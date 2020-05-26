Virgin Orbit не смогла запустить ракету с самолета — что с ней стало?

Пока SpaceX готовится провести свой первый пилотируемый запуск в космос , ее конкуренты тоже не сидят на месте. Вот, например, Virgin Orbit предпринимателя Ричарда Брэнсона решила выделиться необычным запуском ракеты… прямо с обычного пассажирского самолета (все же так делают, правда?). Идея, конечно, сумасшедшая, хоть и очень интересная, но ведь когда-то и над SpaceX смеялись, когда она впервые решила повторно использовать ракеты для полета в космос . Однако в случае с Virgin Orbit запуск прошел неудачно: ракета, которая должна была прямо с Боинга 747 отправиться в космос , упала в тихий океан. Почему же это произошло?

Запуск ракеты с самолета

Ничто не предвещало беды: вчера вечером около 23:00 по московскому времени Boeing 747, который ласково прозвали Cosmic Girl, взлетел с испытательного аэрокосмического полигона в Калифорнии. Пролетев 150 километров над тихим океаном (за 1 час и 6 минут) самолет резко поднял нос, накренился вправо, чтобы приподнять левое крыло, под которым была закреплена ракета LauncherOne, и сбросил ее над океаном. Ракета должна была запустить двигатель первой ступени через 3 секунды после сброса (чтобы не повредить самолет), и судя по сообщениям Virgin Orbit в Твиттере, она смогла это сделать. Через полчаса после этого вторая ступень должна была выйти на целевую орбиту.

[media=https://twitter.com/Virgin_Orbit/status/1265023835478175745?ref_src=twsrc^tfw]

Однако затем произошли «непредвиденные проблемы», и ракета вместо того, чтобы продолжить свой полет, потерпела крушение над тихим океаном вскоре после запуска двигателя первой ступени. Для компании это серьезная потеря, поскольку на второй ступени ракеты было много инструментов и датчиков, которые должны были помочь изучить ее поведение во время полета.

План полета самолета Cosmic Girl

Virgin Orbit пока никак не прокомментировала данный инцидент — компании предстоит провести свое расследование и извлечь ракету со дна океана, если это представляется возможным. Тем не менее эксперты в области вооружения и читатели в нашем Telegram-чате уже высказали предположение, что неполадка, возможно, связана с проблемами в топливной системе ракеты, из-за которых она не смогла продолжить свой полет.

Как запускают ракеты

Cosmic Girl готовится к полету (ракета уже под левым крылом)

Зачем вообще запускать ракету с самолета? На самом деле не только ради эффектного шоу. Старт с большой высоты позволяет ракете миновать первые 10 километров высоты с самой высокой плотностью атмосферы, то есть самолет как бы «помогает» ей выйти на орбиту. Уже почти 25 лет таким образом запускают ракету Pegasus XL с самолета Lockheed L-1011 Stargazer. Однако сейчас это экономически нецелесообразно, поскольку стоимость такого пуска почти что равна цене запуска Falcon 9 от SpaceX , которая может нести на себе гораздо больше полезного груза.

Чуть позже пресс-служба компании подтвердила, что это действительно был первый тестовый полет, но, что называется, в режиме captive carry, то есть без отделения ракеты от самолета. Полет продлился около 90 минут, в течение которых Boeing 747 пролетел не только над пустыней Мохаве, но и над космодромом, расположенном в этой области.

А почти год назад Virgin Orbit решилась на такой же полет, но уже с отделением ракеты от самолета. Компания снова попробовала поднять собственную ракету LauncherOne при помощи пассажирского самолета Boeing 747-400. Конструкцию авиалайнера изменили — под его крыльями были установлены специальные крепления для удержания ракеты, которые могут отпустить ее в любой нужный момент. Отделение ракеты произошло на 10-километровой высоте, но она не стала включать двигатель и отправляться на околоземную орбиту, а просто упала на территорию Военно-воздушных сил США. Но то падение было запланировано заранее, инженеры хотели выяснить, что происходит с самолетом и ракетой после разделения. Благо компания не стала заправлять ракету настоящим топливом, а заполнила баки смесью воды и антифриза.

Полет ракеты LauncherOne в 2019 году

В этот раз ракета работала на керосине и жидком кислороде, поэтому, видимо, на всякий случай самолет отправили подальше от побережья США. Однако так же, как и в 2019 году, она не смогла улететь в космос . Правда, в этот раз падение не было запланированным. В планах инженеров Virgin Orbit полет ракеты с третьей ступенью, которая поможет ей достичь Луны, однако сначала им нужно разобраться хотя бы с первой.

Вообще, у Ричарда Брэнсона серьезные планы на свое детище. Космические полеты, которые он хочет проводить для всех желающих (даже для себя самого), будут стоить от 250 тысяч долларов. Может показаться, что такие деньги согласятся заплатить лишь единицы, но для многих богачей такая цена будет весьма приемлемой. Но сперва ему необходимо научиться делать успешные запуски хотя бы без людей. SpaceX вот уже потренировалась и готова отправить первый экипаж на МКС.

Ракета не пролетела и нескольких секунд