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Выявлена связь между счастьем и новым опытом

Так как все люди разные, среди нас встречаются те, кто привык вести активный образ жизни и те, кто нет. Большинство, безусловно, балансирует где-то по середине – активный отдых на выходных (через выходные?), а вся неделя перед компьютером дома или в офисе. Согласитесь, даже в обычных обстоятельствах не так-то просто найти в себе силы и мотивацию, чтобы прокатиться на велосипеде через весь город или пойти в музей, особенно когда вы чувствуете себя подавленным. Но это именно то, что вы должны делать, считают ученые. Как оказалось, новый опыт и изучение всего неизвестного оказывают мощное влияние на настроение и мозг. Все подробности можно узнать в этой статье.


Как связаны настроение и новый опыт?

Открыты ли вы новому опыту? По мнению соавтора исследования, опубликованного в журнале Nature Neuroscience, Аарона Хеллера, психолога из университета Майами, новый и разнообразный опыт в целом полезен для мозга и здоровья человека. Результаты предыдущих исследований, в первую очередь на животных, показали, что воздействие окружающей среды формирует развивающийся мозг — к лучшему или худшему. Животные, которые выросли в благоприятной обстановке с множеством новых и разнообразных переживаний, в целом чувствуют себя лучше и счастливее, о чем свидетельствует их поведение.

Они более устойчивы к стрессу, лучше учатся и демонстрируют характерные изменения в мозге в областях, связанных с обучением, памятью и чувством вознаграждения. Но верны ли те же самые принципы у нас с вами? Чтобы ответить на этот вопрос команда ученых использовала данные GPS с телефонов людей. На протяжении трех-четырех месяцев команда отслеживала ежедневные передвижения 122 испытуемых в Нью-Йорке и Майами.

Анализ паттернов движения и сообщаемых эмоций выявил интуитивное понимание, которое еще не было эмпирически доказано: переживание новых и разнообразных переживаний на ежедневной основе связано с положительными эмоциями. Открытие говорит о том, что люди чувствуют себя счастливее, когда отправляются в новые места и в целом имеют более широкий спектр переживаний. Главное – иметь как можно больше разнообразия в повседневной жизни.

Выявлена связь между счастьем и новым опытом

Уровень счастья также неразрывно связан с физической активностью

Что делает людей счастливыми?

В ходе эксперимента исследователи через день связывались с участникам и задавали вопросы, чтобы записать информацию об их чувствах, как положительных, так и отрицательных. Ученые спрашивали насколько счастливыми, возбужденными, сильными, расслабленными, внимательными, раздражительными, вялыми, нервными или расстроенными они себя чувствовали в тот или иной день. Результаты показали, что дни, когда испытуемые посещали больше мест или проводили примерно одинаковое количество времени в разных местах, сообщили о большем количестве положительных эмоций.

Авторы работы отмечают, что эти позитивные переживания были также связаны с тем, насколько новым был полученный опыт: количество новых мест, которые человек посетил в течение дня, а также разнообразие переживаний, которые он испытал в этих местах. Исследователи разбили данные по различным социально-экономическим факторам, таким как уровень занятости, раса и пол и обнаружили, что большее разнообразие и новизна этих факторов также коррелируют с положительным эффектом. Полученные результаты свидетельствуют о важности нового опыта, но интересно также и то, что люди чувствовали себя более позитивно на следующий день после того, как получили новый опыт.

На самом деле новый опыт можно получить даже не выходя из дома. Более того, он может творить чудеса для вашего психического благополучия. Авторы работы утверждают, что изучение новых навыков, например, рисования (у окна или в другой комнате, на улице, в незнакомой обстановке и т.д.) в целом положительно скажется на вашем самочувствии. Регулярное подталкивание себя к новым и разнообразным переживаниям оказывает мощное, длительное воздействие на настроение и мозг.

Выявлена связь между счастьем и новым опытом

Открытость новому опыту – вот что делает нас счастливыми

27 май 2020 /
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