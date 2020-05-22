Toyota Land Cruiser Prado — плюсы и минусы

Land Cruiser Prado был задуман японским производителем Toyota, как автомобиль, в котором мощность и удовольствие от внедорожника сочетались с комфортом городского лимузина. Он ведёт себя безопасно на бездорожье и на асфальте. Поймите, нужен ли вам тойота прадо в городе, изучив его возможности в мегаполисе.

Самые популярные варианты для таких автомобилей - с дизельными двигателями. Они подразум евают экономичный расход топлива и технические характеристики, которые мало чем отличаются от бензинового двигателя.

Внедорожник Prado - это надёжный автомобиль от японского производителя Toyota, появившийся на дорогах нашей страны. Но, как и в любой технике, у него есть положительные и отрицательные стороны.

Недостатки Land Cruiser Prado следующие:

Узел рулевого вала может выйти из строя через 120-150 тысяч километров. Потеря герметичности подушки безопасности приводит к выходу насоса из строя. Провисание запасного колеса (слабые петли) приведёт к повреждению задней двери. Коррозия нижнего воздуховода, рамы и кондиционера (которые идут к задней части салона данного внедорожника). Проблемы с тормозными дисками тойота прадо. Утечка охлаждающей жидкости из радиатора, форсунок и гидравлического насоса. Повреждение тяг (при частой езде по бездорожью). Окрашивание - низкого качества. Вызывают интерес у угонщиков. На этот внедорожник дорогая страховка и высокий транспортный налог.

Однако нельзя не отметить и преимущества Toyota Land Cruiser Prado:

надёжная трансмиссия;

наличие запчастей в продаже;

наклон ветрового стекла предотвращает попадание камней, при движении на большой скорости (защита от трещин);

плавный ход;

возможность комфортно ездить по бездорожью.

Преимущества также включают удобный салон и привлекательный дизайн интерьера.

При выборе подержанного внедорожника этой японской модели, необходимо обратить внимание на внешние данные и технические характеристики.

Когда лучше не покупать Toyota Land Cruiser Prado? в следующих случаях:

покраска кузова с дефектами (царапины, ржавчина);

несоответствие конфигурации (что заявлено в инструкциях);

некоторые опции не работают;

сильный шум двигателя.

Выбор дизельного или бензинового двигателя зависит от предпочтений владельца, условий эксплуатации (город, внедорожье).