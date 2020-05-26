Электронные системы управления RG-Robotics
RG-Robotics разрабатывает и производит электронные системы для контроля и управления различными механизмами (параметрами) спецтехники. Здесь речь идёт о строительной, коммунальной и сельскохозяйственной технике.
Выбирая данные системы управления и автоматизации, системы радиоуправления RG-Robotics, вы получаете преимущества перед конкурентами. Данные товары сильно отличаются от любого аналогичного устройства с технической поддержкой и адаптируемостью к работе со стороны низкоквалифицированного персонала.
Фирма, с которой можно ознакомиться на сайте rgrobotics.ru, производит высококачественный конечный продукт, заводской производительности. Каждая модель, каждый товар включает в себя передовые мировые достижения и собственные разработки. Для достижения высоких результатов в этой области производства данному подразделению RG-Robotics помогает хорошо продуманная структура, которая включает в себя следующие критерии:
- конструкторский отдел, разрабатывающий конструкции, эргономику, аппаратное и программное обеспечение;
- собственное производство;
- испытательный цех;
- доставка готовой продукции по всей России и соседним странам.
Все предлагаемые продукты RG-Robotics сертифицированы, гарантированы и надёжно защищены от любых внешних воздействий: пыли, влаги и возможных ударов, при падении.
Начиная с разработки собственных электронных систем управления, собственного производственно-испытательного комплекса, RG-Robotics реализовала проекты, требуемые своими клиентами. Эти проекты включают следующие системы управления:
- коммунальным оборудованием;
- мусоровозом;
- комбайном;
- фронтальными погрузчиками;
- гидравлическим подъемом для автомобилей;
- сельскохозяйственным трактором;
- многофункциональным роботизированным манипулятором;
- автокраном;
- насосным оборудованием.
Наряду с готовыми решениями, специалисты RG-Robotics предлагают их адаптацию к индивидуальным потребностям клиентов.
Совершенствуйте свои технологии с помощью RG систем управления. Получите реальные выгоды от контроля и управления машинами и механизмами на уровне требований 21-го столетия.
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