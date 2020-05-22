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Toyota Land Cruiser Prado — плюсы и минусы

Land Cruiser Prado был задуман японским производителем Toyota, как автомобиль, в котором мощность и удовольствие от внедорожника сочетались с комфортом городского лимузина. Он ведёт себя безопасно на бездорожье и на асфальте. Поймите, нужен ли вам тойота прадо в городе, изучив его возможности в мегаполисе.

Самые популярные варианты для таких автомобилей - с дизельными двигателями. Они подразумевают экономичный расход топлива и технические характеристики, которые мало чем отличаются от бензинового двигателя.

Внедорожник Prado - это надёжный автомобиль от японского производителя Toyota, появившийся на дорогах нашей страны. Но, как и в любой технике, у него есть положительные и отрицательные стороны.

Недостатки Land Cruiser Prado следующие:

  1. Узел рулевого вала может выйти из строя через 120-150 тысяч километров.
  2. Потеря герметичности подушки безопасности приводит к выходу насоса из строя.
  3. Провисание запасного колеса (слабые петли) приведёт к повреждению задней двери.
  4. Коррозия нижнего воздуховода, рамы и кондиционера (которые идут к задней части салона данного внедорожника).
  5. Проблемы с тормозными дисками тойота прадо.
  6. Утечка охлаждающей жидкости из радиатора, форсунок и гидравлического насоса.
  7. Повреждение тяг (при частой езде по бездорожью).
  8. Окрашивание - низкого качества.
  9. Вызывают интерес у угонщиков.
  10. На этот внедорожник дорогая страховка и высокий транспортный налог.

Однако нельзя не отметить и преимущества Toyota Land Cruiser Prado:

  • надёжная трансмиссия;
  • наличие запчастей в продаже;
  • наклон ветрового стекла предотвращает попадание камней, при движении на большой скорости (защита от трещин);
  • плавный ход;
  • возможность комфортно ездить по бездорожью.

Преимущества также включают удобный салон и привлекательный дизайн интерьера.

При выборе подержанного внедорожника этой японской модели, необходимо обратить внимание на внешние данные и технические характеристики.

Когда лучше не покупать Toyota Land Cruiser Prado? в следующих случаях:

  • покраска кузова с дефектами (царапины, ржавчина);
  • несоответствие конфигурации (что заявлено в инструкциях);
  • некоторые опции не работают;
  • сильный шум двигателя.

Выбор дизельного или бензинового двигателя зависит от предпочтений владельца, условий эксплуатации (город, внедорожье).

22 май 2020 /
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