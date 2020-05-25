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Ремонт ноутбуков Lenovo

Ноутбуки Lenovo - высококачественные, производительные устройства. Но даже самый надёжный компьютер может выйти из строя. В этом случае вы можете обратиться к опытным специалистам за ремонтом, что делается с помощью оригинальных запчастей. Как правило, ноутбук Lenovo выходит из строя по следующим причинам:

  • пролитая жидкость на клавиатуру;
  • падения и удары;
  • неаккуратное пользование устройством;
  • перегрев и засорение системы охлаждения.

В этих и других случаях помогут специалисты сервисного центра, которые имеют многолетний опыт работы в этой области. Они также могут заменить матрицу, видеокамеру, отремонтировать разъём для подключения внешней гарнитуры и заказать очистку системы охлаждения.

Вы должны полагаться только на профессионалов, при ремонте вашего ноутбука, поскольку самостоятельные попытки могут привести к ещё более серьёзным проблемам и усугубить ситуацию. Ноутбуки Lenovo профессионально ремонтируются компетентными специалистами после диагностики. Эта процедура обязательна, поскольку позволяет определить основную причину неисправности и решить, подлежит ли ремонту неисправная деталь, или её лучше заменить новой.

Преимущества обращения к профессионалам (например, можно перейти на сайт a-service.ua) включают:

  • используется только лицензионные программы и устанавливают проверенные драйверы для приложений, внешних устройств и программных продуктов;
  • возможны скидки на услуги;
  • на ремонт и запасные части они выдают гарантию;
  • индивидуальный подход к каждому заказу.

Если у мастера будет свободное время, то ваш ноутбук будет отремонтирован в день обращения, а возвращён через 1-2 часа. При этом, вы получите гарантию на проделанную работу, согласно которой, в случае повторной поломки, вы можете отремонтировать ноутбук у них совершенно бесплатно.

Независимо от типа и характера неисправности, ремонтные работы, связанные с устранением существующих неполадок в основных системах и переносном оборудовании, выполняются в несколько этапов:

  1. Бесплатная диагностика проводится на современном оборудовании.
  2. Полная или частичная эксплуатация устройства.
  3. Наиболее популярными являются ремонтные работы, которые включают замену клавиатуры, ремонт сетевой розетки и замену процессора.

На заключительном этапе ноутбуки Lenovo тестируются на производительность. На свои услуги специалисты выдают гарантию, которая является залогом правильного ремонта. Продолжительность и стоимость ремонта зависит от типа неисправности. Например, замена клавиатуры занимает несколько минут и может быть выполнена в тот же день, причём в присутствии клиента.

25 май 2020 /
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