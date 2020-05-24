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Может ли борода защитить от перелома челюсти?

Если во времена неандертальцев волосяной покров (и борода в том числе) широко использовался для сохранения тепла человека в холодное время, то со временем борода стала скорее «модным аксессуаром», чем каким-то функциональным инструментом. Причем мода циклична: в середине прошлого века, например, мужчины предпочитали ходить выбритыми, а сейчас все больше молодых людей отращивают себе бороды. В большинстве своем — из-за того, что им просто лень бриться один или несколько раз в неделю. Однако в древности многие мужчины тоже носили бороду, и как выяснили ученые, вовсе не для того, чтобы казаться более красивыми и мужественными.

Исследователи из Университета Юты провели довольно необычный эксперимент. Они создали реальные макеты челюсти человека, а в качестве «бороды» использовали небольшие куски овечьих шкур. Изначально для чистоты эксперимента планировалось провести опыт на настоящих фрагментах нижних челюстей, однако ученым не удалось найти достаточно образцов, покрытых волосяным покровом. Тем не менее даже с «искусственной» челюстью им удалось прийти к интересным выводам.

Они оставили нетронутой шерсть на одних шкурах, на других — немного постригли ее, а на третьих полностью выщипали. За счет того, что человеческие волосы глубже уходят в кожу, удалось компенсировать разницу в плотности расположения волос (у овец она гораздо больше). Затем на все образцы сбрасывали груз массой 4,7 килограмма и диаметром 3 сантиметра. После этого исследователи проводили замеры скорости груза и его ускорения в момент касания с искусственной челюстью, а также измеряли кинетическую энергию, которую поглотила покрытая овечьей шкурой модель, и результирующую нагрузку на нее.

Может ли борода защитить от перелома челюсти?

Так выглядела экспериментальная установка. Снизу — челюсть, закрытая овечьей шкурой


Зачем нужна борода

Сравнив показатели для всех трех видов челюстей, ученые пришли к выводу, что челюсть с наибольшим шерстяным покровом поглощает на 30-40% больше кинетической энергии при ударе грузом, чем челюсть с меньшим количеством волос или вообще без них. Говоря другими словами, шерсть заметно снизила скорость удара груза по челюсти, «погасив» ее часть. Это говорит о том, что в случае с реальным человеком борода может защитить нижнюю челюсть от переломов.

По всей видимости, именно поэтому в древности мужчины отращивали длинную бороду, считают исследователи. В частности, на многих скульптурах кулачные бойцы изображены с густой бородой. Скорее всего, наличие такой растительности на лице позволяло им получить преимущество в драках, а также во время силовых соревнований. Не говоря уже о том, что для оппонента бородатый мужчина обычно кажется более сильным, агрессивным и мужественным, нежели выбритый. При сражениях чаще всего стараются нанести удар именно по голове, поскольку он может дезориентировать противника или привести к потере сознания. Большинство ударов при этом приходится именно на нижнюю челюсть, которую из-за этого часто ломают.

Может ли борода защитить от перелома челюсти?

Кулачных бойцов в основном изображали с бородой

Так, например, лев использует свою гриву для защиты от повреждений при драках. А волосы на лице человека расположены примерно так же, и он мог использовать свою бороду аналогичным образом. Раньше большинство конфликтов решались с применением физической силы, и наличие густой растительности на лице мужчины буквально могло повысить его шансы на выживание в схватке с другим соперником.

Конечно, это вовсе не означает, что если у вас борода, то можно смело вступать в любую схватку, полагая, что растительность поможет победить. Успех в битве немало зависит от соответствующих навыков, к тому же профессиональные борцы зачастую бьют с такой силой, что никакая борода не сможет погасить подобный удар. Тем не менее многие известные борцы действительно предпочитают не сбривать бороду. Но что-то подсказывает, что это либо дань моде, либо вера в приметы (у многих спортсменов не принято сбривать бороду до важного поединка).

В последнее время в СМИ широко обсуждается тема ношения усов и бороды, а также вопросы их вреда для здоровья. Согласно ряду публикаций, растительность на лице может вызывать болезни, так как неухоженные волосы обеспечивают идеальную среду для размножения бактерий. Однако этому до сих пор нет никаких убедительных доказательств. В то же время для обеспечения гигиены эксперты советуют регулярно мыть бороду с использованием бальзамов-ополаскивателей и натирать волосы на лице специальным маслом.

Может ли борода защитить от перелома челюсти?

Похоже, у любителей бороды появился еще один аргумент в свою пользу

24 май 2020 /
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