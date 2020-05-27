» » Преимущества покупки авто из США

Преимущества покупки авто из США

Рынок подержанных автомобилей в нашей стране активно развивается, но ассортимент и цены, не всегда соответствуют потребностям потребителей. И в связи с этим, многие наши соотечественники с нетерпением ждут доставку автомобилей из США. Как показывает практика, гораздо дешевле и проще найти подходящий автомобиль в штатах, купить его и доставить в Украину. Что ещё привлекает внимание граждан нашей страны к американскому авторынку? Является ли такая покупка разумным решением?

Американский авторынок имеет значительные отличия от отечественного. Здесь нет досок объявлений, форумов, даже самого рынка. Владельцы передают подержанный авто в автосалон, занимающийся его реализацией. Эти компании работают по строгим законам. Они должны предоставить подробную и реальную информацию о машине: год выпуска, пробег, количество владельцев, ДТП, если таковые имеются. Это огромный «плюс»: вы покупаете машину, которая соответствует вашим потребностям и располагаемому бюджету.

Необходимо подчеркнуть, среди прочего, и остальные преимущества покупки авто с доставкой из США:

  • огромный выбор транспортных средств;
  • низкая стоимость: даже при доставке в Украину, ваши сбережения достигают 30-40%;
  • более современное оснащение автомобилей, по сравнению с аналогами из Европы: кожаные салоны,сигнализация, гидроусилитель руля, литые диски и прочие.
  • система кредитов и лизинга, которые широко используются американцами, требует, чтобы они тщательно следили за техническим состоянием автомобиля и регулярным обслуживанием;
  • хорошие технические условия также обеспечиваются, благодаря высокому качеству дорог, благоприятного климата: узлы и механизмы не подвержены чрезмерному и преждевременному износу;
  • возможность купить практически новый автомобиль: средний возраст машин на авторынке США составляет 3,5 года (граждане штатов любят часто менять своих "железных коней").

В результате вы можете стать владельцем автомобиля с хорошим оснащением, высоким качеством, небольшим пробегом и даже экономией на оборудовании.

Сервис https://taurus-group.com.ua/станет вашим хорошим помощником в покупке машины из США. Сотрудничая с ними, вы можете не сомневаться в том, что получите авто, полностью соответствующий вашим потребностям с точки зрения технических показателей, внешнего вида, цены. Taurus Group работает уже много лет в этой области, находя подходящие варианты для всех, кто ищет профессиональную помощь.

27 май 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Профессиональная полировка машины
Хочу все знать

Профессиональная полировка машины

Автомобиль больше не является роскошью, он стал практичным средством передвижения. Тем не менее, каждый автомобилист понимает значимость поддержания своего «железного коня» в хорошем состоянии.
Автомобиль из США
Хочу все знать

Автомобиль из США

В последние годы многие наши соотечественники предпочитают покупать автомобили из США. И в этом нет ничего удивительного, учитывая немалый перечень неоспоримых преимуществ, к которым относятся
Основные преимущества и особенности проката автомобилей
Хочу все знать

Основные преимущества и особенности проката автомобилей

В настоящее время существует множество разных возможностей для передвижения по городу и стране. Прокат авто - один из самых удобных способов решения этой проблемы.
В чем особенность аренды авто с водителем
Хочу все знать

В чем особенность аренды авто с водителем

Всем известно, что в настоящее время каждый желающий может арендовать автомобиль - главное быть опытным водителем и иметь права. Для этого надо найти компанию, предоставляющую такую услугу, заключите
Помощь автоэксперта в покупке авто
Хочу все знать

Помощь автоэксперта в покупке авто

Покупка транспортного средства - ответственный шаг. Ошибки, допущенные при покупке - обойдутся очень дорого. Поэтому лучшим решением будет обращение к специалистам в этой области.
Выбираем надежного автодилера
Хочу все знать

Выбираем надежного автодилера

Практически каждый человек, который сталкивается с проблемой покупки личного "железного коня", старается найти вариант, который позволяет ему не беспокоиться об устранении неисправностей, а также
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Не только Cybertruck! Подборка крутых электрических пикаповWe are a product of the self-reproducing Universe - everything in “reality” is self-simulation, which generates itself from pure thoughtЗнакомьтесь: сенокосец-кролик или существо с головой собаки и телом паукаВ водах Австралии найдено самое длинное животное в миреДействительно ли электромобиль — автомобиль будущего?What is the most complex robot on earth?Corona virusКак снимают карантин в разных странах?


Свежие Статьи
Как выглядит звук

Как выглядит звук

Изобретут ли ученые таблетку стройности?

Изобретут ли ученые таблетку стройности?

Алкоголь: роман длиной в 9000 лет

Алкоголь: роман длиной в 9000 лет

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+