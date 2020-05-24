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Ремонт компрессора автокондиционера Scania

Такому сложному устройству, как, например, кондиционер, отводится одна из главных ролей в автомобиле. Этот агрегат делает процесс нахождения в автомобиле наиболее комфортным. Но автокондиционер часто выходит из строя, причиняя неудобства водителю и пассажирам. Очень часто это происходит, из-за отказа компрессора. Если это устройство будет отремонтировано, вы можете вернуться к ощущению семейного комфорта во время поездки.

На https://sto.ms/remont-kompressora-kondizionera-scaniaвы можете обратиться к компетентным специалистам для ремонта компрессора автокондицонера Scania.

О том, что компрессор кондиционера не работает должным образом, может свидетельствовать странный гул, эхо, слышимое из моторного отсека. Причинами этих звуков могут быть:

  • Очень мало или нет холодильного масла. Движущиеся части следует регулярно смазывать. В этом случае используйте масло определённой марки и плотности, рекомендованное производителем.
  • Избыточное давление в системе кондиционирования автомобиля. Может увеличиться, из-за того, что вентилятор не справляется с функцией охлаждения радиатора. Это связано с преждевременным износом деталей и их поломкой, даже при периодической масляной обработке.
  • Вмятины на алюминиевых трубках, изгибы шлангов. Равномерное движение охлаждающей жидкости было нарушено смятыми трубами и шлангами; скачки давления наблюдаются внутри системы.
  • Течь фреона. Это может быть связано с изношенным уплотнением вала, трещинами в крышке.
  • Неправильно работающий датчик давления и неисправное электричество.

После того, как вы определили причину неисправности, вы можете отремонтировать компрессоры кондиционера автомобиля своими руками - при наличии соответствующих знаний и инструментов, разумеется.

Ремонт компрессора кондиционера может не потребоваться, если должна использоваться система кондиционирования воздуха, соответствующая требуемым эксплуатационным требованиям. Эти требования включают в себя постоянную мойку и смазку всех элементов, контроль работы электрической части охлаждающего механизма, а также регулярные посещения диагностических центров с целью выявления возможных неполадок и их устранения.

24 май 2020 /
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