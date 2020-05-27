Преимущества покупки авто из США

Рынок подержанных автомобилей в нашей стране активно развивается, но ассортимент и цены, не всегда соответствуют потребностям потребителей. И в связи с этим, многие наши соотечественники с нетерпением ждут доставку автомобилей из США. Как показывает практика, гораздо дешевле и проще найти подходящий автомобиль в штатах, купить его и доставить в Украину. Что ещё привлекает внимание граждан нашей страны к американскому авторынку? Является ли такая покупка разум ным решением?

Американский авторынок имеет значительные отличия от отечественного. Здесь нет досок объявлений, форумов, даже самого рынка. Владельцы передают подержанный авто в автосалон, занимающийся его реализацией. Эти компании работают по строгим законам. Они должны предоставить подробную и реальную информацию о машине: год выпуска, пробег, количество владельцев, ДТП, если таковые имеются. Это огромный «плюс»: вы покупаете машину, которая соответствует вашим потребностям и располагаемому бюджету.

Необходимо подчеркнуть, среди прочего, и остальные преимущества покупки авто с доставкой из США:

огромный выбор транспортных средств;

низкая стоимость: даже при доставке в Украину, ваши сбережения достигают 30-40%;

более современное оснащение автомобилей, по сравнению с аналогами из Европы: кожаные салоны,сигнализация, гидроусилитель руля, литые диски и прочие.

система кредитов и лизинга, которые широко используются американцами, требует, чтобы они тщательно следили за техническим состоянием автомобиля и регулярным обслуживанием;

хорошие технические условия также обеспечиваются, благодаря высокому качеству дорог, благоприятного климат а: узлы и механизмы не подвержены чрезмерному и преждевременному износу;

возможность купить практически новый автомобиль: средний возраст машин на авторынке США составляет 3,5 года (граждане штатов любят часто менять своих "железных коней").

В результате вы можете стать владельцем автомобиля с хорошим оснащением, высоким качеством, небольшим пробегом и даже экономией на оборудовании.

Сервис https://taurus-group.com.ua/станет вашим хорошим помощником в покупке машины из США. Сотрудничая с ними, вы можете не сомневаться в том, что получите авто, полностью соответствующий вашим потребностям с точки зрения технических показателей, внешнего вида, цены. Taurus Group работает уже много лет в этой области, находя подходящие варианты для всех, кто ищет профессиональную помощь.