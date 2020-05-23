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Какие слоны жили 300 000 лет назад и почему они вымерли?

Слоны считаются самыми крупными наземными животными на Земле, высота которых достигает 3 метров, а масса тела — 6 тонн. На протяжении истории нашей планеты существовали десятки видов слонов, однако с течением времени остались только саванные, азиатские и лесные. Все остальные разновидности вроде мамонтов, исчезли под влиянием климатических изменений или просто были истреблены древними людьми. Около 300 000 лет назад на нашей планете обитали огромные прямобивневые слоны (Palaeoloxodon antiquus) и ученые считали, что они были особенно ценным объектом охоты наших предков, из-за чего со временем и вымерли. Но новая находка заставила их усомниться в том, что древние люди могли охотиться на гигантских животных.


В Германии найден древний слон

Останки прямобивневых слонов обнаруживаются очень редко и чаще всего это — едва сохранившиеся до наших дней бивни. Но недавно палеонтологов из Тюбингенского университета посетила удача, и во время раскопок близ германского города Шенинген им удалось найти хорошо сохранившийся скелет слонихи, жившей 300 000 лет назад. Когда-то давно она погибла на западном берегу местного озера и ее останки тысячи лет лежали на водянистой местности.

Какие слоны жили 300 000 лет назад и почему они вымерли?

Трехмерное изображение обнаруженных останков

По словам главы научной группы Джорди Серанджели, им удалось раскопать 2,3-метровые бивни, останки позвоночника и ребер, кости трех огромных ног и даже фрагменты расположенных под языком животного костей. Изучив останки, ученые пришли к выводу, что высота древней слонихи достигала 3,2 метров, а масса тела достигала 6,8 тонн. Состояние костей явно намекало на то, что в момент смерти слониха была очень слаба и скорее умерла от старости, чем от рук древних людей.

А во времена жизни этой слонихи на территории нынешней Германии обитали представители вида гейдельбергского человека (Homo heidelbergensis). Это промежуточный вид между прямоходящими людьми и неандертальцами — их рост не превышал 1,5 метра, но они уже были опытными охотниками. Однако, ученые не уверены, что древние люди подвергали себя опасности, пытаясь самостоятельно убить настолько крупных животных, как слоны.

Какие слоны жили 300 000 лет назад и почему они вымерли?

Обнаружение мертвой слонихи древними людьми в представлении художника

А все дело в том, что в те времена они уже могли заметить, что старые слоны часто приходят на водоемы и умирают только там. По словам исследователя Иво Верхейена, на костях древней слонихи были найдены признаки того, что кто-то вырезал мясо, сухожилия и жир. Также на них были замечены следы укусов — скорее всего, когда мясо животного расхватали наши предки, труп был доеден хищниками. А в те времена в окрестностях озера могли обитать самые разные животные: львы, носороги и даже саблезубые тигры.

Самый загадочный вымерший слон

Ученые отметили, что они не ставили перед собой цель полностью исключить вероятность охоты древних людей на слонов. Но крупные животные обычно жили в стадах по 15 особей и питались растительностью. Судя по многочисленным следам вокруг места обнаружения слонихи, вблизи озера Шенинген обитало много представителей ее вида. По словам исследователя Флавио Альтамура, диаметр некоторых следов достигал 60 сантиметров. Учитывая огромные размеры слонов, ученые начали сомневаться, что наши предки осмеливались на них охотиться. С другой стороны — они же охотились на гигантских мамонтов? Почему бы не охотиться и на 3-метровых гигантов?

Какие слоны жили 300 000 лет назад и почему они вымерли?

Древние люди охотились на гигантских мамонтов, так почему бы им не охотиться на слонов?

Возможно, именно в этом определенном случае слониха умерла по естественным причинам. Но во многих других случаях прямобивневые слоны явно были убиты древними людьми. Об этом, как минимум, свидетельствуют останки, найденные в 1948 году недалеко от немецкого города Леринген. Именно там был найден скелет древнего слона, между ребрами которого обнаружились останки охотничьего копья. А в 2006 году ученые обнаружили 600-летний скелет слона, рядом с которыми лежали кремневые инструменты.

Так что, сомнения ученых из Тюбингенского университета вряд ли обоснованы. В смерти живших 300 000 лет назад слонов явно больше виноваты древние люди, чем климат. Тем более, что во времена жизни прямобивневых слонов климат планеты был похож на нынешний. В течение 2 миллионов лет возникали сильные похолодания, но они стали причиной вымирания других видов древних слонов.

На тему древних слонов советую также почитать материал о вымерших 11 000 лет назад мамонтах. Недавно ученым удалось воскресить гены этих древних гигантов — возможно, дальнейшие исследования помогут им выявить точные причины вымирания предков современных слонов.

Какие слоны жили 300 000 лет назад и почему они вымерли?

Реконструкция прямобивневых слонов (Palaeoloxodon antiquus)

23 май 2020 /
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