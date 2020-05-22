Toyota Land Cruiser Prado — плюсы и минусы
Land Cruiser Prado был задуман японским производителем Toyota, как автомобиль, в котором мощность и удовольствие от внедорожника сочетались с комфортом городского лимузина. Он ведёт себя безопасно на бездорожье и на асфальте. Поймите, нужен ли вам тойота прадо в городе, изучив его возможности в мегаполисе.
Самые популярные варианты для таких автомобилей - с дизельными двигателями. Они подразумевают экономичный расход топлива и технические характеристики, которые мало чем отличаются от бензинового двигателя.
Внедорожник Prado - это надёжный автомобиль от японского производителя Toyota, появившийся на дорогах нашей страны. Но, как и в любой технике, у него есть положительные и отрицательные стороны.
Недостатки Land Cruiser Prado следующие:
- Узел рулевого вала может выйти из строя через 120-150 тысяч километров.
- Потеря герметичности подушки безопасности приводит к выходу насоса из строя.
- Провисание запасного колеса (слабые петли) приведёт к повреждению задней двери.
- Коррозия нижнего воздуховода, рамы и кондиционера (которые идут к задней части салона данного внедорожника).
- Проблемы с тормозными дисками тойота прадо.
- Утечка охлаждающей жидкости из радиатора, форсунок и гидравлического насоса.
- Повреждение тяг (при частой езде по бездорожью).
- Окрашивание - низкого качества.
- Вызывают интерес у угонщиков.
- На этот внедорожник дорогая страховка и высокий транспортный налог.
Однако нельзя не отметить и преимущества Toyota Land Cruiser Prado:
- надёжная трансмиссия;
- наличие запчастей в продаже;
- наклон ветрового стекла предотвращает попадание камней, при движении на большой скорости (защита от трещин);
- плавный ход;
- возможность комфортно ездить по бездорожью.
Преимущества также включают удобный салон и привлекательный дизайн интерьера.
При выборе подержанного внедорожника этой японской модели, необходимо обратить внимание на внешние данные и технические характеристики.
Когда лучше не покупать Toyota Land Cruiser Prado? в следующих случаях:
- покраска кузова с дефектами (царапины, ржавчина);
- несоответствие конфигурации (что заявлено в инструкциях);
- некоторые опции не работают;
- сильный шум двигателя.
Выбор дизельного или бензинового двигателя зависит от предпочтений владельца, условий эксплуатации (город, внедорожье).
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