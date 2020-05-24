Доказано, что ругательства помогают легче переносить боль

Многие часто ловили себя на мысли, что в сложной ситуации из них сами собой вырываются слова, которые принято называть нецензурной лексикой. Кто-то ругается чуть больше, кто-то чуть меньше, но едва ли кто-то после того, как им на ногу поставят рояль, скажет: ”Уберите, пожалуйста, инструмент с моей ноги”. Особенно, если этот человек не старается излишне контролировать свои эмоции, но даже он внутри себя выругается куда больше, чем снаружи. Оказывается, это действие помогает снизить уровень боли, и теперь ученые это доказали, проведя ряд экспериментов. Что интересно, нужны именно те самые острые слова, а не созвучные им аналоги.

Интересно, что исследование было проведено британцами, но не теми самыми британскими учеными, которые выясняют, насколько подпрыгнет муха без задней левой лапы. На этот раз за дело взялись психологи, которые провели исследования и выяснили, как влияет на человека именно мат, а не близкие по звучанию слова. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Frontiers In Psychology.

В ходе эксперимента людей подвергали болевому воздействию, которое им надо было или терпеть, или как-то ”гасить”. В качестве обезболивающего средства им было предложено ругаться так, как они могут, без каких-то запретов и культурных норм.

Для проведения исследования была отобрана группа добровольцев в возрасте 27 лет. Для того, чтобы причинить им боль, использовалась холодная вода с температурой примерно 3-5 градусов Цельсия. Испытуемые опускали руку в эту воду и должны были сказать исследователям, когда боль станет нестерпимой. При этом в разных частях эксперимента они должны были молчать, выкрикивать нецензурные слова или выкрикивать созвучные им аналоги.

В ходе эксперимента было отмечено, что мат действительно помогает повысить болевой порог. Люди намного легче переносили боль или просто не обращали на нее внимания.

При этом в отдельной части эксперимента испытуемым предложили ругаться не теми словами, к которым они привыкли и которые всеми признаются нецензурной бранью, а их аналогами. Были придуманы слова, которые максимально созвучны тем, которые нельзя произносить в приличном обществе. Упор был сделан именно на сочетание звуков, чтобы эти лингвистические аналоги произносились и звучали примерно также, как оригиналы.

В результате этого выяснилось, что такие слова не оказывают никакого воздействия на болевой порог и не помогают людям легче переносить боль. Это было не разовое явление и это не было в пределах погрешности. Доказательство было вполне явным, так как большинство испытуемых не получили никакого облегчения от выкрикивания несуществующих слов.

Получается, что слова важны не как сочетание звуков, которые мы произносим, а именно как те самые слова. Только в таком формате они помогают отвлечься.

Отвлечение происходит именно на эмоциональном уровне. Объяснить результаты исследования ученые до конца пока не могут, но наблюдение говорит о том, что мат действительно позволяет легче переносить боль.

В качестве гипотезы предлагается то, что грубые слова снижают боль за счет возбуждения вегетативной нервной системы. С этим могут справиться только оригинальные слова. Созвучные аналоги не могут вызвать такой всплеск эмоций и отвлечь человека от боли.

Несмотря на то, что ругань отвлекала людей больше, чем придуманные слова, уровень такого отвлечения никак не связан с облегчением боли — уточняют исследователи. — Возможно, эффект отвлечения не объясняет обезболивающего воздействия.

Эти же ученые ранее проводили другой эксперимент, связанный с влиянием нецензурной брани на выносливость и физические возможности человека. В рамках того эксперимента выяснялось, насколько больше силы генерируют люди, когда ругаются.

Сначала группа испытуемых должна была проехать сложный, но короткий участок на велосипеде и при этом активно выкрикивать любое грубое слово, которое они знают или часто используют. Контрольная группа выполняла упражнение молча. В результате эксперимента выяснилось, что ругающиеся люди были на несколько процентов эффективнее тех, кто все делал молча.

Второй эксперимент был связан с выяснением силы рук людей. Две группы так же должны были выполнять упражнение или молча, или с грубым словцом. В результате те, кто матерился, производили усилие, которое было почти на 10 процентов больше. В килограммах это было больше двух килограмм.

Такой эффект ученые связали с тем, что они называют генерализованным торможением. Это когда человек не выдает максимум своих возможностей и оставляет запас резерва сил. В ситуации, когда он активно ругается, его нервная система отвлекается и мышцы способны выдавать большее усилие.

Выходит, мат действительно помогает, но не придает сил сам по себе, а лишь отвлекает нервную систему и позволяет человеку высвободить чуть больше резервов своего организма.

Мат может справиться с болью, но злоупотреблять им не стоит.