Правда ли, что наши предки убили неандертальцев?

Примерно 40 тысяч лет назад на Земле жили сразу несколько представителей рода людей. Самыми многочисленными из них были наши далекие предки Homo sapiens и неандертальцы. Жить на одной планете сразу нескольким видам прямоходящих существ, умеющих изготавливать оружие, разогревать пищу и охотиться, было крайне непросто. Ученые уверены, что между двумя видами однажды разразилась война за пропитание и неандертальцы, из-за своей сравнительно слабой развитости, потерпели в ней поражение и вымерли. Однако, некоторые ученые считают, что причиной вымирания неандертальцев стал внезапно образовавшийся суровый климат , к которому они так и не смогли приспособиться. Так какая же теория верна? Поиском ответа на этот вопрос недавно занялся суперкомпьютер.

Древние времена

Неандертальцы возникли около 400 тысяч лет назад и обитали на территории современной Евразии. Они обладали широкими плечами, занимались охотой, питались мясом и растениями, а продолжительность их жизни составляла всего лишь 20 лет. Пока они пытались выжить в суровом мире, из Африки на территорию Евразии перебрались представители Человека разум ного — те самые Homo sapiens, к которым относимся и мы с вами. Тут-то и началось противостояние длиной около одного миллиона лет, связанное с нехваткой территории и пищи.

Даже если теория ученых об истреблении неандертальцев нашими далекими предками верна, то они убили их не только при помощи оружия и других проявлений насилия. Первые представители Homo Sapiens могли попросту не оставить неандертальцам мест для проживания и источников пищи. Скорее всего, широкоплечие мужчины и женщины вымерли из-за совокупности действий, предпринятыми «сапиенсами».

Опасные изменения климат а

Но не стоит забывать о существовании и второй теории насчет вымирания неандертальцев. Именно в то время, когда погибли последние представители неандертальцев, на нашей планете произошло резкое изменения климат а. Возможно, они не смогли приспособиться к холодным условиям и перемещались из одного места в другое до тех пор, пока не вымерли.

Причина смерти неандертальцев

Какая из этих теорий более близка к истине, ученым до сих пор неизвестно. Чтобы хоть как-то пролить свет на эту тайн у, исследователь Аксель Тиммерман (Axel Timmermann) решил использовать суперкомпьютер. Он загрузил в его память данные о климат ических изменениях времен неандертальцев, а также информацию об их перемещениях и контактах с представителями других видов людей.

Тиммерман использовал компьютерное моделирование, потому что в нем он смог посмотреть, что бы происходило с неандертальцами, если бы одного из предполагаемых причин их вымирания не существовало. Еду удалось посмотреть на судьбу неандертальцев без вторжения Homo sapiens на их территории, но с холодным климат ом. Потом он посмотрел, что бы происходило с неандертальцами, если бы вторжение все же произошло, но климат оставался бы привычным. Сравнив два результата, он выявил самую вероятную причину их смерти.

Сравнение показало, что общество неандертальцев в большей мере было разрушено «сапиенсами», а не изменениями климат а. Это и не удивительно, потому что неандертальцы жили сотни тысяч лет подряд и иногда природа насылала на них более сильные холода, чем во времена их исчезновения. Они активно добывали и использовали огонь и были опытными охотниками, поэтому суровый климат вряд ли мог уничтожить их всех до последнего.

При всем этом компьютерная модель показала, что Homo sapiens охотились и собирали растения гораздо активнее, чем неандертальцы. Они буквально опустошали пищевые ресурсы, быстрее развивались и размножались, чтобы в конечном итоге просто избавиться от конкурентов. Так что, можно считать, что наш вид действительно виновен в исчезновении неандертальцев.

Как бы тяжело не было это признавать, мы продолжаем истреблять другие виды живых существ. В красную книгу, которая содержит в себе названия исчезающих или уже исчезнувших животных и растений, уже занесены тысячи истребленных видов. А причин тому множество, начиная от производимых заводами и автомобилями вредных выбросов и заканчивая охотой.

В 2020 году с лица нашей планеты по вине человека полностью исчезли рыбы, именуемые как китайские веслоносы (Psephurus gladius). Они были примечательны тем, что обитали исключительно в водах китайской реки Янцзы и считались самыми крупными пресноводными рыбами. О точных причинах их вымирания можно почитать в нашем материале — там есть вся информация об их размерах и особенностях.

Неандертальцы могли умереть от рук наших предков