Растения передают потомкам воспоминания о холодных зимах

Внимание, вопрос – можно ли доверять сообщениям в СМИ о том, что у растений на самом деле есть память ? Согласитесь, читая это невольно вспоминаются такие шедевры журналистики как «в ростовской области деревья едят людей» или «растения уже читают ваши мысли» или растения убивают людей/зомби/коров… далее по списку. На самом же деле ученые и правда считают, что растения обладают память ю, которая, безусловно, отличается от нашей. Как пишут авторы нового исследования, у растений феномен эпигенетической памяти – это значит, что дети наследуют память от родителей вместе с ДНК стволовых клеток. Говоря совсем простыми словами это наследуемая память , которая помогает растениям не забывать о зимнем холоде и цвести весной а не в другое время года. Более того, когда растения дают семена, они «стирают» эту информацию из эпигенетической памяти, чтобы не расцвести раньше времени.

У растений есть воспоминания

Это может показаться несколько странным, но у эпигенетической памяти растений ровно та же цель, что и у человеческой памяти – дать организму возможность адаптироваться к изменениям. Окружающая среда – один из главных двигателей эволюции. Еще два года назад исследователи из Бирмингема и Ноттингема расшифровали работу механизма, с помощью которого растения «забывают» и «вспоминают» изменения в окружающей среде.

В работе опубликованной в Journal Nature Communications, исследователи пишут, что функция памяти растений позволяет им точно координировать свое развитие в ответ на стресс или на смену времен года. В этом растениям помогает группа белков, называемых PRC2. На холоде эти белки соединяются в единый белковый комплекс и переводят растение в режим цветения.

Позже еще одно исследование, проведенное в сотрудничестве с учеными из Оксфордского университета и университета Утрехта, выявило новое понимание функции PRC2 – «зондирования окружающей среды». Это стало возможным после обнаружения еще одного белка – VRN2. Как оказалось, при благоприятных условиях (много солнц а, кислорода и пр.) VRN2 нестабилен и быстро распадается. Но когда выпадает снег или растение затопило, VRN2 накапливается в организме и препятствует цветению. Это своего рода «выключатель» PRC2. Авторы работы отмечают, что у животных присутствуют похожие белки.

Теперь же международная команда специалистов подтвердила наличие эпигенетической памяти у растений. Как оказалось, воспоминания растений производятся с помощью модификации специализированных белков – гистонов. Гистоны, помимо прочего, отвечают за «упаковку» ДНК в клетке. Одна из таких модификаций гистонов называется H3K27me3: если на улице слишком холодно, то H3K27me3 накапливается в генах, которые контролируют цветение. Предыдущая работа показала как именно H3K27me3 передается из клетки в клетку, что и помогает растениям помнить о холодном времени года и цвести когда станет тепло.

Как пишет Muy Interesante, в ходе работы исследователи обнаружили так называемый «эпигенетический сброс», что напоминает стирание и переформатирование данных на жестком диске. Еще одним интересным открытием стал тот факт, что в семенах накапливается специальной гистон, которые не может переносить H3K27me3. «Это имеет большой смысл с экологической точки зрения», — сказал доктор Борг, первый автор статьи, в которой собраны исследования и результаты, которые недавно были опубликованы в Nature Cell Biology.

Поскольку пыльца может распространяться на большие расстояния, например ветром или с помощью пчел, а большая часть» памяти», которую несет H3K27me3, связана с адаптацией к окружающей среде, логично, что семена «забывают» условия окружающей среды своего отца и вместо этого помнят окружающую среду своей матери, поскольку они, скорее всего, будут размножаться и расти рядом с матерью. Йорг Беккер, профессор Гюльбенкянского Института науки

Авторы работы отмечают, что как и растения, животные «стирают» эпигенетическую память в сперме, но делают это, заменяя гистоны совершенно другим белком. На самом деле это один из первых примеров того, как специализированный вариант гистонов может помочь перепрограммировать и перенастроить одну эпигенетическую метку, оставляя другие нетронутыми. Исследователи надеются, что в будущем аспекты этого механизма перестройки обнаружат в других организмах.

На самом деле механизм памяти у растений устроен очень сложно и интересно