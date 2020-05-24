Автоматизация доступа на придомовую территорию

Шлагбаумы являются наиболее практичным и удобным устройством, используемым для ограничения доступа людей или транспортных средств на охраняемую территорию. Они актуальны на автостоянках, в промышленных компаниях, в подземных парковках, в некоторых случаях, при входе во внутренние дворы.

За многие годы эксплуатации шлагбаума, принцип его функционирования практически не изменился, а некоторые изменения повлияли на технологические характеристики конструкции. Современные модели выглядят солидно, просты в использовании и достаточно надёжные.

Все модели данных устройств можно подразделить на две основные группы: с ручным или автоматическим управлением. Автоматизация ускоряет их работу и минимизирует участие человека в этом. В среднем, открытие и закрытие может занять не больше 10 секунд.

Автоматические шлагбаумы характеризуются следующими факторами:

возможность дистанционного управления;

низкий вес;

функционирование в интенсивном режиме;

работа в обширном диапазоне температур;

установка стрелы в нужном положении.

Стоит отметить, что автоматизация может быть отключена, из-за перебоев в электроснабжении, но можно перевести на ручное управление.

Современные модели шлагбаумов (например, представленные на https://alfasb.ru/shlagbaum/) управляются, как прямым контактом с ними, так и дистанционно. Например, вы можете подключить клавиатуру, кард-ридер или другое устройство к блоку управления. Если вы используете специальные пульты ДУ, то можете дистанционно открывать и закрывать их.

В зависимости от условий эксплуатации, вы можете выбрать конструкцию с наклонным или подъёмным рычагом. Последний может быть установлен, когда нет препятствий и ограничений по высоте для стрелы в несколько метров. Эти устройства не мешают проезду транспортных средств и экономят пространство.

Подробнее тут вы можете ознакомиться с ассортиментом шлагбаумов для контроля доступа на охраняемую территорию. Здесь предлагаются только высококачественные устройства от надёжных производителей. Доверить установку таких шлагбаумов надо только профессионалов, чтобы оборудование выполняло свои функции в полной мере.

Источник alfasb.ru