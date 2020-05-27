Может ли история с параллельной Вселенной от NASA быть ошибкой?

Недавно мы рассказывали об удивительном открытии исследователей из NASA о том, что им, возможно, удалось обнаружить параллельную вселенную, в которой время идет вспять. На самом деле заголовки мировых СМИ пестрели новост ями о необычном открытии ученых, однако эти заголовки сильно преувеличивают истину. Правда гораздо менее захватывающая: исследователи обнаружили свидетельства существования фундаментальных частиц, которые бросают вызов нашему пониманию физики. Однако чтобы знать наверняка так ли это, необходимы дополнительные исследования. Таким образом, идея о существовании необычной параллельной вселенной – лишь одна из многих, так как в ее пользу нет никаких убедительных доказательств. Рассказываем, что это могут быть за частицы.

Нейтрино – свидетельство существования параллельной Вселенной?

Великое множество статей, которыми переполнен интернет – и на которую мы ссылались в нашей предыдущей статье, по-видимому, также основаны на публикации в New Scientist, с тем самым громким заголовком о возможном обнаружении параллельной вселенной. Статья прекрасно написана и заставляет задуматься о результатах исследований космических лучей, проведенных в Антарктиде.

Напомню, что в оригинальной статье журналист New Scientist взял интервью у исследователя по имени Питер Горэм, который работает в NASA. Результаты шестилетней работы миссии Anita опубликованы в журнале Physics. В ходе работы ученые наблюдали за воздушным шаром, оснащенным набором антенн, которые сканировали более миллиона квадратных километров замерзшего ландшафта Антарктиды в поисках признаков высокоэнергетических частиц, прибывающих из космос а. После первого полета исследователи не обнаружили ничего, кроме фонового шума. Через год раз ситуация повторилась.

Чтобы еще раз проверить полученные данные, во время третьего запуска ученые повторно изучили записанные в прошлый раз сигналы, особенно шум. Впоследствии оказалось, что один из сигналов – это сигнатура высокоэнергетической частицы – нейтрино.

Какие еще существуют объяснения?

Полученные данные, как пишет Forbes, обнаружили свидетельства того, что высокоэнергетические частицы – призрачные нейтрино – поднимаются с поверхности Земли без какого-либо источника еще в 2016 году, второй раз это произошло в 2018 году. Единого объяснения этому пока что нет. Вот почему в недавнем пресс—релизе, сопровождавшем исследовательскую работу на эту тему, говорилось: «необходимо рассмотреть другие объяснения аномальных сигналов. Возможно, стоит обратить внимание на «экзотическую физику»– ту самую теорию о параллельной Вселенной». Но какие еще объяснения странному поведению нейтрино существуют?

Вероятно, вы удивитесь, но полученные результаты могут оказаться обыкновенной ошибкой. Важно понимать, что наука – не непогрешима, наоборот, она именно так и работает – одни ученые ищут доказательства, другие пытаются их опровергнуть. Пожалуй, лучше всего это иллюстрирует история, которая приключилась в 2019 году и о которой мы тоже вам рассказывали. Речь идет об обнаружении черной дырой, которой не должно существовать и которой, как впоследствии оказалось – и правда не существует. Но какая интрига, согласитесь!

Когда были получены данные Anita, основными гипотезами были астрофизическое объяснение (например, нейтрино) и систематическая ошибка, а также физика за пределами Стандартной модели.

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Ошибки возможны всегда, особенное когда в исследовании происходит что-то неожиданное. Так или иначе, ученые намерены провести еще больше экспериментов, прежде чем получить окончательные данные. По мнению ведущего автора научной работы, хотя это было захватывающее время для физиков, пытающихся объяснить эти события, похоже, придется подождать следующего поколения экспериментов.

Что точно известно?

Эксперимент NASA в Антарктиде выявил доказательства существования призрачных частиц, которые бросают вызов нашему нынешнему пониманию физики. Но вполне возможно, что эти выводы являются результатом ошибки. И все же, справедливости ради отмечу, что некоторые специалисты всерьез рассматривают версию с параллельной Вселенной. А как вы думаете, что означают полученные результаты – ошибку или же ученые обнаружили источник нейтрино? Поделитесь ответом в комментариях к этой статье и присоединяйтесь к участникам нашего Telegram-чата – у нас не бывает скучно!

Не исключено, что наша Вселенная – одна из великого множества параллельных вселенных