» » Почему может быть опасно пить родниковую воду?

Почему может быть опасно пить родниковую воду?

Для сотен миллионов людей по всему миру грунтовые воды являются основным источником пресной воды. Например, во многих регионах Азии и Южной Америки они используются для полива сельскохозяйственных культур — засушливые условия не позволяют дождям доходить до этих местностей. Остальные часто используют грунтовые воды в качестве альтернативного источника воды для питья, полагая, что она полезнее. Однако ученые установили, что в некоторых странах употребление таких вод может быть опасным, за счет высокой концентрации такого опасного вещества, как мышьяк. Причем отравиться им можно не только во время питья этой воды, но и также при употреблении, например, риса, который ею поливают.

Благодаря нескольким годам исследований ученые из Швейцарского федерального института водных наук и технологий разработали карту распространения мышьяка в грунтовых водах по всему миру. Они провели около 200 тысяч анализов воды на территории Китая, Мексики, Южной и Юго-Восточной Азии, США и в некоторых других странах. До сих пор нельзя было точно установить риск отравления мышьяком при употреблении родниковых вод, поскольку это требовало изучения использования водных ресурсов в разных регионах и особенностей сельского хозяйства в той или иной стране.

В то же время не надо путать грунтовые воды с артезианскими источниками. Артезианская вода расположена гораздо более глубоко под землей и отличается наличием сильного напора.

Можно ли пить воду из родника?

Согласно нормативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), допустимая концентрация мышьяка в питьевой воде составляет не более 10 миллиграммов на 1 литр. Однако ученые выявили несколько мест на Земле, где она выше (больше 50 миллиграммов на 1 литр), в основном в Южной Азии. Очаги распространения мышьяка в воде также были найдены в США и на территории Аргентины.

Почему может быть опасно пить родниковую воду?

Красным обозначена концентрация мышьяка больше 50 миллиграммов на 1 литр

Поскольку чисто физически невозможно измерить содержание опасных веществ в грунтовых водах в каждом месте планеты, исследователи с помощью математического моделирования составили карту, чтобы определить ранее неизвестные области загрязнения мышьяком. Самая опасная картина по-прежнему наблюдается в Азии и Южной Америке. Жители Европы и России и участники нашего Telegram-чата могут не беспокоиться — в их грунтовых водах, скорее всего, концентрация мышьяка не настолько высокая, чтобы вызвать какие-либо проблемы со здоровьем. Тем не менее, если говорить о России, то по карте можно отследить, что в грунтовых водах в западной части страны мышьяка заметно меньше (не больше 0,2 миллиграмма на литр), тогда как ближе к Азии это чисто может доходить до 0,6.

Почему может быть опасно пить родниковую воду?

Предположительная картина распространения мышьяка в грунтовых водах Земли

Согласной итоговой оценке риска, угрозе попадания мышьяка в организм подвержены до 220 миллионов человек по всему миру. Это вызывает определенные опасения, поскольку в Азии, например, грунтовые воды широко используются для организации водоснабжения. А благодаря родникам местные жители набирают из них питьевую воду.

Чем опасен мышьяк

Чем опасно попадание мышьяка в человеческий организм? Во-первых, это очень токсичный химический элемент. Известны случаи, когда даже в стоматологии врачи неправильно рассчитывали необходимую концентрацию этого вещества для пациента (не учитывая хронические заболевания и аллергические реакции), и в итоге человек погибал. В небольшом количестве мышьяк приводит к заболеваниям кожи и нервной системы, но если его концентрация выше, мышьяк может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и быстрому развитию рака.

Впрочем, есть среди живых существ и исключения. Например, в прошлом году ученые обнаружили в Тихом океане микроба, который живет благодаря вдыханию и выдыханию мышьяка. Эта форма жизни была практически вынуждена дышать ядом — под водой крайне мало кислорода, поэтому адаптация стала единственным способом выжить. Помимо мышьяка, микроорганизмы могут дышать серой и азотом — исследователям предстоит провести лабораторные опыты, чтобы тщательнее изучить происходящие внутри них процессы.

Каким образом мышьяк вообще очутился в грунтовых водах Земли? Он содержится в железосодержащих минералах около водоносных слоев и за счет химических процессов постепенно высвобождается и попадает в воду. Процесс этот небыстрый, и вряд ли даже через 100 лет концентрация мышьяка станет опасной во всем мире, однако уже сейчас этот элемент может спровоцировать рост опасных заболеваний в азиатском регионе, где не только пьют в основном только грунтовую воду, но и также готовят с ее помощью пищу и выращивают культуры.

Почему может быть опасно пить родниковую воду?

Грунтовые воды являются единственным источником пресной воды для миллионов людей

23 май 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Как опресняют воду?
Хочу все знать

Как опресняют воду?

На фотографиях, сделанных из космоса видно, что на нашей планете больше воды, чем суши. При этом совершенно неожиданно и несколько непостижимо, что менее трех процентов земной воды – это пресная
Ученые развеяли миф о пользе кипяченой воды
Хочу все знать

Ученые развеяли миф о пользе кипяченой воды

Швейцарские исследователи заявили, что кипяченая вода может быть более вредной для организма, чем фильтрованная.
Интересные факты про мышьяк
Хочу все знать

Интересные факты про мышьяк

Название мышьяка в русском языке происходит от слова «мышь», в связи с употреблением его соединений для истребления мышей и крыс. В таблицу Менделеева мышьяк (лат. Arsenicum - мужской; обозначается
Почему нельзя кипятить воду дважды?
Хочу все знать

Почему нельзя кипятить воду дважды?

Вода в прямом смысле является источником жизни, составляя 80 процентов нашего организма (у младенцев — 90%), поэтому к ее качеству должны применяться самые строгие требования.
15 интересных фактов о воде
Хочу все знать

15 интересных фактов о воде

По данным ЮНЕСКО, самая чистая вода находится в Финляндии. Всего в исследовании свежей природной воды принимало участие 122 страны. При этом 1 млрд людей по всему миру вообще не имеет доступа к
20 фактов о воде
Хочу все знать

20 фактов о воде

Один миллиард людей по всему миру не имеют доступа к пресной питьевой воде.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
The largest woodpeckers areПочему Чернобыль является угрозой для мира, даже 34 года спустяНе только Cybertruck! Подборка крутых электрических пикаповWe are a product of the self-reproducing Universe - everything in “reality” is self-simulation, which generates itself from pure thoughtЗнакомьтесь: сенокосец-кролик или существо с головой собаки и телом паукаВ водах Австралии найдено самое длинное животное в миреДействительно ли электромобиль — автомобиль будущего?What is the most complex robot on earth?


Свежие Статьи
Названа новая дата сбора образцов с астероида Бенну

Названа новая дата сбора образцов с астероида Бенну

Использование грунтовых вод поставило 200 миллионов людей перед угрозой отравления мышьяком

Использование грунтовых вод поставило 200 миллионов людей перед угрозой отравления мышьяком

Оценена опасность излучения от смартфона

Оценена опасность излучения от смартфона

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+