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Норки – промежуточные хозяева коронавируса?

Несколько необычные новости пришли от голландских ученых – работник звероводческой фермы в Нидерландах заразился COVID-19 после контакта с норками, выращенными для меховой промышленности. К такому выводу пришли голландские ученые в ходе анализа вспышки на четырех фермах в Северном Брабанте. Отмечу, что это – первая в мире вспышка коронавируса на звероводческой ферме. Человек, о котором идет речь, приступил к работе здоровым, но в тот момент инфекция на ферме бушевала вовсю. Он переболел легкой формой COVID-19 и сейчас чувствует себя хорошо, пишет испанская El Pais. По мнению исследователей, это первый подтвержденный случай заражения человека от животного, так как последовательности генома вируса обоих почти идентичны.


Норковые фермы и коронавирус

По данным Федерации животноводов в Нидерландах насчитывается около 140 звероводческих ферм, в которых проживает по меньшей мере 800 000 плодородных самок норки. Отрасль должна исчезнуть к 2024 году по этическим соображениям. На самом деле о вспышке коронавируса на звероводческой ферме Министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило еще в апреле.

Заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Тест на коронавирус у животных провели после того, как у некоторых особей появились проблемы с дыханием. Полученные результаты привели к ограничению доступа к фермам. В официальном письме министра сельского хозяйства Нидерландов Каролы Скоутен, на которое ссылается Reuters, сказано, что министерство ошибочно считало передачу инфекции от животных к человеку невозможным.

Норки – промежуточные хозяева коронавируса?

Думаю, никто сегодня не будет спорить с тем, что норковые фермы должны закрытья

Болеют ли животные COVID-19?

Если вы внимательно следите за новостями, то наверняка знаете, что на данный момент зарегистрировано несколько случаев заражения животных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19. Так, в США тигры и львы заразились коронавирусом от смотрителя зоопарка, о чем подробнее можно прочитать здесь. Также подтверждены случаи заражения кошек и собак от своих хозяев. Помимо домашних животных восприимчивыми к инфекции оказались хорьки а внутривидовая передача инфекции среди кошек и хорьков подтвердилась в лабораторных условиях. Однако доказательств того, что инфекция передается напрямую от животных к человеку до сих пор не было получено.

Напомню, что сегодня основной версией вспышки COVID-19 считается передача вируса естественным путем от животного к человеку. Естественным хозяином исследователи считают летучих мышей, хозяев генетических братьев SARS-CoV-2, коронавирусов SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (Ближневосточный респираторный синдром). В качестве промежуточного хозяина нового коронавируса ученые рассматривают панголинов – забавных животных, которых браконьерство поставило под угрозу исчезновения. Все потому, что вирус, обнаруженный у панголинов на 91% схож с коронавирусом SARS-CoV-2, что подпитывает гипотезу о том, что новый коронавирус перешел от летучих мышей к людям с помощью промежуточного хозяина.

Норки – промежуточные хозяева коронавируса?

К сожалению, пандемия COVID-19 все еще продолжается


Норки – промежуточные хозяева COVID-19?

Но некоторые исследователи придерживаются другого мнения и называют основным источником вспышки енотовидных собак – хищных ночных животных размером с лису. На звероводческих фермах Китая этих животных выращивают миллионами, а в прошлом у них уже был обнаружен SARS. Британская газета The Guardian приводит слова директора Института вирусологии берлинской больницы Шарите Кристиана Дростена:

Енотовидные собаки – огромная индустрия в Китае, где их разводят на фермах, а также ловят в дикой природе и все из-за меха. Если бы кто-то дал мне несколько сотен тысяч долларов и свободу передвижения по Китаю, чтобы найти источник вируса, я бы искал места, где разводят енотовидных собак.

Но могут ли промежуточным хозяином COVID-19 быть норки? По мнению исследователей, чтобы быть полностью уверенными в этом, придется сравнить генетический код вируса с образцами, взятыми у всех людей, которые работают или имеют отношение к ферме, или же перенесли болезнь. Научная группа из Вагенингена также обнаружила наличие коронавируса у фермерских кошек, поэтому министерство здравоохранения Нидерландов расширило тестирование на других животных, в частности на свиней. В министерстве полагают, что это поможет выяснить пути заражения животных и людей. Ну что ж, будем ждать результатов!

Норки – промежуточные хозяева коронавируса?

Эти очаровательные создания не должны быть чьей-то шубой

23 май 2020 /
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