Что науке известно о психопатах?

Кто такие психопаты? Антиобщественные, импульсивные и лишенные угрызений совести люди? Многие годы ученые пытаются разгадать тайн ы ума психопатов, но что науке о них известно? Хотя психопаты долгое время ассоциировались с серийными убийцами, способными совершать отвратительные преступления и глазом не моргнув, правда заключается в том, что большинство из них не ведут себя как преступники и остаются незамеченными. Психопаты полностью интегрированы в общество и … нет! Быть психопатом не означает быть убийцей, и наоборот.

Психопаты не дураки

Как рассказал в интервью изданию Muy Interesante психотерапевт Луис Муиньо, психопаты не дураки. Современная криминология добилась больших успехов и в настоящее время почти невозможно совершить преступление и остаться не пойманным. Крупных серийных убийц, к счастью, становится все меньше и меньше. В целом Муиньо отмечает, что проблема психопатов заключается в том, что, хотя они не применяют физическое насилие, их мотивирует контроль. А его довольно легко получить без совершения преступлений – путем доступа к властным должностям, например, в крупной компании или на политическом поприще.

Итак, если большинство психопатов остаются незамеченными в обществе, потому что не совершают преступлений, как узнать, что тот или иной человек – психопат? Так как психопаты – это специалисты по поиску слабых мест, а их жертвы, как правило, чувствуют, что именно они постоянно терпят неудачу. Ключевым моментом является то, как вычислить психопатов, потому что, если нам это удастся, мы эмоционально освободимся от чувства вины: мы знаем, что проблема в другом человеке, а не в нас самих.

Исследователи отмечают, что психопатам свойственны такие черты как сниженная способность к состраданию и раскаянию, лживость, эгоцентризм и поверхностность эмоциональных реакций. Также они, как правило, нарциссичны, не испытывают угрызений совести и ведут себя импульсивно. Многие из них испытывают трудности, например, с поддержанием длительных отношений с партнером. Психопатов часто представляют как типичных хулиганов. Это люди, которым нравится манипулировать другими и контролировать их.

Как ставится диагноз психопатия?

Шкала оценки психопатии (PCL по английскому названию: Psychopathy Checklist), последняя версия которой называется PCL-R, является наиболее широко используемым инструментом во всем мире для выявления признаков психопатического поведения. Она была разработана Робертом Харе, канадским психологом и исследователем и включает двадцать характеристик, которые обычно определяют психопатию.

Детские травмы

В 2018 году обзор научных исследований, опубликованный в журнале Psychological Medicine, показал, что если в детстве вы пострадали из-за длительного травматического опыта или интенсивного эмоционального стресса, в определенных областях мозг а происходит ускоренное созревание. Эти участки связаны с эмоциональной и когнитивной обработкой информации. То, что в принципе было бы защитным механизмом для защиты себя от таких ситуаций, в конечном итоге становится расстройством поведения.

Избранные профессии психопатов

Исследование, опубликованное в журнале Personality and single Differences, показало, что учащиеся с признаками, связанными с психопатией – нарциссизмом и макиавеллизмом, более склонны выбирать профессию, связанную с бизнесом, например, управление и руководство предприятиями или экономика. Более того, результаты ранее проведенных исследований показали, что процент психопатов намного выше на высоких должностях по сравнению с населением в целом. Например, австралийский психолог Натан Брукс указал, что от 3% до 21% топ-менеджеров могут быть психопатами.

Что делать, если вы живете вместе с психопатом?

В научном сообществе в целом принято, что психопатия не лечится, но нужно стремиться контролировать это поведение. Некоторые исследователи отмечают, что если психопатия имеет какую-либо физиологическую основу, которую можно диагностировать, потенциально ее можно вылечить.

В большинстве случаев психопаты не склонны к зевоте. Все потому, что зевота связана с эмпатией.