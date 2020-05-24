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Доказана безопасность китайской вакцины против коронавируса

Последние новости науки дарят миру надежду на скорое окончание пандемии – как пишут авторы исследования в медицинском журнале The Lancet, вакцина, над которой трудились китайские ученые, оказалась безопасной. Напомню, что сейчас исследователи всего мира работают над изготовлением вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 вызывающего COVID-19. После 28 дней испытаний с участием 108 здоровых добровольцев результаты выглядят многообещающими. В дополнение к демонстрации безопасности вакцины было отмечено, что она генерирует антитела и Т-лимфоциты у добровольцев. Важно понимать, что это – первые многообещающие результаты, но предстоит пройти очень большой путь до массового производства вакцин и окончания пандемии. Рассказываем, что известно о новой вакцине исследователей Пекинского университета.


Гонка за вакциной

Гонка за вакциной, которая положит конец коронавирусному кризису или, по крайней мере, смягчит его последствия, начинает давать свои первые результаты. Совсем недавно мы рассказывали вам об успешных испытаниях на 45 добровольцах американской вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, теперь стало известно о безопасности и хорошей переносимости вакцины исследователей из Поднебесной.

Более того, результаты показали что по крайней мере у восьми участников уровни антител, способных нейтрализовать инфекцию, аналогичные или более высокие, чем те, которые были обнаружены в крови пациентов, преодолевших болезнь. Все данные для дальнейшего изучения научным сообществом команда Пекинского института биотехнологии и китайской компании Cansino Biologics были опубликованы в журнале The Lancet.

Полученные результаты знаменуют собой первый этап испытаний новой вакцины, однако, они не означают, что вакцина защитит всех от COVID-19. Как пишет испанская El Pais, руководитель проекта Вэй Чен предупредил о необходимости сделать вакцину доступной для всех. С апреля китайские ученые проводят второй этап испытаний с участием около 500 пациентов. Этап номер III, который проверит, подходит ли вакцина для массового использования, стартует летом – если все пойдет хорошо, разумеется. Во время второго этапа в исследование впервые будут включены участники старше 60 лет – наиболее уязвимая для COVID-19 группа.

Доказана безопасность китайской вакцины против коронавируса

Самый большой вопрос сегодня – как обеспечить всех жителей планеты вакциной против коронавируса

В чем особенность китайской вакцины?

Новая вакцина приготовлена с использованием живых коронавирусов, вызывающих ОРВИ, но ослабленных в лабораторных условиях. Так как вирус способен проникать в клетки человека, не вызывая заболевания, он служит транспортным средством для введения в клетки пациента генетического материала, который кодирует белки, образующие шипы (ту самую корону), с помощью которых SARS-CoV-2 взламывает клетки. Эти клетки затем продуцируют белок, который достигает иммунной системы испытуемого и позволяет ему создавать антитела, которые затем распознают эти шиповидные белки коронавируса и предотвращают развитие инфекции.

На самом деле тот факт, что спустя всего несколько месяцев после объявления пандемии в мире разработано целых две вакцины, успешно прошедших испытания на людях, поражает своей скоростью. Напомню, что это ошеломительный успех особенно на фоне того, что вакцины против коронавирусов SARS и MERS, вспышки которых произошли в 2003 и 2006 гг. соответственно, до сих пор не разработана.

Доказана безопасность китайской вакцины против коронавируса

Cнимок сделан 19 февраля 2020 года. На нем сотрудники лаборатории тестируют образцы, полученные от жителей провинции Хенан.

Фармацевтические гиганты при поддержке государств мира пообещали выделить миллиарды евро на продвижение различных стратегий для создания эффективной вакцины против патогена. В настоящее время ВОЗ зарегистрировала 100 потенциальных вакцин, которые находятся в разработке. Но самая большая проблема сейчас – отнюдь не разработка вакцины как таковой, а тот факт, что на планете 7,6 миллиардов человек и вакцина нужна каждому. При этом сколько потребуется доз неизвестно. Будет ли достаточно однократной вакцинации или же придется повторять ее ежегодно? Мы не знаем, каким будет производственный процесс этой или этих вакцин, некоторые из них просты в производстве, а некоторые наоборот.

Напомню, что впервые вспышка нового коронавируса произошла в конце декабря 2019 года, когда китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию SARS-CoV-2 11 марта 2020 года. На момент написания этой статьи более пяти миллионов человек инфицированы COVID-19.

Доказана безопасность китайской вакцины против коронавируса

Исследователи из Пекинского университета проводят испытание с вакциной против COVID-19

24 май 2020 /
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