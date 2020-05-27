Почему во время карантина время идет быстрее?

Если вы соблюдаете самоизоляцию уже несколько месяцев, то наверняка заметили, что в изоляции дни пролетают быстрее, чем обычно. Пока многие страны постепенно ослабляют карантинные меры, некоторые оглядываются назад и понимают, что время в изоляции прошло на удивление быстро. Согласитесь, когда стало понятно, что наша жизнь станет намного более ограниченной из-за пандемии COVID-19, казалось, недели будут длиться бесконечно, а интернет пестрил советами о том, как не сойти с ума, соблюдая самоизоляцию. На внезапно оказалось, что на дворе уже конец мая, а мы не успели опомниться. Но почему?

Как мы воспринимаем время?

Как пишет журналист BBC Future, одна из причин ощущения ускорения времени заключается в том, что в своем сознании мы создаем субъективное восприятие времени, но оно не всегда совпадает с тем, что мы видим на часах или календаре. Так, 20-минутный обед с другом пролетает в мгновение ока, в то время как 20-минутное ожидание задержанного поезда может казаться бесконечным, хотя прошло одинаковое количество времени. Но почему все люди воспринимают ход времени по-разному?

Согласно определению, представленному в Международной энциклопедии социальных и поведенческих наук, восприятие времени – это отдельная область исследований для оценки воспринимаемого человеком временного интервала с собственными методами. Существует обширная база данных по разработке моделей восприятия времени. Большинство моделей так или иначе связаны с работой внутренних часов организма – циркадных ритмов.

Подробнее о том, почему наше здоровье зависит от биологических ритмов, читайте в нашем материале. Но что еще влияет на наше восприятие времени – ведь существуют разные условия и обстоятельства, например, самоизоляция, из-за которой восприятие времени меняется?

Как я провел самоизоляцию

Начнем с того, что у людей, которые провели самоизоляцию в дали от родственников, коллег и друзей оказалось много свободного времени. Неудивительно, что люди легко находили себе занятие – выпекали хлеб, сажали семена, играли в викторины по видеосвязи, но что бы мы не делали, каждый вечер, проведенный в одной и той же обстановке, начинает казаться немного похожим на все остальные. Некоторые и вовсе перестали различать будни и выходные дни. Это размытие похожих друг на друга дней имеет решающее значение для нашего восприятия времени.

Один из способов судить о том, сколько времени прошло с момента того или иного события – это воспоминания. Когда вы отправляетесь в новое место на недельку-другую, время идет очень быстро, потому что вокруг все новое, но стоит вернуться домой, как вы осознаете, что новых воспоминаний так много, что кажется, будто вас не было месяц, а не неделю. В одной из предыдущих статей я рассказывала о связи между чувством счастья и новым опытом, рекомендую к прочтению!

Но в условиях изоляции может произойти обратное. Даже если дни кажутся медленными, то когда одна неделя заканчивается, оглядываясь назад кажется, что прошло очень мало времени. Все потому, что новых воспоминаний стало меньше, чем обычно. Самоизоляция – это менее экстремальная версия опыта, с которым некоторые люди сталкиваются в тюрьме или во время болезни. Время тянется мучительно медленно, и они жаждут, чтобы оно закончилось, но когда это происходит и они оглядываются назад, им кажется, будто оно пролетело как один миг.

Когда мы оглядываемся назад на время пандемии COVID-19, я подозреваю, что нам будет трудно разграничить по времени разные месяцы и этапы изоляции. Но исследователи задаются вопросом о том, может ли наше восприятие времени меняться в замкнутом пространстве из-за необходимости больше жить сегодняшним днем? Неопределенность в связи с будущим развитием событий из-за пандемией нового коронавируса привела к тому, что мы предаемся воспоминаниям или представляем себе далекое будущее, когда все это наконец закончится.

Когда мы редко выходим из дома, все дни сливаются в один. Примерно половина из нас видит будущее как нечто, что приближается к нам, в то время как мы остаемся неподвижными, а другая половина видит себя движущимся вперед в будущее.

Узнать кто кто можно с помощью простого вопроса: «собрание, назначенное на следующую среду перенесено на два дня вперед. В какой день оно в итоге состоится?» Есть два возможных ответа на этот вопрос и ни один из них не является более правильным, чем другой. Те, кто видит себя стоящими на месте, в момент, когда будущее движется к ним, склонны отвечать «в понедельник», те же, кто видит себя движущимися в будущее, отвечают «в пятницу». А как вы ответили на этот вопрос? Ответ будем ждать здесь!

Множество факторов оказывает влияние на то, как мы воспринимаем ход времени