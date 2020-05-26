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Как выбрать гироскутер

Гироскутер - это компактный и комфортный вид электрического транспорта для города. Он может подняться на тротуары, парки и внутри зданий. Гироскутеры (специальные модели) также могут перемещаться по пересечённой местности и даже по бездорожью.

При выборе данного транспортного средства, необходимо учитывать емкость и пробег аккумулятора, который зависит от первой, мощность двигателя, максимальную скорость, материал корпуса, диаметр колеса и максимальную нагрузку, что может выдержать это средство.

У скутеров есть аккумуляторы различной ёмкости. Чем она больше, тем больше расстояние, которое гироскутер будет проходить без подзарядки.

Дешевые модели могут преодолевать расстояние 10-13 км. Типичная ёмкость батареи данного транспортного средства составляет 4-4,5 Ач; длится 2,5 -5 часа и 15-25 км по ровной дороге. Если же по пути возникают серьезные подъемы, то пробег может быть значительно меньше.

Большинство гироскутеров полностью заряжаются за 1,5-3 часа. Для более крупных моделей время зарядки может составлять до 10 часов.

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Данные средства состоят из металлической рамы с шарнирно-сочлененным механизмом и колесными моторами. Внешний корпус, выполненный из алюминия или пластикового сплава, защищает от пыли и повреждений. Чем дороже гироскутер, тем лучше и долговечнее пластик, из которого он выполнен.

Как правило, корпус не защищает двигатель от воды, поэтому при перемещении, следует избегать луж, и не ездить под дождём. Есть и водонепроницаемые модели - с 8-10 дюймовыми колесами. При выборе данных средств, необходимо уточнить класс защиты от воды.

Скутеры такого типа также различаются по весу: есть модели, которые весят 10 кг и 20 кг. Этот параметр важен, когда аккумулятор наполовину заряжен, а устройство придётся нести в руках.

В целях безопасности на гироскутерах накладки покрыты резиновыми подушками, которые улучшают сцепление обуви. Покрытия должны быть рифлеными и максимально прочными.

Светодиодные, передние и задние фонари делают вождение более безопасным в темные времена суток.

В некоторых моделях гироскутеров есть музыкальный проигрыватель, Bluetooth и динамики, что делает езду более веселой.

26 май 2020 /
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