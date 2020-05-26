Преимущества лечения в Турции

Все больше и больше пациентов со всего мира едут в Турцию на лечение. Люди приезжают сюда из развитых стран, а также тех, которые имеют низкий уровень медицинского развития. В турецких клиниках вы можете получить качественные медицинские услуги по доступной цене.

Основные преимущества лечения в этой стране включают:

Большинство клиник, принимающих медицинских туристов, аккредитованы Объединенной международной ассоциацией. Это гарантия того, что для лечения в Турции клиники оснащены высококачественным оборудованием и предлагают медицинские услуги высшего уровня.

Каждый, кто когда-либо был в Турции, знает о гостеприимстве этой страны и хорошем отношении к иностранцам. Такое отношение можно найти не только на курортах, но и в больницах.

Цены здесь намного ниже, чем в западноевропейских клиниках. Они также часто ниже, чем в США или Японии.

Простота оформления въездных документов для жителей Европы, постсоветских и азиатских стран. Для многих не требуется виза.

Высокий уровень обслуживания, отличный уход, реальная забота о комфорте пребывания пациента в турецкой клинике. Человек здесь выздоравливает не только физически, но и психологически.

Возможность сочетания лечения или исследований с отдыхом, экскурсиями, общим оздоровлением организма.

Турция - как известно, недорогая страна. Поэтому стоимость отеля, питания, развлечений здесь будет намного ниже, чем в экономически развитых странах.

Большинство пациентов проходят лечение в клиниках крупных городов. Здесь представлены медицинские центры, считающиеся одними из лучших в Европе. Пластическая хирургия также хорошо развита в Турции. Самая сложная пересадка внутренних органов проводится в этой стране.

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Вы всегда сможете выбрать лучшую клинику в Турции, специализирующейся на лечении определенных групп заболеваний и добившейся выдающихся успехов в той или иной области медицины. Эксперты выберут медицинский центр на основании вашего диагноза или симптомов.

При необходимости, для вас смогут организовать дополнительную диагностику в Турции, лечение или реабилитацию.