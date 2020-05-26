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Электронные системы управления RG-Robotics

RG-Robotics разрабатывает и производит электронные системы для контроля и управления различными механизмами (параметрами) спецтехники. Здесь речь идёт о строительной, коммунальной и сельскохозяйственной технике.

Выбирая данные системы управления и автоматизации, системы радиоуправления RG-Robotics, вы получаете преимущества перед конкурентами. Данные товары сильно отличаются от любого аналогичного устройства с технической поддержкой и адаптируемостью к работе со стороны низкоквалифицированного персонала.

Фирма, с которой можно ознакомиться на сайте rgrobotics.ru, производит высококачественный конечный продукт, заводской производительности. Каждая модель, каждый товар включает в себя передовые мировые достижения и собственные разработки. Для достижения высоких результатов в этой области производства данному подразделению RG-Robotics помогает хорошо продуманная структура, которая включает в себя следующие критерии:

  • конструкторский отдел, разрабатывающий конструкции, эргономику, аппаратное и программное обеспечение;
  • собственное производство;
  • испытательный цех;
  • доставка готовой продукции по всей России и соседним странам.

Все предлагаемые продукты RG-Robotics сертифицированы, гарантированы и надёжно защищены от любых внешних воздействий: пыли, влаги и возможных ударов, при падении.

Начиная с разработки собственных электронных систем управления, собственного производственно-испытательного комплекса, RG-Robotics реализовала проекты, требуемые своими клиентами. Эти проекты включают следующие системы управления:

  • коммунальным оборудованием;
  • мусоровозом;
  • комбайном;
  • фронтальными погрузчиками;
  • гидравлическим подъемом для автомобилей;
  • сельскохозяйственным трактором;
  • многофункциональным роботизированным манипулятором;
  • автокраном;
  • насосным оборудованием.

Наряду с готовыми решениями, специалисты RG-Robotics предлагают их адаптацию к индивидуальным потребностям клиентов.

Совершенствуйте свои технологии с помощью RG систем управления. Получите реальные выгоды от контроля и управления машинами и механизмами на уровне требований 21-го столетия.

26 май 2020 /
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