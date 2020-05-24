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Правда ли, что наши предки убили неандертальцев?

Примерно 40 тысяч лет назад на Земле жили сразу несколько представителей рода людей. Самыми многочисленными из них были наши далекие предки Homo sapiens и неандертальцы. Жить на одной планете сразу нескольким видам прямоходящих существ, умеющих изготавливать оружие, разогревать пищу и охотиться, было крайне непросто. Ученые уверены, что между двумя видами однажды разразилась война за пропитание и неандертальцы, из-за своей сравнительно слабой развитости, потерпели в ней поражение и вымерли. Однако, некоторые ученые считают, что причиной вымирания неандертальцев стал внезапно образовавшийся суровый климат, к которому они так и не смогли приспособиться. Так какая же теория верна? Поиском ответа на этот вопрос недавно занялся суперкомпьютер.

Древние времена

Неандертальцы возникли около 400 тысяч лет назад и обитали на территории современной Евразии. Они обладали широкими плечами, занимались охотой, питались мясом и растениями, а продолжительность их жизни составляла всего лишь 20 лет. Пока они пытались выжить в суровом мире, из Африки на территорию Евразии перебрались представители Человека разумного — те самые Homo sapiens, к которым относимся и мы с вами. Тут-то и началось противостояние длиной около одного миллиона лет, связанное с нехваткой территории и пищи.

Даже если теория ученых об истреблении неандертальцев нашими далекими предками верна, то они убили их не только при помощи оружия и других проявлений насилия. Первые представители Homo Sapiens могли попросту не оставить неандертальцам мест для проживания и источников пищи. Скорее всего, широкоплечие мужчины и женщины вымерли из-за совокупности действий, предпринятыми «сапиенсами».

Правда ли, что наши предки убили неандертальцев?

Примерно так выглядели Homo Sapiens на фоне неандертальцев

Опасные изменения климата

Но не стоит забывать о существовании и второй теории насчет вымирания неандертальцев. Именно в то время, когда погибли последние представители неандертальцев, на нашей планете произошло резкое изменения климата. Возможно, они не смогли приспособиться к холодным условиям и перемещались из одного места в другое до тех пор, пока не вымерли.

Правда ли, что наши предки убили неандертальцев?

В холодные времена неандертальцам приходилось нелегко

Причина смерти неандертальцев

Какая из этих теорий более близка к истине, ученым до сих пор неизвестно. Чтобы хоть как-то пролить свет на эту тайну, исследователь Аксель Тиммерман (Axel Timmermann) решил использовать суперкомпьютер. Он загрузил в его память данные о климатических изменениях времен неандертальцев, а также информацию об их перемещениях и контактах с представителями других видов людей.

Тиммерман использовал компьютерное моделирование, потому что в нем он смог посмотреть, что бы происходило с неандертальцами, если бы одного из предполагаемых причин их вымирания не существовало. Еду удалось посмотреть на судьбу неандертальцев без вторжения Homo sapiens на их территории, но с холодным климатом. Потом он посмотрел, что бы происходило с неандертальцами, если бы вторжение все же произошло, но климат оставался бы привычным. Сравнив два результата, он выявил самую вероятную причину их смерти.

Правда ли, что наши предки убили неандертальцев?

Красным показана плотность населения неандертальцев, а зеленым — Homo sapiens

Сравнение показало, что общество неандертальцев в большей мере было разрушено «сапиенсами», а не изменениями климата. Это и не удивительно, потому что неандертальцы жили сотни тысяч лет подряд и иногда природа насылала на них более сильные холода, чем во времена их исчезновения. Они активно добывали и использовали огонь и были опытными охотниками, поэтому суровый климат вряд ли мог уничтожить их всех до последнего.

При всем этом компьютерная модель показала, что Homo sapiens охотились и собирали растения гораздо активнее, чем неандертальцы. Они буквально опустошали пищевые ресурсы, быстрее развивались и размножались, чтобы в конечном итоге просто избавиться от конкурентов. Так что, можно считать, что наш вид действительно виновен в исчезновении неандертальцев.

Правда ли, что наши предки убили неандертальцев?

Homo sapiens — более опытные охотники, чем неандертальцы

Как бы тяжело не было это признавать, мы продолжаем истреблять другие виды живых существ. В красную книгу, которая содержит в себе названия исчезающих или уже исчезнувших животных и растений, уже занесены тысячи истребленных видов. А причин тому множество, начиная от производимых заводами и автомобилями вредных выбросов и заканчивая охотой.

В 2020 году с лица нашей планеты по вине человека полностью исчезли рыбы, именуемые как китайские веслоносы (Psephurus gladius). Они были примечательны тем, что обитали исключительно в водах китайской реки Янцзы и считались самыми крупными пресноводными рыбами. О точных причинах их вымирания можно почитать в нашем материале — там есть вся информация об их размерах и особенностях.

Правда ли, что наши предки убили неандертальцев?

Неандертальцы могли умереть от рук наших предков

24 май 2020 /
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