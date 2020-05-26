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Миссия по изучению астероида Психея задерживается

Миссия по изучению астероида Психея задерживается

Первая американская миссия по изучению металлического астероида Психея столкнулись с трудностями. По заявлению специалистов занимающихся проектом, возникли сложности с доставкой и производством электронных комплектующих и ключевых инструментов миссии в связи с нехваткой квалифицированных кадров на заводах изготовителя.

Кроме того стоимость и сроки производства магнитометров, которые будут использованы для обнаружения и измерения магнитного поля астероида, оказались больше расчетных. Приблизительная задержка в получении компонентов составит 4 месяца.

Изначально планировалось запустить миссию в августе 2022 года, бюджет проекта практически достиг миллиарда долларов. Чтобы снизить риски растягивания сроков запуска и бюджета, специалисты миссии ищут альтернативных поставщиков оборудования и компонентов.

26 май 2020 /
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