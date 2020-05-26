Американский корабль уничтожил летательный аппарат при помощи мощного лазера

Когда-то давно солдаты были вооружены примитивными пистолетами и автоматами, но теперь в распоряжении военных есть танки и даже огромные корабли с лазерными установками. Недавно устройство, стреляющее по вражеским целям лазерными лучами, было установлено на десантный корабль USS Portland (LPD 27). То, насколько быстро лазерное оружие способно уничтожать вражескую цель, было показано на видео, опубликованном Военно-морскими силами США. Происходящее напоминает кадры из фантастических фильмов вроде «Звездных войн» — корабль испускает мощный поток энергии и буквально на глазах разрушает своего врага. А врагом, в ходе испытания оружия, служил беспилотный летательный аппарат.

Лазерная пушка

Десантный корабль USS Portland (LPD 27) — довольно молодое судно, которое начало использоваться Военно-морскими силами США в декабре 2017 года. Одним из его главных боевых элементов является лазерная установка LWSD Mark 2 MOD 0, которая испускает мощный поток света в сторону вражеской цели, нагревает до температуры возгорания и уничтожает его.

Корабль USS Portland (LPD 27) с самого начала предназначался для установки лазерного оружия

Лазерное оружие может использоваться по-разному: для непосредственного уничтожения вражеских целей, ослепления их систем слежения и прицелов, а также дистанционной активации мин и выполнения других задач. На носовой части корабля USS Portland (LPD 27) установлен твердотельный лазер, предназначенный для непосредственного уничтожения вражеской цели.

Устройство лазера

Любое лазерное устройство состоит из трех частей: источника энергии, лазерного материала и системы зеркал. В качестве источника энергии могут служить мощные лампы, возникающий при химических реакциях свет и взрывчатые вещества. Лазерный материал определяет длину и другие свойства испускаемого луча — он расположен в середине устройства и может быть жидкостью, газом и твердым веществом вроде кристаллов и стекла. Система зеркал необходима для усиления луча и состоит, как вы могли уже понять, из нескольких зеркал.

Твердотельный лазер для корабля USS Portland (LPD 27) был разработан Военно-морскими силами США, опираясь на технологий Northrop Grumman. О том, что корабль получит установку от этой компании, стало известно в 2019 году. Тогда сообщалось, что мощность лазера достигнет 100 кВт — это при том, что многие наложенные на лазеры задачи выполняются при 25 – 50 кВт. Какой именно материал был использован для определения длины испускаемого луча, неизвестно. Но боевые способности лазера впечатляют — луч достиг своей цели в виде беспилотного летательного аппарата и уничтожил его буквально за несколько секунд. Деталями испытательной миссии поделилось издание New Atlas.

Многие детали испытательной миссии держатся в секрете. Размеры уничтоженного летательного аппарата нам неизвестны, как и расстояние от него до корабля. Даже место проведения испытания — строжайшая тайн а. Известно только то, что корабль находился на Территории Тихого океана, недалеко от гавани Перл-Харбор.

По словам капитана корабля USS Portland (LPD 27) Керри Сандерса (Karrey Sanders), проводя подобные испытания, они получают ценную информацию об эффективности боевых лазеров против потенциальных угроз. Проведенное испытание как минимум доказало, что установку можно использовать для полного уничтожения небольших летательных аппаратов. Если же цель будет больше, возможно, боевой лазер сможет хотя бы нарушить работу их бортовых систем.

Лазерное оружие

Вообще, у лазерного оружия есть масса положительных качеств. Первое, о чем следует упомянуть — это низкая стоимость одного выстрела. Один выстрел из лазерного оружия, установленного на корабль USS Portland (LPD 27), стоит один доллар. А теперь давайте сравним эту стоимость с ценой снаряда корабля «Замволт» — в 2016 году один выстрел мог обходиться в 2 миллиона долларов. А все дело в том, что стоимость одного снаряда составляет 800 тысяч долларов, а к этой цене необходимо прибавить расходы на эксплуатацию и другие цели. А лазер — это просто луч мощного света и даже учитывая расходы на энергию, стоит он недорого.

Помимо цены, лазерное оружие привлекает военных тем, что луч доходит до цели со скоростью света. При стрельбе не нужно рассчитывать скорость движения цели и окружающие условия вроде ветра — у врага практически нет шансов уклониться от выстрела. Вдобавок, луч света это не тяжелый снаряд, так что отдачи от него никакого нет.

Но у лазерного оружия есть и минусы. Излучающие мощные лучи света пушки трудно использовать в тумане и при наличии между кораблем и целью преграды. Грубо говоря, луч света нельзя перекинуть через стену как гранату — необходима прямая доступность вражеского объекта. Хотя, в теории можно отразить луч от какого-нибудь зеркального объекта и попасть в цель.

Лазерное оружие разрабатывается разными странами начиная с 1960-х годов. На данный момент, из-за большого размера и массы источников питания, их можно устанавливать только на большую технику вроде кораблей.

Вообще, лазеры используются не только в военных целях. Недавно мой коллега Александр Богданов подробно рассказал, как при помощи лазера можно питать аппарат, расположенный на Луне. Рекомендую к прочтению!

Кадр из видео, опубликованного Военно-морскими силами США