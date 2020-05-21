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Специалисты НАСА создали установку для создания космического излучения

Специалисты НАСА создали установку для создания космического излучения

Специалисты НАСА разработали реалистичные аналоги космического излучения, сопоставимое с излучением, которое способно негативно воздействовать на космонавтов в дальних экспедициях.

Уже много лет ученые со всего мира изучают как космическая среда влияет на здоровье космонавтов, к примеру 4 года назад были раскрыты причины потери равновесия американских астронавтов на Луне и что влияет на снижение остроты зрения у космонавтов при долгом пребывании в условиях микрогравитации. Так же опыты на животных показали что при полете на Марс и достаточно долгом нахождении в космическом пространстве поражаются клетки мозга и страдает психическое здоровье.

Американские космические медики совместно с физиками нашли способ как ускорить и удешевить подобные эксперименты с помощью ускорителя тяжелых ионов. Специалисты НАСА научились при помощи нескольких приборов комбинировать потоки разогнанных ионов для создания комбинации по свойствам очень похожую на космическую радиацию.

Работу установки проверили на здоровых мышах, а так же трех видах мышей с предрасположенностью к развитию болезни Альцгеймера и некоторым видам рака. В общей сложности подопытные мыши провели под воздействием радиации около месяца, получив за этот период облучение сопоставимое с тем что получат участники Марсианской экспедиции.

Первые итоги исследования будут опубликованы в ближайшее время и помогут ученым понять на сколько космическая радиация способна спровоцировать возникновение этих болезней и поможет скорректировать работу новой установки.

Теги: НАСА, Марс, Радиация, Полет
21 май 2020 /
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