень хорошей идеей. Если станция будет работать исправно, то она может оказаться очень перспективной и на ее продаже можно очень неплохо заработать.

Уже есть проект второго поколения ПАТЭС. Они будут иметь более компактный энергоблок, который будет выдавать уже не 75, а 100 МВт. Также ”Росатом” утверждает, что ведет переговоры с потенциальными покупателями в Латинской Америке, Африке и Азии.

Критика ПАТЭС

?

Ну, а в конце добавлю немного негатива. Нельзя не отметить, что стоимость получения энергии с такой станции существенно выше, чем у стационарных аналогов. С критикой стоимости киловатта в 2007 году выступал даже министр экономического развития и торговли Герман Греф.

Эту установку много критиковали, но ее все равно построили. Строительство не заморозилось.

Кроме этого, есть норматив обслуживания, который не позволяет станции быть единственным источником энергии в регионе. Согласно нормам, она должна раз в 12 лет на год уходить в ремонтный порт, где будут проведены необходимые регламентные работы и перезагружено топливо. Срок проведения таких работ составляет один год. Оставлять 100 000 человек без света на год нельзя. Возможно, эту проблему решит строительство новых станций, которые будут ратироваться и подменять друг друга, но пока говорить об этом рано. Хотя, обсудить это в нашем Telegram-чате можно.

Если для решения этой проблемы строить местную электростанцию, то тогда зачем нужна плавучая?

Выходит, ПАТЭС не так и хороши? Сложно сказать. Сначала надо решить некоторые вопросы, связанные с новой технологией. После этого все должно наладиться. Было бы неплохо получить новый источник энергии, пока мы не дошли до термоядерного синтеза в токамаках. Главное, чтобы это было безопасно.

Выглядит эпично.