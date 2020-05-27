Как узоры на спине змей помогают им оставаться незамеченными?
На нашей планете обитает огромное количество разнообразных существ, и змеи — одни из самых удивительных представителей животного мира. На данный момент ученым известно более 3000 видов этих созданий и каждый из них таит в себе множество загадок. Кому-то будет трудно в это поверить, но ученым до сих пор точно неизвестно, почему все змеи окрашены в разные цвета и в большинстве случаев покрыты сложными узорами. Некоторые исследователи вполне логично предполагают, что украшенные рисунками тела змей помогают им прятаться от хищников и потенциальной добычи. Но другие группы ученых сомневались в этом. Возможно, теперь споров на эту тему станет меньше, потому что способность змеиной кожи маскировать своих обладателей была доказана в ходе небольшого эксперимента.
Для чего нужна змеиная кожа?
Результаты научной работы, проведенной финскими учеными, были опубликованы в журнале Animal Behaviour. Чтобы проверить, насколько окраска змей влияет на их видимость в естественной среде обитания, исследователи слепили из пластилина 50 муляжей обыкновенных гадюк (Vipera berus). Они изготовили копии разных по цвету и текстуре особей: черных, серых и коричневых, а также их вариаций с узорами на спине. Искусственные змеи были разбросаны в разных местах вдоль лесной тропинки, причем часть из них лежали прямо, а другие были свернуты.
Обыкновенные гадюки — относительно небольшие змеи, длина тела которых составляет около 65 сантиметров
По тропинке, которая была окружена деревьями и травой, прошли 129 добровольцев. Им было дано задание — посчитать всех «змей», которых они заметят в своем окружении во время прогулки. Как оказалось, узорчатые муляжи оказались для людей менее заметными, чем просто окрашенные в определенный цвет. Но и цвет искусственных змей сыграл большую роль в маскировке — серые муляжи было легче обнаружить, чем коричневые.
Отличия змей
Исследователи обратили внимание, что внешность гадюк напрямую зависит от пола. Серая окраска почти всегда встречается у самцов, то есть они более заметны для окружающих животных. Можно предположить, что своим внешним видом самцы предупреждают хищников о своей ядовитости. Наибольшую опасность для них, как бы странно это не звучало, представляют ежи. Они обладают иммунитетом к яду гадюк, провоцируют их на атаку и резко сворачиваются в клубок, чтобы змеи поранились о шипы. Тактика повторяется до тех пор, пока змеи не слабеют — после этого ежи могут легко их съесть.
Некоторые самцы гадюк, при всей своей «серости», обладают рисунком на спине. Исследователи считают, что во время передвижения узор создает оптическую иллюзию в виде слабого мерцания, которое сбивает с толку других естественных врагов гадюк: лисиц, барсуков и хорьков. Однако, эта иллюзия неэффективна против хищных птиц вроде сов, потому что их мощному зрению подобные мерцания — не помеха. А сами гадюки питаются грызунами и разоряют птичьи гнезда. На своих сородичей они не нападают, но другие виды змей совершенно не прочь ими полакомиться.
Что касается самок, то они окрашены в коричневый цвет и менее заметны, чем самцы. Их главная задача — ухаживание за потомством, поэтому им необходимо как можно тщательнее маскироваться. Коричневый цвет с черными узорами помогает им оставаться незаметными среди листьев, веток, камней и земли. Гадюки относятся к живородящим животным, то есть яйца развиваются в утробе матери. В общем, природа как всегда распорядилась по-умному и окрасила самцов гадюк в «боевой» цвет, а самок — в защитный.
На видео можно увидеть рождение маленьких гадюк. Не самое приятное зрелище, но интересно!
Самые интересные змеи
Логично предположить, что роль окраски тела одинакова для всех разновидностей змей. Большинство из них живут в лесах, поэтому окрашены в темные цвета, которые помогают им маскироваться на фоне старых деревьев и влажной травы. Взять, к примеру, обитающих в тропических лесах королевских кобр (Ophiophagus hannah), которые считаются одними из самых ядовитых змей на нашей планете. Они окрашены в темные цвета, а в телах некоторых особей чередуется черный и коричневый оттенок. Такая окраска помогает им прятаться в пещерах и оставаться незаметными на деревьях.
Примечательно, что в мире существуют и очень яркие змеи вроде крайтов (Bungarus). Они обитают в тропических лесах Индии и Пакистана и активны в ночное время суток. Их окраска является поистине загадочной — казалось бы, ночным хищникам нужно быть наименее заметными, но они окрашены в черно-желтый цвет и быстро бросаются на глаза. Исходя из результатов описанного выше эксперимента, логично предположить, что своей окраской они просто отпугивают нежелательных врагов. А во время охоты они прячутся под лесной подстилкой — разлагающимися листьями деревьев.
Проведенный эксперимент позволил нам узнать еще один интересный факт о змеях. Но они до сих пор очень таинственны и ученые с разных частей мира продолжают их активно изучать. Пока они занимаются этим, рекомендую почитать статью о том, зачем люди пытаются создать змеиный яд в лабораторных условиях. Ведь ядовитых змей на нашей планете и так полным полно и они убивают тысячи людей в год — зачем пытаться создать вещество, которое способно убить?
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